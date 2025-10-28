Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шина спускает медленно, но верно: как определить момент, когда пора останавливаться
Ремонт убивает квартиру: три ошибки в отделке, которые превращают интерьер в хаос
10 килограммов за ночь: как бойцы ММА теряют вес перед боем, рискуя здоровьем и жизнью ради победы
Юлия Пересильд считает карьеру дочери преждевременной: почему актриса настаивает на приоритете учёбы
Просто кофе или вообще ничего: почему утром нет аппетита и стоит ли с этим что-то делать
Фильм Алиса в Стране чудес: почему он стал кассовым хитом Красноярска
Невидимые инженеры климата: микрожизнь, от которой зависит стабильность нашей планеты
Финляндия готовится к вторжению: на границе с Россией идёт холодная война 2.0
Фитнес-марафоны обещают новую жизнь, но дают только выгорание: вот как мотивация превращается в стресс

Пляжи вместо сугробов: куда россияне бегут от зимы под Новый год

5:53
Туризм

Праздничный сезон традиционно становится временем планирования поездок, и к Новому году 2026 россияне уже определились с фаворитами. Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Мальдивы уверенно лидируют по числу бронирований. Эти направления сочетают простые условия въезда, надёжную инфраструктуру и возможность выбрать формат отдыха под любой бюджет.

Новый год с коктелем у моря
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Новый год с коктелем у моря

"На новогодние праздники 2026 года у россиян есть широкий выбор зарубежных направлений, где не требуется сложное оформление и можно подобрать тур под любой бюджет", — отметила генеральный директор турагентства "Дотур" Олеся Адамушкина.

Где встречать Новый год у моря

Популярность Турции остаётся стабильной. Для зимнего отдыха здесь предусмотрены круглогодичные отели с подогреваемыми бассейнами, а также горнолыжные курорты вроде Улудага, где к концу декабря уже открываются трассы. Перелёт короткий, погода мягкая, а стоимость недельного тура на двоих начинается от 150-170 тысяч рублей. Египет традиционно привлекает доступными ценами и простыми правилами въезда: путёвку на новогодние даты можно найти примерно за 200 тысяч рублей.

"Спрос на даты конца декабря вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом", — добавила турэксперт.

В последние месяцы активнее бронируют туры в Таиланд и Вьетнам. Туроператоры запустили чартерные рейсы на Пхукет, Самуи и Фукуок, а средняя цена тура — от 200 тысяч рублей. Эти направления выбирают те, кто хочет гарантированно тёплое море, экзотику и длительный отдых.

Роскошный отдых: Мальдивы и ОАЭ

Любители комфорта традиционно ориентируются на Мальдивы и Эмираты. В ОАЭ россиянам не нужна виза, а прямые рейсы выполняются из большинства крупных городов. Отдых в Дубае на неделю обойдётся примерно в 250 тысяч рублей, на Мальдивах — от 400 тысяч.

"В Эмиратах для россиян не требуется виза, комфортабельные перелёты на регулярных рейсах и отлаженная инфраструктура", — пояснила Адамушкина.

Правила въезда стандартные: паспорт со сроком действия не менее шести месяцев, обратный билет и медицинская страховка. Всё чаще путешественники рассматривают альтернативные направления — Катар и Бахрейн. Хотя море там не такое тёплое (около +20°C), климат комфортный, а уровень сервиса растёт.

Сравнение направлений

Страна Преимущества Средняя цена на двоих Особенности
Турция Прямые рейсы, мягкая зима, горные курорты от 150 000 ₽ круглогодичные отели
Египет Простые правила въезда, доступные цены от 200 000 ₽ активный спрос на декабрь
Таиланд Тёплое море, экзотика от 200 000 ₽ чартеры на Пхукет, Самуи
Вьетнам Пляжи, фукуокские туры от 200 000 ₽ комфортный климат
ОАЭ Без визы, высокий сервис от 250 000 ₽ Дубай, Абу-Даби
Мальдивы Уединение, премиум-отели от 400 000 ₽ романтические туры
Катар, Бахрейн Новый формат отдыха от 220 000 ₽ тёплая, но не жаркая зима

Как выбрать направление: советы шаг за шагом

  1. Определите бюджет. Учтите не только перелёт и проживание, но и страховку, трансферы, экскурсии.

  2. Сравните климат. Если хотите купаться, выбирайте страны с температурой воды выше +25°C.

  3. Проверьте документы. Срок действия загранпаспорта — минимум полгода, страховка обязательна почти везде.

  4. Бронируйте заранее. К концу ноября прямых рейсов почти не остаётся, а цены растут на 25-30%.

  5. Планируйте даты вылета. Самые востребованные — с 28 по 30 декабря, на них повышенный спрос.

"Тем, кто оформляет поездку самостоятельно, стоит заранее проверить срок действия загранпаспорта и оформить страховку", — добавила Адамушкина.

А что если выбрать нестандартное направление

Если Турция и Египет кажутся привычными, можно рассмотреть менее массовые варианты. Например, Шри-Ланку или Занзибар — там сезон в самом разгаре, а уровень цен сопоставим с Вьетнамом. В Европе можно встретить Новый год в Венгрии или Чехии, совместив рождественские ярмарки с экскурсиями. Для горнолыжников — Грузия или Сочи: сезон уже открыт, а визы не требуются.

FAQ

Как выбрать страну для отдыха зимой?
Ориентируйтесь на желаемую погоду: для пляжного отдыха подойдут страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, для активного — Турция и Грузия.

Что лучше: самостоятельное бронирование или турпакет?
Туры часто выгоднее, особенно с чартерными перелётами. Самостоятельное бронирование удобно, если нужна гибкость маршрута и особый сервис.

Интересные факты о зимних путешествиях

  1. Больше половины россиян предпочитают отдых у моря, даже в декабре.

  2. Самые ранние бронирования новогодних туров начинаются ещё в августе.

Исторический контекст

Традиция встречать Новый год за границей закрепилась у россиян в 2000-х, когда появились первые массовые чартеры в Турцию и Египет. С тех пор структура спроса почти не изменилась — но география отдыха стала значительно шире.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
Экономика и бизнес
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Путин утрёт нос Трампу, примирив КНДР и Южную Корею Любовь Степушова Редкий ген позволяет спать всего 4 часа и чувствовать себя отдохнувшим — его тайна раскрыта Игорь Буккер Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Последние материалы
Переговоры России и Украины зависли в воздухе: кто не даёт им начаться
Мобильный апокалипсис в Тюмени: операторы молчат, жители негодуют
Масло ушло, а мотор ещё работает: как эта иллюзия заканчивается фатально
Глубины шепчут голосами чудовищ: рыбы с телами из кошмаров могут подплыть ближе, чем кажется
Когда розовый был смертельно модным: трагедия и триумф самой дорогой птицы в истории
Маленькое дерево с большими амбициями: колонновидная яблоня покоряет городские квартиры
Меньшова вступила в конфликт с создателями сериала: почему наследница защищает название фильма отца
Утренний беспорядок Собчак в Париже: что произошло в её люксовом номере
Рыбак нырнул за рыбой, а поднял историю: на дне реки нашли кости мамонта и носорога
Этот документ меняет подход к беременности: психолог появится в каждой консультации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.