Сокровище Крыма, о котором молчали десятилетиями — теперь туда ведут экскурсии

Туризм

На склонах Чатыр-Дага, всего в нескольких километрах от Симферополя, скрыта одна из самых удивительных достопримечательностей Крыма — Мраморная пещера. Она расположена на нижнем плато горы, на высоте около 920 метров над уровнем моря, и признана одной из пяти самых красивых пещер планеты.

Чатыр-Дага, Мраморная пещера
Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Indeikin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чатыр-Дага, Мраморная пещера

Тайна, рождённая в недрах

Общая протяжённость пещеры превышает 2 километра, а глубина достигает 63 метров. Её залы поражают масштабом и формами: кажется, будто попадаешь в иную вселенную, созданную природой миллионы лет назад. Стены здесь переливаются оттенками от насыщенно-коричневого до нежно-зелёного, а каменные образования принимают фантастические очертания. Некоторые "камешки" — размером с автобус.

Подсветка включается только во время экскурсий: постоянное освещение привело бы к росту мха и водорослей, нарушив естественный облик подземных залов.

История открытия

Всё началось в 1987 году, когда группа крымских спелеологов, исследуя Чатыр-Даг, заметила провал в известняке. Они спустились вниз — и перед ними открылся огромный подземный мир. Здесь были сталактиты и сталагмиты, каменные водопады, озёра и сверкающие кристаллы кальцита.

Через год после открытия пещеру оборудовали для посещений и включили в маршрут туристических экскурсий. Так Мраморная пещера стала не только научным объектом, но и природным символом Крыма.

Нижний Баир — запретный кристальный мир

Самая волшебная часть пещеры — Нижний Баир. Здесь стены, потолок и пол покрыты прозрачными кристаллами кальцита и арагонита. Когда лучи света падают на них, зал начинает мерцать, словно ледяной дворец. Это место тщательно охраняют: вход туда закрыт, чтобы сохранить уникальный микроклимат.

Учёные допускают внутрь лишь раз в двадцать лет — для исследований. Благодаря этому здесь удалось сохранить первозданную чистоту и ту самую магию, ради которой пещеру называют "сокровищем Крыма".

Музыка под землёй

Мраморная пещера известна не только своими природными чудесами, но и акустикой. В Обвальном зале периодически проходят концерты классической и современной музыки.

Звук здесь будто оживает — отражаясь от каменных сводов, он создаёт эффект объемного звучания, который невозможно воспроизвести ни в одном концертном зале.

Когда лучше ехать

Оптимальное время для посещения — осень. В это время Чатыр-Даг превращается в золотое море листвы, а температура в пещере и на поверхности почти совпадает. Разница между прохладой подземелья и свежим воздухом гор минимальна, поэтому прогулка по подземным залам особенно приятна.

Летом под землёй прохладно — около +9 °C, что тоже создаёт особый контраст с жарой на поверхности.

Советы для путешественников

  1. Лучше бронировать экскурсию заранее — количество мест ограничено.

  2. Обязательно возьмите тёплую одежду, даже если на улице жара.

  3. Нельзя касаться стен и кристаллов — они очень хрупкие.

  4. Для фотографий используйте свет без вспышки, чтобы не повредить структуру минералов.

  5. Рядом есть оборудованные смотровые площадки и кафе — можно совместить подземную прогулку с отдыхом на природе.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы Минусы
Уникальная красота и безопасность маршрута Прохладная температура внутри
Отличная акустика и культурные мероприятия Ограниченное количество экскурсий
Возможность совместить с горными прогулками Запрет на свободное посещение Нижнего Баира

А что если подняться выше

После экскурсии стоит подняться на верхнее плато Чатыр-Дага. Оттуда открывается панорама Симферополя, предгорий и Чёрного моря. Контраст между солнечным Крымом и холодным блеском подземного мира производит поистине незабываемое впечатление.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
