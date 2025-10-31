Льгота мечты: как пожилые россияне теперь могут путешествовать почти бесплатно

В России заработала программа, которая делает путешествия для пенсионеров доступнее. Теперь граждане старшего возраста смогут вернуть часть средств, потраченных на дорогу внутри страны. Эта мера призвана поддержать внутренний туризм и помочь пожилым людям чаще путешествовать, не опасаясь больших расходов.
Согласно постановлению, компенсация распространяется на все основные виды транспорта: железнодорожный, авиационный и даже личный автомобиль. Максимальный размер возврата составляет до 80 тысяч рублей за поездку.
Особые условия предусмотрены для тех, чей трудовой стаж связан с северными регионами России — это не только традиционный Крайний Север, но и приравненные территории, включая, например, Приморский край.
"Мера поддержки позволит пенсионерам чаще ездить по стране, не ограничивая себя в выборе маршрутов", — пояснил представитель Министерства труда Андрей Лаптев.
Льгота действует не только на билеты, но и на расходы при поездках на личном транспорте.
Интересно, что программа учитывает и международные маршруты — вернуть можно часть средств за путь до государственной границы РФ. Это удобно для тех, кто отправляется, например, в Беларусь или Казахстан.
Процесс подачи заявления максимально упрощён. Сделать это можно через интернет, не выходя из дома.
|Преимущество
|Описание
|Простая подача
|Онлайн-заявление без визита в офис
|Быстрое рассмотрение
|Решение в течение 5 дней
|Универсальность
|Подходит для поездок на поезде, самолёте или машине
|Реальная экономия
|Возврат до 80 000 рублей в год
При этом программа доступна вне зависимости от региона проживания — главное, чтобы поездка была совершена по территории страны.
|Плюсы
|Минусы
|Значительная компенсация расходов
|Лимит 80 000 рублей в год
|Поддержка внутреннего туризма
|Требуются подтверждающие документы
|Простая подача онлайн
|Возможны региональные различия в условиях
По мнению экспертов, программа способна оживить туристический поток в малые города и курорты России. Пенсионеры смогут чаще ездить в санатории, навещать родственников и открывать новые направления.
Кроме того, льгота стимулирует развитие гостиничного бизнеса, малого предпринимательства и сферы услуг. В отдалённых регионах это даст дополнительный толчок к экономическому росту.
Заявление подаётся после каждой поездки, но общая сумма возврата за год не может превышать 80 тысяч рублей.
Да, если в его стоимости выделена часть, относящаяся к проезду по территории России.
В органы социальной защиты или через горячую линию портала "Госуслуги".
Новая льгота для пожилых путешественников делает внутренний туризм более доступным. Теперь пенсионеры могут отправляться в поездки, не опасаясь расходов на дорогу: государство компенсирует до 80 тысяч рублей в год. Это не только поддержка для старшего поколения, но и стимул для развития туризма по всей России.
