Бали становится ближе: российские дипломаты лоббируют больше полётов и визовые послабления

Туризм

Пока российские туристы массово устремляются в Таиланд, соседняя Индонезия только готовится принять больший поток гостей из России. Посольство РФ в Джакарте заявило о готовности помочь авиакомпаниям, которые захотят запустить дополнительные рейсы на Бали.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пляж с пальмами и лежаками

Почему Бали пока отстаёт от Таиланда

После возобновления прямых перелётов между Россией и Индонезией в 2024 году направление обслуживает только один перевозчик — "Аэрофлот". Сейчас лайнеры совершают три рейса в неделю, и этого явно не хватает растущему потоку туристов.

"Если кто-то ещё, кроме "Аэрофлота", будет готов к таким маршрутам, то мы, имею в виду посольство, будем готовы оказать необходимое содействие", — подчеркнул глава российской дипмиссии в Индонезии Сергей Толченов.

По его словам, дипломаты с "некоторой завистью" смотрят на Таиланд, куда российские самолёты летают из разных регионов — от Москвы до Владивостока.

Возможное увеличение рейсов

В зимний сезон 2025/2026 годов Бали ожидает аншлаг. Именно в это время туристы ищут солнце и море, а цены в Азии традиционно растут. Толченов выразил уверенность, что "Аэрофлот" сможет увеличить частоту полётов до четырёх и более рейсов в неделю, чтобы удовлетворить спрос.

"Мы видим стабильный интерес к направлению и надеемся, что количество рейсов будет увеличено уже в ближайшее время", — отметил дипломат.

Пока что альтернативы нет — другие авиакомпании не заявляли о планах выйти на индонезийское направление.

Безвиз пока в перспективе

Среди туристов активно обсуждается возможное введение безвизового режима между Россией и Индонезией. Однако, по словам дипломата, конкретных переговоров по этому вопросу пока не ведётся.

"Для отмены виз требуется подписание отдельного межправительственного соглашения, которое сейчас не готовится", — пояснил Толченов.

Тем не менее, в ближайшее время может быть подписано соглашение об упрощении визовых формальностей. Оно сократит список документов и ускорит оформление для владельцев обычных загранпаспортов.

Что это значит для туристов

Если визовые процедуры упростят, российским путешественникам будет проще планировать поездку — без длительного ожидания и лишней бюрократии. В условиях, когда Бали стабильно входит в топ-5 направлений для зимнего отдыха, это решение может стать серьёзным стимулом для роста турпотока.

А появление дополнительных рейсов позволит не только снизить стоимость билетов, но и сделать направление более доступным для туристов из регионов.

Плюсы и минусы рейсов на Бали

Плюсы Минусы Прямые рейсы "Аэрофлота" без пересадок Пока только один авиаперевозчик обслуживает направление Возможное увеличение количества рейсов в зимний сезон Высокая стоимость билетов из-за ограниченного предложения Планируемое упрощение визовых процедур Безвизовый режим пока не согласован Бали — круглогодичное направление, сезон не влияет на погоду Долгий перелёт (более 12 часов в одну сторону) Высокое качество сервиса и инфраструктуры на острове Меньше вариантов региональных вылетов, чем в Таиланд Потенциал роста туризма и новых чартеров Зависимость от решений одной авиакомпании Перспектива новых маршрутов из регионов РФ Нестабильность цен в высокий сезон

Мифы и правда о поездках на Бали

Миф 1. На Бали можно поехать без визы.

На Бали можно поехать без визы. Правда: пока россиянам нужна виза по прибытии или заранее оформленная туристическая виза. Безвизовый режим обсуждается, но ещё не утверждён.

пока россиянам нужна виза по прибытии или заранее оформленная туристическая виза. Безвизовый режим обсуждается, но ещё не утверждён. Миф 2. Лететь на Бали можно только через Дубай или Катар.

Лететь на Бали можно только через Дубай или Катар. Правда: с 2024 года "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы Москва — Денпасар три раза в неделю.

с 2024 года "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы Москва — Денпасар три раза в неделю. Миф 3. Бали — исключительно пляжное направление.

Бали — исключительно пляжное направление. Правда: остров привлекает не только пляжами, но и серфингом, вулканами, храмами и йога-ретритами.

3 интересных факта о Бали и перелётах

До пандемии Бали ежегодно принимал более 6 миллионов иностранных туристов, из которых около 150 тысяч — россияне.

Средняя длительность перелёта Москва — Денпасар — 12 часов 30 минут, что делает его одним из самых длинных прямых маршрутов "Аэрофлота".

Россия и Индонезия обсуждают возможность прямых чартеров из Владивостока и Новосибирска — это может стать первым опытом полётов вне Москвы.

Исторический контекст

Дипломатические отношения между Россией и Индонезией были установлены в 1950 году. Ещё в советскую эпоху интерес к острову Бали считался особым — туда отправлялись деятели культуры и учёные, изучавшие традиции Юго-Восточной Азии.

В начале 2000-х годов российские туроператоры начали активно продвигать направление, а к 2019 году поток туристов превысил все прогнозы. Пандемия прервала этот рост, но с возобновлением рейсов в 2024 году интерес возвращается. Теперь основная цель — упростить перелёты и визовые процедуры, чтобы Бали вновь стал "азиатским Таиландом" для россиян.

Россия и Индонезия готовы сделать направление Бали более доступным — и по цене, и по визовым правилам. Если планы реализуют, остров может стать новой зимней "меккой" для российских туристов, а конкуренция с Таиландом перестанет быть поводом для зависти.