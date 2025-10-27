Дубай не прощает легкомыслия: эти мелочи превращаются в штрафы на отдыхе в Эмиратах

Отправляясь в Дубай, туристам стоит помнить, что за внешней роскошью и гостеприимством скрываются строгие порядки. О законах, которые важно знать заранее, в беседе с Pravda.Ru рассказал трэвел-эксперт Игорь Синельников.

Фото: commons.wikimedia.org by Abubakr87, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дубаи

По словам Синельникова, многие приезжие недооценивают, насколько серьезно в Дубае относятся к соблюдению общественных норм. Здесь могут оштрафовать не только за явные нарушения, но и за поступки, которые туристу кажутся несущественными.

"Алкоголь в Дубае разрешен, но употреблять его можно только в строго установленных местах — барах, ресторанах или в номере отеля. В обычных супермаркетах его не продают, а стоимость значительно выше средней. Купить алкоголь могут только немусульмане старше 21 года при предъявлении паспорта. За распитие на пляже или появление пьяным на улице штраф составит не менее двух тысяч дирхамов", — отметил эксперт.

Он добавил, что после покупки алкоголя не стоит пользоваться метро — при обнаружении бутылки в рюкзаке штраф достигает 500 дирхамов. Лучше вызвать такси или арендовать автомобиль.

Синельников подчеркнул, что в Эмиратах действуют строгие правила и в отношении фотосъемки. Снимать можно городские достопримечательности, например Бурдж-Халифу, но государственные и военные объекты — под запретом. Нельзя фотографировать мечети изнутри и мусульман во время намаза. Также не рекомендуется снимать прохожих без разрешения или делать фото дорожных аварий. По словам эксперта, публикация снимков, нарушающих нормы приличия или национальную безопасность, может закончиться уголовной ответственностью.

В общественном транспорте Дубая нельзя есть, пить и даже жевать жвачку. Штраф за это составляет 100 дирхамов. Однако, как отметил специалист, с учетом жары власти часто закрывают глаза на глоток воды, если человек ведет себя корректно.

Отдельное внимание в Эмиратах уделяют чистоте. За грязный автомобиль грозит штраф в размере трех тысяч дирхамов, а за выброшенный мимо урны мусор — до полутора тысяч. Власти считают чистоту неотъемлемой частью общественного порядка.

"Дубай — город, где чистота и уважение к окружающим считаются нормой поведения. Даже мелкие проступки, такие как бросок окурка или непристойный жест, воспринимаются серьезно. Матерная брань, агрессивные движения или попытка спорить на эмоциях могут привести к штрафу или задержанию. Важно сохранять спокойствие и уважительное отношение — это главное правило для всех гостей страны", — подчеркнул Синельников.

Он напомнил, что на станциях метро установлены аварийные кнопки, позволяющие остановить эскалатор или поезд. Если это сделано по объективной причине, наказаний не будет, но за несанкционированное нажатие предусмотрен штраф в размере двух тысяч дирхамов.