Air France: невыносимая жара в салоне самолёта заставила пилотов пойти на отчаянный шаг

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирский самолёт авиакомпании Air France был вынужден совершить аварийную посадку в Европе из-за невыносимой жары в салоне, сообщает издание PYOK. Инцидент произошёл 24 октября во время рейса из Парижа на остров Реюньон.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самолёт в небе

Жаркое путешествие и сигнал тревоги

Boeing 777, выполнявший дальнемагистральный перелёт в Индийский океан, набрал высоту более 9 тысяч метров, когда пассажиры начали массово жаловаться на духоту и перегрев. Температура в салоне стремительно росла, а системы кондиционирования перестали справляться.

Капитан самолёта подал сигнал срочности (PAN-PAN) и доложил диспетчерам, что экипаж предпринял все возможные меры для охлаждения салона, но безуспешно.

"Экипаж сделал всё, чтобы охладить салон, но это не принесло результатов", — сообщили в издании PYOK со ссылкой на представителя авиакомпании.

Экстренная посадка и задержка рейса

Приняв решение не рисковать здоровьем пассажиров, пилоты развернули самолёт и вернулись в аэропорт вылета — парижскую авиагавань Шарль-де-Голль. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

На борту находились сотни пассажиров, многие из которых почувствовали себя плохо из-за духоты. После приземления самолёт отправили на техническую проверку, а рейс был отложен на семь часов. За это время инженеры проверили систему кондиционирования и заменили неисправные узлы.

Подобные инциденты происходят всё чаще

Эксперты отмечают, что системы охлаждения пассажирских самолётов нередко дают сбои при длительных перелётах в условиях повышенной влажности или жары. Особенно уязвимы старые борта, где оборудование работает на пределе ресурса.

Ранее аналогичный случай произошёл на рейсе с 189 пассажирами, когда лайнер был вынужден развернуться из-за резкого неприятного запаха в салоне. Позже выяснилось, что причиной стал один из продуктов, находившихся на борту.

Меры авиакомпании

Представители Air France сообщили, что пассажирам были предоставлены напитки и питание во время ожидания нового вылета. Компания принесла извинения за неудобства и подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажа остаётся абсолютным приоритетом.

Инженеры авиакомпании начали внутреннее расследование, чтобы исключить повторение подобных инцидентов на других рейсах.