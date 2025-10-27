Море ушло: что случилось на бразильском пляже и почему это напугало отдыхающих

Представьте: вы собираетесь провести день на пляже. В сумке — полотенце, вода, шляпа, солнцезащитный крем. Воздух тёплый, небо ясное, всё готово для ленивого отдыха у моря.

Но, придя на берег, вы замираете: вода ушла.

Море, которое обычно плещется у кромки песка, теперь — где-то далеко, а берег кажется выросшим за ночь.

Такое именно и произошло 21 августа на Большом пляже (Praia Grande) в бразильском штате Сан-Паулу. Утром местные жители и туристы обнаружили, что море отступило на десятки метров. Фото и видео быстро заполнили соцсети — одни снимали необычное зрелище, другие беспокоились, не предвестник ли это чего-то более серьёзного, вроде цунами.

Что на самом деле произошло

Как объясняют учёные, явление, наблюдавшееся на побережье Сан-Паулу, — это отлив, совершенно естественный и безопасный процесс.

"Это не был самый низкий уровень моря за год. В июне, например, происходили два ещё более сильных отлива. То, что случилось на Praia Grande, — это обычное, хотя и зрелищное природное явление", — пояснила океанограф Регина Соуза из Научно-исследовательского центра гидродинамики Университета Санта-Сесилия.

Причина в астрономическом выравнивании — положении Земли, Луны и Солнца, которое периодически создаёт особенно выраженные приливы и отливы. Такое состояние называется сизигия, а возникающие при этом приливные колебания — сизигийными приливами, или, по-английски, spring tides (не путать с весной — слово "spring" здесь означает "прыжок" или "скачок").

Как работает прилив и отлив

Чтобы понять, почему море "уходит", нужно вспомнить: приливы и отливы — это результат гравитационного взаимодействия между Землёй, Луной и Солнцем.

Луна, вращаясь вокруг Земли, притягивает к себе воду океанов, вызывая приподнятие уровня моря на стороне, обращённой к ней.

С другой стороны планеты образуется второй прилив — из-за центробежных сил вращения Земли и Луны вокруг общего центра масс.

Между этими волнами — зоны отлива, где уровень воды понижается.

Когда же Луна и Солнце выстраиваются на одной линии — в полнолуние или новолуние, — их силы притяжения складываются. В результате получаются максимальные приливы и минимальные отливы. Именно это и произошло в августе у берегов Сан-Паулу.

Почему эффект был таким заметным

По словам океанографов, на величину отлива повлияли не только астрономические факторы, но и метеорологические условия.

В регионе наблюдался высокий атмосферный фронт , создающий дополнительное давление на водную поверхность — вода буквально "вдавливается" в океан.

Одновременно с этим дул ветер с суши, усиливающий отток воды.

Всё это привело к тому, что море временно отступило дальше обычного - на десятки, а местами и сотни метров.

Паника и мифы: почему люди боятся "обратного моря"

Для жителей прибрежных районов внезапное отступление воды может выглядеть тревожно. В истории действительно известны случаи, когда резкое падение уровня моря предшествовало цунами — например, перед катастрофой в Индийском океане в 2004 году.

Однако, как подчёркивают эксперты, в Бразилии подобное невозможно:

Атлантический океан у побережья Южной Америки не является зоной сейсмической активности ,

цунами здесь физически не могут образоваться.

Научное наблюдение и цифровые инструменты

Современные исследователи используют для анализа таких явлений спутниковые данные и береговые датчики.

Научные станции фиксируют уровень моря в реальном времени, а цифровые модели позволяют предсказывать приливы с точностью до минуты.

В случае с Praia Grande прогноз действительно указывал на негативный пик уровня моря - примерно минус 0,3 метра относительно среднего.

Этого оказалось достаточно, чтобы обнажить песчаные отмели и вызвать ажиотаж в соцсетях.

Культурный феномен: когда море становится театром

Интересно, что подобные явления не только вызывают научное любопытство, но и вдохновляют художников и фотографов.

На бразильских пляжах, где океан "уходит", часто проходят импровизированные фотосессии и выставки, а местные жители сравнивают это зрелище с "дыханием Земли" — моментом, когда океан делает вдох и затем возвращает всё обратно.

Советы для отдыхающих

Не паникуйте , если видите, что море резко отступило. Проверьте прогноз приливов — его можно найти в открытом доступе на сайтах метеослужб.

Не заходите далеко по обнажённому дну : песок может быть вязким, а возвращение воды — быстрым.

Фотографируйте, но с осторожностью — берег в момент отлива может быть скользким.

И, конечно, не забывайте солнцезащитный крем: даже при пасмурной погоде ультрафиолет активен.

FAQ

Почему отливы происходят каждый день?

Потому что Луна совершает оборот вокруг Земли каждые 24 часа 50 минут, создавая примерно два прилива и два отлива в сутки.

Можно ли предсказать такие явления?

Да. Отливы и приливы подчиняются астрономическим циклам и вычисляются заранее.

Опасен ли сильный отлив?

Нет, если он происходит в предсказуемом диапазоне. Опасность возникает только при сейсмических событиях, которых в Южной Атлантике нет.

Почему люди думают о цунами?

Потому что визуально резкий отлив напоминает эффект, наблюдаемый перед цунами. Но контекст важен — здесь речь идёт о регулярных процессах.

Можно ли увидеть обратное явление — необычайно высокий прилив?

Да, такие "суперполнолуния" тоже случаются, и тогда море поднимается выше обычного, затопляя часть пляжа.