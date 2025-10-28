Невероятное рядом: Китай открывает дверь в мир будущего, где технологии правят балом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:15
Туризм

На искусственном острове между Гонконгом и Макао начинается новый этап в развитии культурного туризма. 

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Западный искусственный остров транспортного узла Шэньчжэнь — Чжуншань, открывшийся в пробном режиме 25 октября 2025 года, станет не просто транспортным хабом, а живой лабораторией инженерии, науки и искусства.

Проект знаменует переход Китая от традиционного туризма к иммерсивному опыту, где технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) позволяют путешественникам буквально "войти" внутрь инженерного шедевра — 24-километрового моста.

Это не просто инфраструктура. Это — новая форма культурного наследия, где технологии становятся проводником к пониманию человеческого гения.

Мост Шэньчжэнь — Чжуншань: инженерия сверхвозможного

Мост Шэньчжэнь — Чжуншань — один из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века. Его строительство заняло более десяти лет и завершилось в 2024 году.

Комплекс включает:

  • 24 км транспортных сооружений, соединяющих Шэньчжэнь и Чжуншань;

  • подводный тоннель длиной около 7 км, один из самых длинных в Азии;

  • два искусственных острова, играющих роль транспортных развязок;

  • и сеть инженерных систем, обеспечивающих устойчивость сооружения в условиях штормов и сильных течений.

Западный остров площадью 137 000 м² теперь становится не только узлом соединения, но и площадкой для демонстрации технологического могущества Китая.

Иммерсивный туризм: как виртуальная реальность строит мосты между мирами

Ключевая идея проекта — объединить туризм, образование и инженерное восхищение.

Посетители смогут:

  • пройти виртуальный маршрут по строительной площадке моста с помощью VR-шлемов;

  • наблюдать, как работают подводные тоннели, через голографические проекции;

  • изучить внутренние структуры конструкций в режиме дополненной реальности;

  • и даже "управлять" инженерными системами в интерактивных симуляциях.

Это не просто экскурсия — это опыт присутствия, в котором турист ощущает себя частью гигантской машины.

"Монументальные инженерные проекты — это новая форма культурного туризма", — отмечают организаторы.

Туризм как лаборатория технологий

В период пробной эксплуатации (до декабря 2025 года) на острове тестируются системы интерактивного взаимодействия с посетителями. Гости смогут оставить цифровые отзывы, оценить удобство навигации, качество 3D-экспозиций и уровень образовательного контента.

Первые экскурсии будут бесплатными, чтобы собрать реальные данные о восприятии и внести коррективы.
После официального открытия билет на трёхчасовой тур обойдётся в 188 юаней (около 2000 руб.) и будет включать трансфер, гид-ассистента и доступ ко всем интерактивным зонам.

К концу года на острове планируют открыть рестораны, кафе и VR-лаборатории, где туристы смогут создавать собственные мини-проекты мостов и тоннелей — своего рода "инженерный парк развлечений".

Технологии и культура: новое лицо Большого залива

Регион Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао уже давно позиционируется как мировой центр инноваций.
Но теперь он делает ставку и на технологический туризм - формат, где люди приезжают не только смотреть, но и познавать, участвовать, пробовать.

Проект Шэньчжэнь — Чжуншань становится ключевым элементом этой стратегии. Он объединяет:

  • высокотехнологичное строительство,

  • цифровое образование,

  • экологически устойчивый туризм,

  • и культурное самоосмысление Китая как технологической державы.

По оценкам аналитиков, новый формат иммерсивных туристических площадок может привлечь до миллиона посетителей ежегодно и вдохновить аналогичные проекты в других регионах страны.

От инженерного подвига — к культурному символу

Искусственные острова всегда были символом человеческих амбиций — от Пальм Джумейры в Дубае до японского Кансая.

Но китайский проект идёт дальше: он превращает инженерное достижение в культурный опыт.

Западный остров становится своего рода музеем современной инженерии, где "экспонатом" служит сам процесс проектирования, строительства и управления инфраструктурой.

"Этот остров — не только витрина технологий, но и мост между прошлым и будущим", — говорится в официальном описании проекта.

Будущее туризма: цифровое, образовательное, устойчивое

В ближайшие годы китайские разработчики планируют расширить концепцию "инфраструктуры как культурного объекта".
Каждый новый мост, порт или энергокомплекс будет сопровождаться виртуальными турами, интерактивными музеями и образовательными площадками.

Этот подход решает сразу несколько задач:

  • снижает нагрузку на природные зоны;

  • стимулирует интерес молодёжи к науке и технике;

  • создаёт новые форматы международного туризма.

FAQ

Когда остров откроется полностью?
Официальное открытие запланировано на декабрь 2025 года, после завершения тестовой фазы.

Сколько стоит билет?
188 юаней (около 2000 руб.) для взрослых, со скидками для студентов и детей. Включён трансфер и трёхчасовой тур.

Какие технологии можно испытать?
VR- и AR-системы, голографические проекции, интерактивные симуляции инженерных процессов.

Зачем делать мост туристическим объектом?
Чтобы показать масштаб инженерного мастерства и сделать науку частью культурного опыта.

Безопасно ли это место?
Да, остров спроектирован как часть транспортной системы, соответствующей международным стандартам безопасности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
