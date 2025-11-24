Таиланд меняет правила игры: Паттайя превращает бюджетный отдых в курорт для избранных

Паттайя подняла цены на отдых для туристов туристические аналитики

4:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда в России уже выпал снег, зарядил холодный ноябрь и мысли всё чаще крутятся вокруг идеи сбежать в тепло, воспоминания о солнечной Паттайе кажутся особенно притягательными. Однако многие путешественники, приезжавшие в этот город годами, сегодня замечают: прежнего доступного курорта больше нет. Местная экономика сместила фокус, и в самой туристической точке Таиланда всё заметнее изменения, которые ощущают именно экономные гости.

Фото: Desingned by Freepik by diana_mironenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тайланд, образ жизни потрясающей женщины

Как Паттайя изменила курс

За последние годы город стал выстраивать инфраструктуру вокруг тех, кто готов тратить значительно больше обычного отдыхающего. Это отражается на ценах почти во всех сферах. Всё чаще можно услышать, что привычная атмосфера "доступного тропического отдыха" растворяется на фоне дорогих развлечений и скрытых сборов.

"Паттайя стала городом, где почти за каждое действие взимается скрытая плата", — отмечают разочарованные туристы.

На улицах теперь гораздо отчётливее чувствуется разделение по аудитории: от кварталов для "все включено" до зон с элитными клубами, где один вечер стоит как недельный бюджет обычного путешественника.

Почему растёт недовольство туристов

Многие россияне, которые привыкли приезжать сюда на две-три недели, а иногда и на месяц-другой, сталкиваются с ценами, которые уже сложно назвать демократичными. Да, в редких барах ещё можно поймать акцию на пиво за 39-50 бат, но это скорее приятная случайность, чем стандарт.

При этом базовые бытовые услуги не слишком подорожали. Например:

чистка зубов в клинике всё ещё стоит около 800 бат;

счёт за электричество — в среднем 600-800 бат в месяц.

Но на фоне дорогих пляжных активностей, клубных шоу, баров и экскурсий это выглядит как редкое исключение.

Советы: как выбрать тёплую страну сейчас, в холодный ноябрь

Определите бюджет. Если вы рассчитываете на экономичный отдых, лучше сравнить варианты заранее — тот же Вьетнам сейчас заметно дешевле. Планируйте питание. В Таиланде выбирать стоит кафе для местных, а не туристические зоны. Смотрите билеты пакетами. Турпакеты иногда обходятся дешевле самостоятельного путешествия. Ориентируйтесь на сезон. Ноябрь — идеальное время для Юго-Восточной Азии: сухо, тепло, море спокойное.

А что если всё-таки хочется именно Таиланд

Многие путешественники выбирают формат комбинированного отдыха:

Паттайя + другой город

Например, прилететь в Бангкок, провести пару дней в Паттайе ради атмосферы, а затем переехать в спокойный Хуахин, на Самуи или в Чиангмай.

Так можно объединить комфортый отдых с яркими впечатлениями — и не переплатить.

Плюсы и минусы Паттайи сегодня

Плюсы Минусы Отличный климат в ноябре Рост цен в туристических зонах Много развлечений Скрытые сборы в барах и клубах Хорошая медицина Перегруженность в сезон Удобный транспорт Слабый баланс "цена-качество" Возможность кратких туров Фокус на богатых туристах

FAQ

Что лучше выбрать для бюджетного отдыха зимой?

Вьетнам и Камбоджа сейчас предлагают лучшие цены при похожем климате.

Можно ли сэкономить в Паттайе?

Да, если жить вне центра, есть в локальных кафе и избегать туристических баров.

Мифы и правда

Миф: Паттайя — один из самых дешёвых курортов Таиланда.

Правда: Сейчас многие направления в ЮВА обходятся дешевле, особенно для длительных поездок.

Миф: Все заведения в Паттайе дорогие.

Правда: Есть доступные места, но они вне туристических улиц.

Интересные факты

Ноябрь — один из самых комфортных месяцев: сухо и +30. Большая часть expat-сообщества проживает именно в районах Наклуа и Джомтьен.