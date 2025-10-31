Небо подорожало: почему туроператоры Камчатки переходят на наземные маршруты

Камчатка, ещё недавно известная своими роскошными вертолётными турами к вулканам и горячим источникам, постепенно меняет формат отдыха. По словам губернатора региона, спрос на такие экскурсии резко упал — и причиной стало вовсе не отсутствие компаний, а рост цен.

Вертолётный туризм теряет высоту

После ухода авиакомпании "Витязь-Аэро" с рынка ожидалось, что туристическая отрасль Камчатки окажется в кризисе. Однако этого не произошло. Туроператоры и без того начали пересматривать маршруты, переходя на более доступные варианты передвижения.

"Все меньше туристов могут себе позволить вертолетные перевозки — они стали очень дорогими. Есть в этом и плюс, так как все больше расширяется наземная доступность турмаршрутов", — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

По словам главы региона, вертолётные туры стали прерогативой состоятельных путешественников, тогда как большинство туристов теперь выбирает наземные маршруты — безопасные, дешёвые и не менее живописные.

Как закрытие "Витязь-Аэро" повлияло на Камчатку

Компания "Витязь-Аэро" долгие годы обслуживала основные воздушные направления края. В 2024 году после трагической катастрофы вертолёта Ми-8, унёсшей жизни 22 человек, Росавиация аннулировала сертификат перевозчика. Это решение стало ключевым для рынка авиаперевозок региона.

Тем не менее, транспортная система выстояла.

"Полный объем социальных перевозок был сохранён, пассажиропоток не снизился, а все туристические заявки были выполнены без существенной перестройки авиамаршрутов", — подчеркнул Солодов.

Альтернатива внизу: новые маршруты

Местные туроператоры быстро переориентировались. Вместо вертолётов — внедорожники, автобусы и снегоходы. Теперь путешественникам доступны маршруты к Долине гейзеров, вулканам и горячим источникам по земле.

Тур на автомобиле к Мутновскому вулкану стоит в несколько раз дешевле полёта и занимает всего день. А для любителей экстрима появились джип-туры и зимние экспедиции по заснеженным перевалам.

Почему вертолётные туры стали недоступны

Полёт к вулканам или кальдерам обходится в среднем в 80-120 тысяч рублей на человека. Для сравнения: полноценный трёхдневный наземный тур стоит 25-40 тысяч рублей.

"Такой вид транспорта слишком дорог. И многие путешественники просто не могут себе его позволить", — отметил губернатор.

Экономика простая: чем выше топливные расходы и страховки, тем дороже билет. Поэтому рынок логично смещается в сторону наземного туризма.

Камчатка становится ближе

Регион активно улучшает инфраструктуру: ремонтируются дороги, появляются новые смотровые площадки, строятся гостевые дома и кемпинги. Туризм становится более массовым и устойчивым — не зависит от авиации и погодных ограничений.

Мифы и правда о вертолётных турах Камчатки

Миф 1. Без вертолёта нельзя увидеть вулканы Камчатки.

Правда: большинство достопримечательностей доступны по наземным маршрутам — к ним ведут современные дороги и внедорожные тропы.

Миф 2. После закрытия "Витязь-Аэро" туризм в регионе остановился.

Правда: пассажиропоток сохранился, а туроператоры расширили наземные направления.

Миф 3. Наземные маршруты скучны и однообразны.

Правда: джип-туры, катание на снегоходах и пешие экспедиции дают не меньше эмоций, чем полёт над кратерами.

3 интересных факта о камчатском туризме

Камчатка входит в пятёрку регионов России с самым быстрым ростом внутреннего туризма за последние три года.

Некоторые наземные туры включают посещение 3-4 вулканов за день — столько же, сколько и стандартная вертолётная экскурсия.

В регионе активно развивается экотуризм: волонтёры помогают восстанавливать тропы и оборудовать безопасные зоны для отдыха у природных объектов.

Исторический контекст

Первые вертолётные экскурсии на Камчатке появились ещё в 1970-х годах, когда Ми-8 начали использовать для полётов к Долине гейзеров. В 1990-е они стали символом элитного туризма: иностранцы платили тысячи долларов за вид сверху на вулканы и ледники.

После 2010 года рынок активно рос, но катастрофа 2024 года изменила восприятие вертолётных туров. Государство усилило контроль за безопасностью полётов, а туристы стали чаще выбирать наземные приключения.

Сегодня Камчатка возвращается к истокам — к путешествиям по земле, когда каждый километр пути становится частью большого открытия.

Отказ от дорогих вертолётных экскурсий не стал потерей для Камчатки. Напротив, регион делает ставку на новые дороги, удобные маршруты и безопасный наземный туризм. Теперь увидеть вулканы и гейзеры могут не только те, кто готов платить за полёт, но и все, кто хочет прикоснуться к природе своими глазами.