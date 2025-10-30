Грузия выиграла у Альп по драйву и ценам: где найдутся и крутые склоны, и безопасные спуски

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Пока одни мечутся между переполненной Красной Поляной и визовыми лабиринтами Европы, другие уже пакуют лыжи в сторону Кавказа. Грузия встречает туристов без лишней бюрократии, с тёплым гостеприимством, прямыми рейсами и ценами, которые не заставят пересматривать бюджет до весны.

Зимние горы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимние горы

Добро пожаловать на кавказский склон

Сезон 2025/26 в Грузии стартует с новыми трассами и обновлённой инфраструктурой. Снег хрустит под лыжами, воздух прозрачен, а хинкали по размеру легко конкурируют с багажом лоукостера. Всё это — без виз, страхов и многоступенчатых проверок.

"В этом году загрузка на рейсах в Грузию рекордная — люди устали от бюрократии и цен внутри страны. Здесь можно реально сэкономить и получить plus-size отдых", — говорит турагент Ната Папава.

Как добраться

Прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси вылетают из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Сочи. Полёт занимает всего пару часов. Билеты туда-обратно стоят от 15-18 тысяч рублей — часто дешевле, чем провести новогодние каникулы дома с доставкой из супермаркета.

Главное преимущество — оплата российскими картами. Никаких валютных квестов и унижений на кассе.

Где кататься: от фрирайда до семейных трасс

Гудаури

Звезда грузинских горнолыжных курортов. Подойдёт и новичкам, и профи: трассы зелёные, синие, чёрные — на любой вкус. Ски-пасс на день стоит около 70 лари (≈2700 ₽), неделя — 370 лари (≈13 500 ₽). Жильё - от 120 лари (≈4500 ₽) за ночь. Доехать из Тбилиси можно за два часа.

Бакуриани

Рай для семей с детьми. Здесь мягкие зелёные спуски, кафе с чурчхелой и знаменитая гора Кохта для любителей экстрима. Проживание — от 100 лари (≈3700 ₽), подъёмник — 55-70 лари в день.

Местия, Хацвали и Тетнулди

Сокровища Сванетии. Толп нет, пейзажи как с открытки, трассы свежие. Апартаменты — от 45 лари (≈1700 ₽), а на ужин можно заказать лобио прямо с видом на ледники.

Годердзи

Выбор для поклонников фрирайда. Трассы проходят через лес, снег лежит до весны, а туристов здесь минимум. Дорога до курорта непростая, но пейзажи компенсируют любые километры.

"Здесь не деньги решают — а ваше желание увидеть настоящую зиму, плыть по свежему снегу и не встречать агентов с палкой-штрафом за неправильный шлем!" — иронизирует экс-тренер по слалому Гия Микава.

Лайфхаки для экономных путешественников

  • Билеты покупайте заранее — динамическое ценообразование никто не отменял.
  • Жильё ищите в небольших посёлках или у местных — так дешевле и атмосфернее.
  • Снаряжение проще взять напрокат: 25-40 лари (≈900-1400 ₽) в день. А если привезёте своё - расходы окупятся за неделю.
  • Еда в горах — от 15 лари (≈550 ₽), но ужин у местных обойдётся в разы дешевле и вкуснее.
  • Горячая вода не везде обязательна, зато вино согревает надёжнее любых батарей.

Факты и впечатления

  • Въезд для россиян — без визы, достаточно загранпаспорта.
  • Цены на жильё и ски-пассы в полтора-два раза ниже, чем на Красной Поляне.
  • Курорты активно развиваются: больше канаток, трасс и даже Wi-Fi.
  • Сервис не всегда идеален, зато хозяева накормят, научат тостам и пригласят на лезгинку.

"Грузия — это когда после катания тебе наливают рог вина и зовут на ужин! Свобода, экономия и настоящий Кавказ!" — делится туристка Манана Робакдзе.

Что взять с собой

  • Лёгкую куртку — в Тбилиси зимой до +10 °C.
  • Термобельё и перчатки для гор.
  • Адаптер для розеток (если техника не российская).
  • PowerBank — пригодится и в пути, и в горах.
  • Копии документов и страховку.
  • И немного места в чемодане для сыра и хинкали — лучший сувенир с Кавказа.

А что, если не умеете кататься на лыжах?

Если вы не катаетесь на лыжах — всё равно не скучно. Тбилиси зимой уютен и недорог: купальни, уличные кафе, чайные лавки и вечерние прогулки по старому городу. А поездка на один из курортов — отличная возможность впервые встать на лыжи без давления и толпы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Без виз, дешёвые рейсы Не везде идеальный сервис
Дружелюбие местных Некоторые дороги к курортам труднопроходимы
Цены на жильё и питание ниже, чем в РФ Меньше развлечений вне трасс
Аутентичная кухня и вино Интернет не всегда стабильный

FAQ

Нужна ли виза?

Нет, достаточно загранпаспорта.

Где лучше кататься новичкам?

Бакуриани — мягкие трассы и семейная атмосфера.

Можно ли оплатить всё российской картой?

Да, большинство отелей и сервисов принимают российские карты без ограничений.

Как дешевле добраться?

Лоукостеры в Кутаиси или раннее бронирование прямых рейсов в Тбилиси.

"Экономьте на визах, тратьте на хинкали — такой зимы вы ещё не встречали!" — напоминают грузинские гиды.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
