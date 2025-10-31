Пляжи Гоа теряют популярность: туроператоры делают ставку на Таиланд и Китай

Путешествие в Индию зимой 2025-2026 станет менее доступным: чартерные рейсы на популярный курорт Гоа запланированы всего из трёх российских городов. Полётные программы по сравнению с прошлым сезоном заметно сократились.

Куда полетят и откуда

Предстоящей зимой прямые рейсы в Гоа будут выполняться только из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Из столицы и Урала туристам доступны два варианта перелётов, а сибиряки смогут воспользоваться лишь одним.

"Аэрофлот выполняет рейсы из Москвы с октября. Вылеты с периодичностью три раза в неделю запланированы сначала в Даболим, а с ноября аэропорт прибытия в штате Гоа изменится на Манохар (GOX)", — уточнили в авиакомпании.

Из Екатеринбурга авиарейсы осуществляются также трижды в неделю, из Новосибирска — дважды. Эти направления связаны с турпакетами оператора "Библио-Глобус".

Кто перевезёт туристов

С 30 декабря к перевозкам подключится Nordwind Airlines. Самолёты будут летать из Москвы в Гоа (аэропорт Даболим) с частотой один раз в десять дней.

Из Екатеринбурга вылеты запланированы раз в 12 дней — как раз к новогодним праздникам. Новые турпакеты формируют компании Pegas Touristik и Coral Travel.

По сравнению с прошлым сезоном география сократилась: в 2024 году чартеры выполнялись также из Казани и Перми, где работала AZUR air. В этот раз этих маршрутов не будет.

Почему полётов стало меньше

Эксперты связывают изменения с перераспределением интереса туристов. Многие выбирают Таиланд, Вьетнам и Китай — направления, где действует безвиз и развита инфраструктура для зимнего отдыха.

"Учитывая растущий спрос на эти направления, туры в Индию формируем на регулярных рейсах", — пояснили в компании "Интурист".

При этом туроператоры продолжают продавать путёвки в Гоа со стыковками через Дубай и Шарджу на бортах Air Arabia.

Новые правила въезда

Индия с 1 октября 2025 года изменила процедуру въезда. Теперь туристы должны заполнить электронную карту e-Arrival Card за 72 часа до прибытия в страну. Бумажные анкеты отменены. Это ускоряет прохождение контроля, но требует внимательности при заполнении онлайн-форм.

Плюсы и минусы путешествия в Гоа

Плюсы Минусы Прямые рейсы из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска Сокращение географии вылетов по сравнению с прошлым сезоном Возможность комбинированных туров с другими городами Индии Меньше доступных чартеров и частотность неравномерная Новый современный аэропорт Манохар (GOX) Долгий перелёт и возможные пересадки для регионов Онлайн-регистрация e-Arrival Card вместо бумажных форм Риск ошибок при заполнении электронной анкеты Невысокие цены на турпакеты с "Библио-Глобус" и "Интуристом" Популярность Таиланда и Вьетнама снижает интерес к Индии Пляжи, природа и мягкий климат Гоа Сезон дождей может затронуть начало зимнего периода

Мифы и правда о путешествиях в Гоа

Миф 1. В Гоа можно попасть только с пересадкой.

В Гоа можно попасть только с пересадкой. Правда: из трёх российских городов действуют прямые рейсы.

из трёх российских городов действуют прямые рейсы. Миф 2. Индийская виза оформляется долго.

Индийская виза оформляется долго. Правда: электронное оформление занимает около 72 часов.

электронное оформление занимает около 72 часов. Миф 3. Гоа — исключительно молодёжный курорт.

Гоа — исключительно молодёжный курорт. Правда: северный Гоа — центр вечерних тусовок, но южная часть региона — идеальна для семейного отдыха.

3 интересных факта о зимних рейсах в Гоа

Средняя продолжительность перелёта Москва — Гоа составляет 8 часов 30 минут, без пересадок.

Аэропорт Манохар (GOX) был открыт всего два года назад и рассчитан на 5 миллионов пассажиров в год.

Россияне входят в топ-5 иностранных туристов Индии: за прошлый сезон страну посетили более 300 тысяч граждан РФ.

FAQ — Частые вопросы туристов

Можно ли купить билет в Гоа без тура?

Да. "Аэрофлот" и Nordwind продают авиабилеты отдельно, но турпакеты часто выгоднее за счёт оптовых цен на проживание.

Нужна ли виза для поездки в Гоа?

Да, пока требуется. Можно оформить электронную визу заранее или по прибытии. Безвизовый режим обсуждается, но не введён.

Какая валюта в Гоа и можно ли расплачиваться картой?

В ходу индийская рупия. Российские карты в Индии не работают, поэтому лучше брать наличные доллары или евро для обмена.

Какой сезон считается лучшим для поездки?

Пик сезона — с ноября по март: сухо, солнечно и комфортно. В мае-сентябре возможны муссонные дожди.

Есть ли прямые рейсы из регионов?

Да, но только из Екатеринбурга и Новосибирска. Из других городов возможны перелёты со стыковками в Москве или Дубае.

Исторический контекст

Россия и Индия связывает многолетнее партнёрство в сфере туризма. Первые чартеры из Москвы в Гоа начали выполняться ещё в начале 2000-х годов, когда регион только открывался для массового отдыха.

Пик популярности пришёлся на 2015-2019 годы, когда рейсы выполняли сразу несколько авиакомпаний — от "Россия" до Azur Air. Пандемия прервала этот поток, но с 2023-го направление постепенно восстанавливается.

Теперь, несмотря на сокращение географии вылетов, Гоа остаётся самым востребованным индийским курортом среди россиян, а спрос на зимние туры стабильно высок.

Даже при сокращённой полётной программе Гоа остаётся одним из самых востребованных зимних направлений для россиян. Новые визовые правила, комфортные аэропорты и надёжные перевозчики позволяют сохранить стабильный поток туристов, готовых обменять метель на тёплый песок и аромат специй.