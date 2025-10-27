Белокуриха выходит на новый уровень: 4 проекта, которые изменят облик Алтая

В Алтайском крае готовится масштабное обновление туристической инфраструктуры: инвесторы смогут поучаствовать в четырёх проектах в рамках кластера "Белокуриха Горная".
По данным госкорпорации Туризм.РФ, общий объём инвестиций превысит 9 миллиардов рублей, а регион рассчитывает превратить Белокуриху в один из флагманских курортов России — современный, экологичный и круглогодичный.
Проект реализуется в продолжение программы "Туризм и индустрия гостеприимства", где ставка делается на развитие внутренних направлений отдыха. Алтай в этом контексте — один из самых перспективных регионов: уникальная природа, мягкий климат и богатые термальные источники делают его конкурентоспособным с европейскими и азиатскими термальными курортами.
Центральным элементом кластера станет комплексный лечебно-оздоровительный центр "Белокуриха горная — 3", инвестиции в который составят около 5 миллиардов рублей.
Проект предусматривает:
акватермальный комплекс с бассейнами и СПА-зонами,
лечебно-оздоровительный центр на основе природных источников,
рестораны и бары,
развлекательные площадки для семейного отдыха.
По прогнозам, турпоток на объекте составит около 33 тысяч человек в год, а возврат инвестиций планируется за счёт круглогодичного функционирования и медицинского туризма.
Помимо флагманского центра, на территории кластера появятся ещё три объекта, рассчитанные на разные категории туристов:
Комплекс шале — уютный формат для индивидуальных путешественников и семей, выполненный в стилистике альпийских домов.
Гостиницы стандартного класса — с доступным размещением, ресторанами и инфраструктурой для активного отдыха.
Термальный комплекс с подогреваемыми бассейнами и катками, рассчитанный на зимний и межсезонный туризм.
Объём инвестиций в эти объекты оценивается от 1,7 до 2,5 миллиарда рублей каждый. В результате общий бюджет проекта превысит 9,5 миллиарда рублей, а Белокуриха станет зоной, где можно отдыхать и лечиться в любое время года.
Эксперты отмечают, что развитие "Белокурихи Горной" может стать мощным импульсом для экономики Алтая.
По расчётам аналитиков:
создаётся около 2 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере обслуживания;
увеличиваются налоговые поступления в бюджет региона;
формируется туристический пояс вокруг Белокурихи, включающий экологические тропы, этнопарки и фермерские хозяйства.
Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП). Государство отвечает за инфраструктуру — дороги, энергетику, инженерные сети, а бизнес инвестирует в гостиницы и сервис.
Белокуриха — легендарный алтайский курорт с XIX века, когда здесь впервые начали использовать азотно-кремнистые термальные воды. В советское время он стал "здравницей Сибири", куда приезжали тысячи людей на лечение и отдых.
Сегодня Белокуриха — единственный на Алтае курорт федерального значения, известный своими лечебными грязями, климатом и природным рельефом. Проект "Белокуриха Горная" продолжает традицию, но делает ставку на современную архитектуру, энергоэффективность и международные стандарты сервиса.
Современный подход к развитию кластера учитывает принципы устойчивого туризма:
минимизация экологического следа,
использование возобновляемых источников энергии,
локальные материалы и продукты в строительстве и гастрономии,
сохранение природных ландшафтов Алтая.
Инвесторам предлагаются разные форматы участия — от долевого строительства до операционного управления гостиничными объектами.
По данным Туризм.РФ:
окупаемость проектов оценивается в 7-9 лет;
региональные власти обеспечивают налоговые льготы и упрощённые процедуры подключения инфраструктуры;
федеральная корпорация выступает гарантом проектной документации и софинансирования.
Таким образом, Алтай становится одним из приоритетных направлений туристического инвестирования в России наряду с Кавказом и Дальним Востоком.
Что такое кластер "Белокуриха Горная"?
Это объединённая туристическая территория на Алтае, включающая санаторно-курортные объекты, отели, термы, рестораны и экологические маршруты.
Когда завершится строительство?
Первые объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2026–2027 годах.
Можно ли инвестировать частным лицам?
Да, участие возможно через партнёрские программы Туризм.РФ и региональные инвестиционные платформы.
Чем отличается проект от существующей Белокурихи?
"Белокуриха Горная" находится выше по склону и рассчитана на круглогодичный отдых с акцентом на активный и медицинский туризм.
Как добраться?
До ближайшего аэропорта в Горно-Алтайске — 160 км, далее по новой автотрассе. В перспективе — строительство канатной дороги и вертолётной площадки.
