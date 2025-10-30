Грузия выиграла у Альп по драйву и ценам: где найдутся и крутые склоны, и безопасные спуски

Пока одни мечутся между переполненной Красной Поляной и визовыми лабиринтами Европы, другие уже пакуют лыжи в сторону Кавказа. Грузия встречает туристов без лишней бюрократии, с тёплым гостеприимством, прямыми рейсами и ценами, которые не заставят пересматривать бюджет до весны.
Сезон 2025/26 в Грузии стартует с новыми трассами и обновлённой инфраструктурой. Снег хрустит под лыжами, воздух прозрачен, а хинкали по размеру легко конкурируют с багажом лоукостера. Всё это — без виз, страхов и многоступенчатых проверок.
"В этом году загрузка на рейсах в Грузию рекордная — люди устали от бюрократии и цен внутри страны. Здесь можно реально сэкономить и получить plus-size отдых", — говорит турагент Ната Папава.
Прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси вылетают из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Сочи. Полёт занимает всего пару часов. Билеты туда-обратно стоят от 15-18 тысяч рублей — часто дешевле, чем провести новогодние каникулы дома с доставкой из супермаркета.
Главное преимущество — оплата российскими картами. Никаких валютных квестов и унижений на кассе.
Звезда грузинских горнолыжных курортов. Подойдёт и новичкам, и профи: трассы зелёные, синие, чёрные — на любой вкус. Ски-пасс на день стоит около 70 лари (≈2700 ₽), неделя — 370 лари (≈13 500 ₽). Жильё - от 120 лари (≈4500 ₽) за ночь. Доехать из Тбилиси можно за два часа.
Рай для семей с детьми. Здесь мягкие зелёные спуски, кафе с чурчхелой и знаменитая гора Кохта для любителей экстрима. Проживание — от 100 лари (≈3700 ₽), подъёмник — 55-70 лари в день.
Сокровища Сванетии. Толп нет, пейзажи как с открытки, трассы свежие. Апартаменты — от 45 лари (≈1700 ₽), а на ужин можно заказать лобио прямо с видом на ледники.
Выбор для поклонников фрирайда. Трассы проходят через лес, снег лежит до весны, а туристов здесь минимум. Дорога до курорта непростая, но пейзажи компенсируют любые километры.
"Здесь не деньги решают — а ваше желание увидеть настоящую зиму, плыть по свежему снегу и не встречать агентов с палкой-штрафом за неправильный шлем!" — иронизирует экс-тренер по слалому Гия Микава.
"Грузия — это когда после катания тебе наливают рог вина и зовут на ужин! Свобода, экономия и настоящий Кавказ!" — делится туристка Манана Робакдзе.
Если вы не катаетесь на лыжах — всё равно не скучно. Тбилиси зимой уютен и недорог: купальни, уличные кафе, чайные лавки и вечерние прогулки по старому городу. А поездка на один из курортов — отличная возможность впервые встать на лыжи без давления и толпы.
|Плюсы
|Минусы
|Без виз, дешёвые рейсы
|Не везде идеальный сервис
|Дружелюбие местных
|Некоторые дороги к курортам труднопроходимы
|Цены на жильё и питание ниже, чем в РФ
|Меньше развлечений вне трасс
|Аутентичная кухня и вино
|Интернет не всегда стабильный
Нет, достаточно загранпаспорта.
Бакуриани — мягкие трассы и семейная атмосфера.
Да, большинство отелей и сервисов принимают российские карты без ограничений.
Лоукостеры в Кутаиси или раннее бронирование прямых рейсов в Тбилиси.
"Экономьте на визах, тратьте на хинкали — такой зимы вы ещё не встречали!" — напоминают грузинские гиды.
Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.