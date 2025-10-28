Санаторный бум накроет Россию этой зимой — путешественников ждёт неожиданный формат зимнего отдыха

Оздоровительный отдых в России переживает настоящий подъем. С каждым сезоном всё больше людей выбирают санаторий не только ради лечения, но и ради атмосферы уюта, красивой природы и возможности перезагрузиться. Предстоящая зима обещает стать рекордной по загрузке здравниц, и эксперты уверены: санаторно-курортный рынок вступил в новую фазу развития.
Еще недавно санаторий ассоциировался у многих с однообразным лечением по расписанию. Сегодня всё иначе: современные комплексы объединяют медицинские программы, СПА-зоны, велнес-практики и активный отдых. Теперь сюда приезжают не только лечиться, но и работать удалённо, заниматься спортом или просто восстановить силы.
"Зимой наибольшим спросом пользуются учреждения, где сочетаются спа- и велнес-услуги с доступом к горнолыжным склонам", — рассказала директор филиала туроператора "Алеан" в Сочи Мария Благодирова.
Традиционные направления, специализирующиеся на лечении сердечно-сосудистых заболеваний и опорно-двигательного аппарата, по-прежнему востребованы, но растёт интерес и к комбинированным программам "отдых + лечение".
"Предложение уже не успевает за запросами потребителей по всей России", — отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Константин Нестеров.
Ситуация постепенно выравнивается: благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" в ближайшие два года появится множество новых отелей и санаториев. Новый номерной фонд позволит снизить цены и сделать отдых доступнее.
|Регион / Курорт
|Особенности отдыха
|Средняя загрузка зимой
|Кавказские Минеральные Воды
|Классические лечебные программы, минеральные источники
|до 90%
|Краснодарский край
|СПА, термальные источники, горные лыжи
|80-85%
|Крым
|Морской климат, профилактические программы
|70-75%
|Алтай
|Эко-отдых, минеральные воды, тишина
|60-70%
Ранее основной поток гостей приходился на лето и осень, но в последние месяцы зимние бронирования выросли почти вдвое. Особенно активно россияне планируют поездки на новогодние праздники. По данным Ассоциации оздоровительного туризма, в пиковые даты загрузка достигает 100%, а в январе-феврале держится на уровне 65-85%.
"Если говорить о новогодних каникулах, ряд санаториев сформировали предложения за полгода и более", — отметил медицинский директор АОТ Михаил Данилов.
Определитесь с целью — лечение конкретного заболевания, реабилитация или общее восстановление.
Проверьте наличие медицинской лицензии и профильных специалистов.
Получите санаторно-курортную карту: перед поездкой нужно сдать анализы и пройти обследования.
Сравните программы — многие здравницы предлагают пакеты без лечения, которые на 10-15% дешевле классических.
Бронируйте заранее — на популярные даты свободных мест почти не остаётся.
"Большинство гостей начинают бронирование за полтора месяца до поездки", — пояснил руководитель сервиса "Яндекс Путешествия" Михаил Островерхий.
Растёт популярность семейных поездок: родители совмещают отдых и профилактику, дети — активные развлечения. В санаториях Подмосковья и Краснодарского края создают детские клубы, катки, залы с аниматорами. Для подростков — спортивные программы, для взрослых — термальные источники и спа.
"В зимнее время наши клиенты обычно приезжают в регионы России, чтобы покататься на лыжах и посетить термальные источники", — рассказал генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин.
|Плюсы
|Минусы
|Комплексное оздоровление под наблюдением врачей
|Необходимость оформлять карту и анализы
|Возможность сочетать лечение и отдых
|Требуется бронирование заранее
|Разнообразие направлений — от СПА до активных туров
|В популярных регионах цены выше
|Семейные и индивидуальные программы
|Не везде развита развлекательная инфраструктура
Самыми востребованными направлениями остаются Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Крым. В Сочи бронируется треть всех зимних туров, за ним следуют Кореиз и Кисловодск. Туроператоры отмечают интерес к Алтаю, Сибири и Дальнему Востоку.
"Побережье Японского моря с его бухтами обладает уникальными возможностями для создания бальнеологических курортов", — добавил Нестеров.
Миф: Санаторий — это скучно и старомодно.
Правда: Современные здравницы сочетают СПА, фитнес и гастро-программы.
Миф: Такие поездки только для пожилых.
Правда: Средний возраст гостей снижается, всё чаще приезжают молодые пары и IT-специалисты.
Миф: Лечение в санатории — дорогое удовольствие.
Правда: Есть разные категории — от премиум до бюджетных, а путёвки без лечения стоят на 15% дешевле.
Как выбрать санаторий по профилю?
Сначала определитесь с направлением лечения: кардиология, опорно-двигательный аппарат, дыхательная система и т. д. Затем ищите лицензированные учреждения с отзывами и врачами нужной специализации.
Сколько стоит неделя отдыха?
Средняя цена — от 45 до 80 тыс. рублей за неделю в зависимости от уровня, региона и включённых процедур.
Что лучше: санаторий или парк-отель?
Если важны комфорт и развлечения — парк-отель, если оздоровление и процедуры — санаторий. При этом санаторий без лечения обычно на 15% дешевле.
Можно ли совместить отдых и удалённую работу?
Да, многие современные здравницы предлагают Wi-Fi, коворкинги и номера с рабочей зоной.
Когда лучше бронировать на зиму?
Оптимально — за 2-3 месяца, особенно если планируете поездку на новогодние праздники.
