Бали становится ближе: российские дипломаты лоббируют больше полётов и визовые послабления

Пока российские туристы массово устремляются в Таиланд, соседняя Индонезия только готовится принять больший поток гостей из России. Посольство РФ в Джакарте заявило о готовности помочь авиакомпаниям, которые захотят запустить дополнительные рейсы на Бали.
После возобновления прямых перелётов между Россией и Индонезией в 2024 году направление обслуживает только один перевозчик — "Аэрофлот". Сейчас лайнеры совершают три рейса в неделю, и этого явно не хватает растущему потоку туристов.
"Если кто-то ещё, кроме "Аэрофлота", будет готов к таким маршрутам, то мы, имею в виду посольство, будем готовы оказать необходимое содействие", — подчеркнул глава российской дипмиссии в Индонезии Сергей Толченов.
По его словам, дипломаты с "некоторой завистью" смотрят на Таиланд, куда российские самолёты летают из разных регионов — от Москвы до Владивостока.
В зимний сезон 2025/2026 годов Бали ожидает аншлаг. Именно в это время туристы ищут солнце и море, а цены в Азии традиционно растут. Толченов выразил уверенность, что "Аэрофлот" сможет увеличить частоту полётов до четырёх и более рейсов в неделю, чтобы удовлетворить спрос.
"Мы видим стабильный интерес к направлению и надеемся, что количество рейсов будет увеличено уже в ближайшее время", — отметил дипломат.
Пока что альтернативы нет — другие авиакомпании не заявляли о планах выйти на индонезийское направление.
Среди туристов активно обсуждается возможное введение безвизового режима между Россией и Индонезией. Однако, по словам дипломата, конкретных переговоров по этому вопросу пока не ведётся.
"Для отмены виз требуется подписание отдельного межправительственного соглашения, которое сейчас не готовится", — пояснил Толченов.
Тем не менее, в ближайшее время может быть подписано соглашение об упрощении визовых формальностей. Оно сократит список документов и ускорит оформление для владельцев обычных загранпаспортов.
Если визовые процедуры упростят, российским путешественникам будет проще планировать поездку — без длительного ожидания и лишней бюрократии. В условиях, когда Бали стабильно входит в топ-5 направлений для зимнего отдыха, это решение может стать серьёзным стимулом для роста турпотока.
А появление дополнительных рейсов позволит не только снизить стоимость билетов, но и сделать направление более доступным для туристов из регионов.
|Плюсы
|Минусы
|Прямые рейсы "Аэрофлота" без пересадок
|Пока только один авиаперевозчик обслуживает направление
|Возможное увеличение количества рейсов в зимний сезон
|Высокая стоимость билетов из-за ограниченного предложения
|Планируемое упрощение визовых процедур
|Безвизовый режим пока не согласован
|Бали — круглогодичное направление, сезон не влияет на погоду
|Долгий перелёт (более 12 часов в одну сторону)
|Высокое качество сервиса и инфраструктуры на острове
|Меньше вариантов региональных вылетов, чем в Таиланд
|Потенциал роста туризма и новых чартеров
|Зависимость от решений одной авиакомпании
|Перспектива новых маршрутов из регионов РФ
|Нестабильность цен в высокий сезон
Дипломатические отношения между Россией и Индонезией были установлены в 1950 году. Ещё в советскую эпоху интерес к острову Бали считался особым — туда отправлялись деятели культуры и учёные, изучавшие традиции Юго-Восточной Азии.
В начале 2000-х годов российские туроператоры начали активно продвигать направление, а к 2019 году поток туристов превысил все прогнозы. Пандемия прервала этот рост, но с возобновлением рейсов в 2024 году интерес возвращается. Теперь основная цель — упростить перелёты и визовые процедуры, чтобы Бали вновь стал "азиатским Таиландом" для россиян.
Россия и Индонезия готовы сделать направление Бали более доступным — и по цене, и по визовым правилам. Если планы реализуют, остров может стать новой зимней "меккой" для российских туристов, а конкуренция с Таиландом перестанет быть поводом для зависти.
Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.