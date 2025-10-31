Пляжи Гоа теряют популярность: туроператоры делают ставку на Таиланд и Китай

Путешествие в Индию зимой 2025-2026 станет менее доступным: чартерные рейсы на популярный курорт Гоа запланированы всего из трёх российских городов. Полётные программы по сравнению с прошлым сезоном заметно сократились.
Предстоящей зимой прямые рейсы в Гоа будут выполняться только из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Из столицы и Урала туристам доступны два варианта перелётов, а сибиряки смогут воспользоваться лишь одним.
"Аэрофлот выполняет рейсы из Москвы с октября. Вылеты с периодичностью три раза в неделю запланированы сначала в Даболим, а с ноября аэропорт прибытия в штате Гоа изменится на Манохар (GOX)", — уточнили в авиакомпании.
Из Екатеринбурга авиарейсы осуществляются также трижды в неделю, из Новосибирска — дважды. Эти направления связаны с турпакетами оператора "Библио-Глобус".
С 30 декабря к перевозкам подключится Nordwind Airlines. Самолёты будут летать из Москвы в Гоа (аэропорт Даболим) с частотой один раз в десять дней.
Из Екатеринбурга вылеты запланированы раз в 12 дней — как раз к новогодним праздникам. Новые турпакеты формируют компании Pegas Touristik и Coral Travel.
По сравнению с прошлым сезоном география сократилась: в 2024 году чартеры выполнялись также из Казани и Перми, где работала AZUR air. В этот раз этих маршрутов не будет.
Эксперты связывают изменения с перераспределением интереса туристов. Многие выбирают Таиланд, Вьетнам и Китай — направления, где действует безвиз и развита инфраструктура для зимнего отдыха.
"Учитывая растущий спрос на эти направления, туры в Индию формируем на регулярных рейсах", — пояснили в компании "Интурист".
При этом туроператоры продолжают продавать путёвки в Гоа со стыковками через Дубай и Шарджу на бортах Air Arabia.
Индия с 1 октября 2025 года изменила процедуру въезда. Теперь туристы должны заполнить электронную карту e-Arrival Card за 72 часа до прибытия в страну. Бумажные анкеты отменены. Это ускоряет прохождение контроля, но требует внимательности при заполнении онлайн-форм.
|Плюсы
|Минусы
|Прямые рейсы из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска
|Сокращение географии вылетов по сравнению с прошлым сезоном
|Возможность комбинированных туров с другими городами Индии
|Меньше доступных чартеров и частотность неравномерная
|Новый современный аэропорт Манохар (GOX)
|Долгий перелёт и возможные пересадки для регионов
|Онлайн-регистрация e-Arrival Card вместо бумажных форм
|Риск ошибок при заполнении электронной анкеты
|Невысокие цены на турпакеты с "Библио-Глобус" и "Интуристом"
|Популярность Таиланда и Вьетнама снижает интерес к Индии
|Пляжи, природа и мягкий климат Гоа
|Сезон дождей может затронуть начало зимнего периода
Да. "Аэрофлот" и Nordwind продают авиабилеты отдельно, но турпакеты часто выгоднее за счёт оптовых цен на проживание.
Да, пока требуется. Можно оформить электронную визу заранее или по прибытии. Безвизовый режим обсуждается, но не введён.
В ходу индийская рупия. Российские карты в Индии не работают, поэтому лучше брать наличные доллары или евро для обмена.
Пик сезона — с ноября по март: сухо, солнечно и комфортно. В мае-сентябре возможны муссонные дожди.
Да, но только из Екатеринбурга и Новосибирска. Из других городов возможны перелёты со стыковками в Москве или Дубае.
Россия и Индия связывает многолетнее партнёрство в сфере туризма. Первые чартеры из Москвы в Гоа начали выполняться ещё в начале 2000-х годов, когда регион только открывался для массового отдыха.
Пик популярности пришёлся на 2015-2019 годы, когда рейсы выполняли сразу несколько авиакомпаний — от "Россия" до Azur Air. Пандемия прервала этот поток, но с 2023-го направление постепенно восстанавливается.
Теперь, несмотря на сокращение географии вылетов, Гоа остаётся самым востребованным индийским курортом среди россиян, а спрос на зимние туры стабильно высок.
Даже при сокращённой полётной программе Гоа остаётся одним из самых востребованных зимних направлений для россиян. Новые визовые правила, комфортные аэропорты и надёжные перевозчики позволяют сохранить стабильный поток туристов, готовых обменять метель на тёплый песок и аромат специй.
