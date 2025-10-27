Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Математика объяснила тайну узоров: почему у зебр полосы, а у леопардов пятна
Западноевропейские правительства все больше желают прекращения американской экономической помощи... — писала газета Известия 28 октября 1952 года
Гормон счастья у собаки включается не от еды: вот что нужно питомцу для настоящей эйфории
Укусы, которые сводят с ума и не дают спать ночами: как снять зуд и не расчесать кожу до крови
Война под землёй: как распознать и чем обработать почву, чтобы избавиться от личинок майского жука
Машина замолчала на холоде: простые приёмы, которые вернут её к жизни
В поисках чёрного золота без геополитики: Индия бросает вызов энергетическим правилам мира
Битва за тюменское небо: как дроны заставляют регион жить в офлайне
Мошенники знали психологию лучше всех: как они использовали главную слабость Ларисы Долиной

Белокуриха выходит на новый уровень: 4 проекта, которые изменят облик Алтая

5:53
Туризм

В Алтайском крае готовится масштабное обновление туристической инфраструктуры: инвесторы смогут поучаствовать в четырёх проектах в рамках кластера "Белокуриха Горная".

термальный источник
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
термальный источник

По данным госкорпорации Туризм.РФ, общий объём инвестиций превысит 9 миллиардов рублей, а регион рассчитывает превратить Белокуриху в один из флагманских курортов России — современный, экологичный и круглогодичный.

Проект реализуется в продолжение программы "Туризм и индустрия гостеприимства", где ставка делается на развитие внутренних направлений отдыха. Алтай в этом контексте — один из самых перспективных регионов: уникальная природа, мягкий климат и богатые термальные источники делают его конкурентоспособным с европейскими и азиатскими термальными курортами.

Главный проект — "Белокуриха горная — 3"

Центральным элементом кластера станет комплексный лечебно-оздоровительный центр "Белокуриха горная — 3", инвестиции в который составят около 5 миллиардов рублей.

Проект предусматривает:

  • акватермальный комплекс с бассейнами и СПА-зонами,

  • лечебно-оздоровительный центр на основе природных источников,

  • рестораны и бары,

  • развлекательные площадки для семейного отдыха.

По прогнозам, турпоток на объекте составит около 33 тысяч человек в год, а возврат инвестиций планируется за счёт круглогодичного функционирования и медицинского туризма.

Три дополнительных комплекса: шале, гостиницы и термы

Помимо флагманского центра, на территории кластера появятся ещё три объекта, рассчитанные на разные категории туристов:

  1. Комплекс шале — уютный формат для индивидуальных путешественников и семей, выполненный в стилистике альпийских домов.

  2. Гостиницы стандартного класса — с доступным размещением, ресторанами и инфраструктурой для активного отдыха.

  3. Термальный комплекс с подогреваемыми бассейнами и катками, рассчитанный на зимний и межсезонный туризм.

Объём инвестиций в эти объекты оценивается от 1,7 до 2,5 миллиарда рублей каждый. В результате общий бюджет проекта превысит 9,5 миллиарда рублей, а Белокуриха станет зоной, где можно отдыхать и лечиться в любое время года.

Экономический эффект: курорт как драйвер региона

Эксперты отмечают, что развитие "Белокурихи Горной" может стать мощным импульсом для экономики Алтая.

По расчётам аналитиков:

  • создаётся около 2 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере обслуживания;

  • увеличиваются налоговые поступления в бюджет региона;

  • формируется туристический пояс вокруг Белокурихи, включающий экологические тропы, этнопарки и фермерские хозяйства.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП). Государство отвечает за инфраструктуру — дороги, энергетику, инженерные сети, а бизнес инвестирует в гостиницы и сервис.

Белокуриха: история успеха на минеральных источниках

Белокуриха — легендарный алтайский курорт с XIX века, когда здесь впервые начали использовать азотно-кремнистые термальные воды. В советское время он стал "здравницей Сибири", куда приезжали тысячи людей на лечение и отдых.

Сегодня Белокуриха — единственный на Алтае курорт федерального значения, известный своими лечебными грязями, климатом и природным рельефом. Проект "Белокуриха Горная" продолжает традицию, но делает ставку на современную архитектуру, энергоэффективность и международные стандарты сервиса.

Туризм нового поколения: акцент на устойчивость

Современный подход к развитию кластера учитывает принципы устойчивого туризма:

  • минимизация экологического следа,

  • использование возобновляемых источников энергии,

  • локальные материалы и продукты в строительстве и гастрономии,

  • сохранение природных ландшафтов Алтая.

Инвестиции и перспективы

Инвесторам предлагаются разные форматы участия — от долевого строительства до операционного управления гостиничными объектами.
По данным Туризм.РФ:

  • окупаемость проектов оценивается в 7-9 лет;

  • региональные власти обеспечивают налоговые льготы и упрощённые процедуры подключения инфраструктуры;

  • федеральная корпорация выступает гарантом проектной документации и софинансирования.

Таким образом, Алтай становится одним из приоритетных направлений туристического инвестирования в России наряду с Кавказом и Дальним Востоком.

FAQ

Что такое кластер "Белокуриха Горная"?
Это объединённая туристическая территория на Алтае, включающая санаторно-курортные объекты, отели, термы, рестораны и экологические маршруты.

Когда завершится строительство?
Первые объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2026–2027 годах.

Можно ли инвестировать частным лицам?
Да, участие возможно через партнёрские программы Туризм.РФ и региональные инвестиционные платформы.

Чем отличается проект от существующей Белокурихи?
"Белокуриха Горная" находится выше по склону и рассчитана на круглогодичный отдых с акцентом на активный и медицинский туризм.

Как добраться?
До ближайшего аэропорта в Горно-Алтайске — 160 км, далее по новой автотрассе. В перспективе — строительство канатной дороги и вертолётной площадки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Домашние животные
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Последние материалы
Гормон счастья у собаки включается не от еды: вот что нужно питомцу для настоящей эйфории
Укусы, которые сводят с ума и не дают спать ночами: как снять зуд и не расчесать кожу до крови
Война под землёй: как распознать и чем обработать почву, чтобы избавиться от личинок майского жука
Машина замолчала на холоде: простые приёмы, которые вернут её к жизни
В поисках чёрного золота без геополитики: Индия бросает вызов энергетическим правилам мира
Битва за тюменское небо: как дроны заставляют регион жить в офлайне
Мошенники знали психологию лучше всех: как они использовали главную слабость Ларисы Долиной
Пышный, как облако, и сладкий, как воспоминание: манник, который не черствеет
Тренерский крах: турецкий клуб вышвырнул Личку после 10 туров — что случилось
28 октября: День освобождения Украины, сухой закон и загадка взрыва линкора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.