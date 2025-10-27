Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина знает больше, чем водитель: скрытые функции, о которых не рассказывают в автосалоне
Метаболизм — не волшебство, а математика: как понять, сколько вы реально сжигаете
Туризм в обмен на традицию: в Малакке платят не деньгами, а уважением к культуре
Метод 5-4-3-2-1: как остановить панику, используя чувства — мощный якорь спокойствия
Искреннее восхищение: Джордж Клуни объяснил, почему гордится грабителями Лувра
Новые налоговые правила лишат россиян последней лазейки при продаже жилья: платите снова
Животные, которые умеют выключать тело: 10 примеров удивительной адаптации
Поздний фитнес без вреда: как превратить тренировку в вечерний ритуал покоя
Формула стройности без запретов: как есть сладкое каждый день и терять вес

Калининград готовит туристический прорыв: как 24 новых парка и променада меняют карту отдыха региона

4:26
Туризм

В Калининградской области продолжают активно развивать туристическую и общественную инфраструктуру. К 2026 году в 13 округах региона появятся новые парки, набережные и прогулочные зоны — всего будет реализовано 24 проекта, направленных на благоустройство территорий и создание комфортных мест отдыха для жителей и путешественников.

Калининград, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининград, Россия

Новая волна благоустройства

Конкурс, в рамках которого отбирались проекты, прошёл под эгидой государственной программы "Туризм". Муниципалитеты получат субсидии на благоустройство, чтобы обновить существующие пространства или создать новые площадки с детскими зонами, велодорожками и местами для прогулок у воды.

В число победителей вошли округа Славский, Гусевский, Гвардейский, Багратионовский, Янтарный, Правдинский, Нестеровский, Полесский, Балтийский, Пионерский, Светловский, Черняховский и Ладушкинский. Некоторые муниципалитеты подали по несколько инициатив — это говорит о высоком уровне вовлечённости местных администраций и интересе жителей к обновлению городской среды.

Что изменится на местах

Благоустроенные территории будут разными по концепции. Где-то это зоны у рек и озёр с площадками для пикников, в других районах — новые скверы и мини-парки в исторических центрах. В coastal-локациях, например в Балтийском и Янтарном округах, особое внимание уделят сохранению природного ландшафта и созданию комфортных променада с видом на море.

Сравнение подходов

Округ Формат проекта Ключевая цель
Янтарный Променад у моря Туризм, доступ к побережью
Черняховский Городской сквер Семейный отдых
Гусевский Зона активного отдыха Молодёжный спорт и велодвижение
Балтийский Экотропа у залива Сочетание природы и инфраструктуры

Как регион работает с территориями

  • Анализ потребностей жителей. Перед проектированием проводят опросы, чтобы понять, чего не хватает конкретному городу — детских площадок, парковки или зелёных зон.

  • Разработка архитектурного проекта. Приоритет — гармония с природной и исторической средой.

  • Привлечение местных мастеров и подрядчиков. Это помогает развивать экономику округа.

  • Мониторинг и уход. После ввода объектов в эксплуатацию создаются службы, отвечающие за чистоту, озеленение и безопасность.

А что если…

А что если такие программы появятся в каждом регионе России? Тогда даже небольшие города смогут создать точки притяжения, где жители будут проводить досуг, а туристы — открывать новые маршруты. Ведь качественное общественное пространство часто становится началом новых традиций, фестивалей и культурных событий.

FAQ

Как выбрать место для отдыха в Калининградской области?
Посмотрите, какие округа участвуют в программе: в каждом из них появятся современные парки, набережные или тропы. Янтарный подойдёт для морских прогулок, Черняховск — для семейных выездов.

Сколько стоит благоустройство одной территории?
Стоимость зависит от масштаба: средний проект оценивается в 30-80 млн рублей, включая инфраструктуру и озеленение.

Что лучше — строить новое или восстанавливать старое?
Оптимальный подход — сочетать: сохранять исторические элементы и добавлять современные удобства. Это делает пространство живым и узнаваемым.

Мифы и правда

Миф: благоустройство — это просто "ремонт тротуаров".
Правда: современные проекты включают концепции устойчивого развития, архитектурную подсветку, системы водоотведения и зонирование по типам активности.

Миф: всё делается ради туристов.
Правда: первоочередная цель — комфорт местных жителей, но привлекательная среда автоматически повышает интерес путешественников.

Миф: муниципальные проекты не приносят прибыли.
Правда: обновлённые пространства стимулируют малый бизнес — от кафе до проката электросамокатов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Генерал Залужный: война станет нормой, если Европа не изменит подход Андрей Николаев Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении Любовь Степушова Вирусная история шевалье д’Эона отозвалась в теле Брижит Макрон Игорь Буккер
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Генерал Залужный: война станет нормой, если Европа не изменит подход
Формула стройности без запретов: как есть сладкое каждый день и терять вес
Ваш кофе пахнет плесенью, а вы даже не замечаете: кофеварка просит чистки
Комбинированная кожа — испытание на точность: почему золотая середина требует двойной работы
Бензиновый мираж: где в ХМАО дешевле заправиться
Инстасамка попросила Путина спасти Россию: какие откровения выдала певица в беседе с Собчак
Роковая ошибка фанатов? Почему бывший муж Спирс уверен, что опека над певицей была необходимостью
Автомобиль теряет мощность, но не терпит беды: как нештатный аккумулятор оказался безопаснее заводского
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Трамп снова меняет курс по Украине: за мир любой ценой или просто безразличие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.