Холодная Европа теряет путешественников, пока тёплый Бангкок собирает миллионы и предлагает отпуск дешевле

Туристы выбрали Бангкок из-за низких цен на жильё по данным гостиничных сервисов

Туризм

Каждый раз, когда речь заходит о самых популярных городах планеты, в голове всплывают привычные фавориты — Париж, Нью-Йорк, Лондон, Токио. Но именно в 2024 году туристическая карта заметно сместилась: Бангкок внезапно и уверенно вышел в лидеры по числу международных приездов. Пока европейские столицы борются с высоким ценником, толпами и сложностями с визами, столица Таиланда показывает впечатляющий рост, оставаясь доступной и комфортной для путешественников. А учитывая, что у нас конец ноября, за окном мороз и выпавший снег, тёплая, яркая и недорогая Азия звучит особенно заманчиво.

Фото: Desingned by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ В Банкогском районе

Почему путешественники выбирают Бангкок

По итогам года город принял около 32,4 млн иностранных туристов. Это почти на треть больше, чем годом ранее — редкий скачок для направления, которое давно считается "раскрученным". Причина не только в экзотике и умеренных ценах.

Упрощённый визовый режим. Таиланд расширил список стран, которым разрешён безвизовый въезд сроком до 60 дней. Это даёт возможность буквально сорваться на отдых, не тратя время на бумажную волокиту. Стоимость отдыха. Бюджетные отели, уличная еда, недорогие такси и общественный транспорт — всё это позволяет провести отпуск в Бангкоке дешевле, чем в европейских столицах. Комфорт климата. Зимой в городе сухой сезон, почти без дождей. Когда дома люди кутаются в куртки и шарфы, здесь можно гулять в лёгкой одежде и наслаждаться солнцем.

Советы шаг за шагом: как организовать поездку в Бангкок

Билеты. Используйте агрегаторы с гибкими датами и подпиской на снижение цены. Часто самые выгодные рейсы — в середине недели. Жильё. Ищите отели в районах Sukhumvit или Silom — рядом метро, рынки и множество кафе. Если хотите спокойствия — выбирайте Riverside. Перемещение. Для коротких дистанций идеально подходит метро BTS, для дальних — такси Grab. Еда. Смело пробуйте уличные точки: Pad Thai, манго-стики, суп Том Ям — всё готовят свежим, а цены смешные. Экскурсии. Обязательно запланируйте храмы Ват По и Ват Арун, прогулку по каналам и поездку на рынки — Chatuchak или цветочный ночью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: брать такси на улице без счётчика.

• Последствие: завышенная стоимость поездки.

• Альтернатива: использовать Grab или Bolt — видите цену заранее.

• Ошибка: выбирать отель далеко от метро.

• Последствие: постоянные траты на такси и пробки.

• Альтернатива: выбирать жильё у станций BTS или MRT.

• Ошибка: посещать храмы в открытой одежде.

• Последствие: запрет на вход и потеря времени.

• Альтернатива: иметь с собой лёгкую накидку или саронг.

А что если поехать не только в Бангкок

Из столицы удобно выбраться на море — всего час-полтора перелёта, и вы уже в Краби, Пхукете или на Самуи. Ещё вариант — комбинированный маршрут: пару дней в шумном мегаполисе, затем — север Таиланда (Чиангмай) с джунглями и треккингом. Везде тёплая погода, недорогой отдых и доброжелательная атмосфера.

Плюсы и минусы направления

Плюсы Минусы Тёплая погода зимой Жара может быть изнуряющей днём Доступные цены Туристические районы многолюдны Лёгкий въезд Возможны пробки в центре Вкусная уличная еда Некоторые места требуют дресс-кода Огромный выбор жилья Ночная жизнь шумная

FAQ

Как выбрать район для проживания?

Если важна активность — Sukhumvit; для спокойного отдыха — район у реки; для экономии — Phaya Thai.

Что лучше: тур или самостоятельная поездка?

Самостоятельно выгоднее, но тур удобен, если хотите переложить организацию на агентство.

Мифы и правда

Миф: "Бангкок — опасный город".

Правда: уровень безопасности выше, чем в большинстве крупных столиц мира. Достаточно соблюдать базовые правила.

Миф: "Все блюда в Таиланде острые".

Правда: большинство кафе готовят по степени остроты на выбор.

Миф: "В столице нечего делать больше двух дней".

Правда: рынки, каналы, храмы, небоскрёбы, музеи — на неделю развлечений точно хватит.

Три интересных факта

• В Бангкоке одни из самых высоких небоскрёбов в Юго-Восточной Азии.

• У города существует официальное название длиной более 160 символов — одно из самых длинных в мире.

• Здесь один из крупнейших рынков выходного дня — Chatuchak, где более 10 тысяч торговцев.

Исторический контекст

Основан Бангкок был в XVIII веке как торговый порт. За последние десятилетия он превратился в один из крупнейших транспортных узлов региона. Туристический бум начался в 1990-е, когда город стал точкой входа в Таиланд для путешественников со всего света.