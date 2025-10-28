Пляжи вместо сугробов: куда россияне бегут от зимы под Новый год

Праздничный сезон традиционно становится временем планирования поездок, и к Новому году 2026 россияне уже определились с фаворитами. Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Мальдивы уверенно лидируют по числу бронирований. Эти направления сочетают простые условия въезда, надёжную инфраструктуру и возможность выбрать формат отдыха под любой бюджет.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Новый год с коктелем у моря

"На новогодние праздники 2026 года у россиян есть широкий выбор зарубежных направлений, где не требуется сложное оформление и можно подобрать тур под любой бюджет", — отметила генеральный директор турагентства "Дотур" Олеся Адамушкина.

Где встречать Новый год у моря

Популярность Турции остаётся стабильной. Для зимнего отдыха здесь предусмотрены круглогодичные отели с подогреваемыми бассейнами, а также горнолыжные курорты вроде Улудага, где к концу декабря уже открываются трассы. Перелёт короткий, погода мягкая, а стоимость недельного тура на двоих начинается от 150-170 тысяч рублей. Египет традиционно привлекает доступными ценами и простыми правилами въезда: путёвку на новогодние даты можно найти примерно за 200 тысяч рублей.

"Спрос на даты конца декабря вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом", — добавила турэксперт.

В последние месяцы активнее бронируют туры в Таиланд и Вьетнам. Туроператоры запустили чартерные рейсы на Пхукет, Самуи и Фукуок, а средняя цена тура — от 200 тысяч рублей. Эти направления выбирают те, кто хочет гарантированно тёплое море, экзотику и длительный отдых.

Роскошный отдых: Мальдивы и ОАЭ

Любители комфорта традиционно ориентируются на Мальдивы и Эмираты. В ОАЭ россиянам не нужна виза, а прямые рейсы выполняются из большинства крупных городов. Отдых в Дубае на неделю обойдётся примерно в 250 тысяч рублей, на Мальдивах — от 400 тысяч.

"В Эмиратах для россиян не требуется виза, комфортабельные перелёты на регулярных рейсах и отлаженная инфраструктура", — пояснила Адамушкина.

Правила въезда стандартные: паспорт со сроком действия не менее шести месяцев, обратный билет и медицинская страховка. Всё чаще путешественники рассматривают альтернативные направления — Катар и Бахрейн. Хотя море там не такое тёплое (около +20°C), климат комфортный, а уровень сервиса растёт.

Сравнение направлений

Страна Преимущества Средняя цена на двоих Особенности Турция Прямые рейсы, мягкая зима, горные курорты от 150 000 ₽ круглогодичные отели Египет Простые правила въезда, доступные цены от 200 000 ₽ активный спрос на декабрь Таиланд Тёплое море, экзотика от 200 000 ₽ чартеры на Пхукет, Самуи Вьетнам Пляжи, фукуокские туры от 200 000 ₽ комфортный климат ОАЭ Без визы, высокий сервис от 250 000 ₽ Дубай, Абу-Даби Мальдивы Уединение, премиум-отели от 400 000 ₽ романтические туры Катар, Бахрейн Новый формат отдыха от 220 000 ₽ тёплая, но не жаркая зима

Как выбрать направление: советы шаг за шагом

Определите бюджет. Учтите не только перелёт и проживание, но и страховку, трансферы, экскурсии. Сравните климат. Если хотите купаться, выбирайте страны с температурой воды выше +25°C. Проверьте документы. Срок действия загранпаспорта — минимум полгода, страховка обязательна почти везде. Бронируйте заранее. К концу ноября прямых рейсов почти не остаётся, а цены растут на 25-30%. Планируйте даты вылета. Самые востребованные — с 28 по 30 декабря, на них повышенный спрос.

"Тем, кто оформляет поездку самостоятельно, стоит заранее проверить срок действия загранпаспорта и оформить страховку", — добавила Адамушкина.

А что если выбрать нестандартное направление

Если Турция и Египет кажутся привычными, можно рассмотреть менее массовые варианты. Например, Шри-Ланку или Занзибар — там сезон в самом разгаре, а уровень цен сопоставим с Вьетнамом. В Европе можно встретить Новый год в Венгрии или Чехии, совместив рождественские ярмарки с экскурсиями. Для горнолыжников — Грузия или Сочи: сезон уже открыт, а визы не требуются.

FAQ

Как выбрать страну для отдыха зимой?

Ориентируйтесь на желаемую погоду: для пляжного отдыха подойдут страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, для активного — Турция и Грузия.

Что лучше: самостоятельное бронирование или турпакет?

Туры часто выгоднее, особенно с чартерными перелётами. Самостоятельное бронирование удобно, если нужна гибкость маршрута и особый сервис.

Интересные факты о зимних путешествиях

Больше половины россиян предпочитают отдых у моря, даже в декабре. Самые ранние бронирования новогодних туров начинаются ещё в августе.

Исторический контекст

Традиция встречать Новый год за границей закрепилась у россиян в 2000-х, когда появились первые массовые чартеры в Турцию и Египет. С тех пор структура спроса почти не изменилась — но география отдыха стала значительно шире.