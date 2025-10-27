Тёплое море круглый год, но с подвохом: нюансы Шарм-эль-Шейха, которые узнают слишком поздно

Шарм-эль-Шейх — один из самых известных курортов Египта, где восточный колорит сочетается с современным комфортом. Город на берегу Красного моря привлекает туристов круглый год: здесь стабильная погода, прозрачная вода, коралловые рифы и отели, где всё продумано для отдыха без забот.
Этот путеводитель поможет разобраться, когда лучше ехать, какие пляжи выбрать, где остановиться и что обязательно увидеть.
Курорт подходит для отдыха почти весь год, кроме пика лета, когда температура воздуха достигает +40 °C.
Оптимальный сезон: с сентября по май, когда воздух прогревается до +28…+30 °C, а вода остаётся комфортной — +24…+27 °C.
Зимой вечера прохладные, стоит взять лёгкую куртку. Синайские горы защищают побережье от северных ветров, поэтому штормы случаются редко.
Береговая линия Шарм-эль-Шейха состоит из бухт и заливов.
Песчаные пляжи с пологим входом подойдут для семей с детьми, хотя местами встречаются кораллы.
Скалистые бухты с понтонами — выбор любителей снорклинга: у берега начинается живой риф.
Дикие пляжи без инфраструктуры — для тех, кто ищет уединения.
На курорте пляжи делятся на частные (при отелях) и общественные. Бесплатные дикие участки расположены вдали от туристических зон.
Для купания стоит надеть рифовые тапочки: кораллы и ежи встречаются даже у кромки воды.
Шарм-эль-Шейх славится большим выбором отелей "всё включено". Территории отелей утопают в зелени, есть бассейны, рестораны, анимация и собственные пляжи.
Популярные отели:
Sunrise Montemare Resort Grand Select — от 23 300 ₽;
Royal Savoy Sharm El Sheikh — от 16 000 ₽;
Stella Di Mare Beach Hotel & Spa — от 8 500 ₽;
Four Seasons Resort — от 21 100 ₽;
Cleopatra Luxury Resort — от 14 200 ₽.
|Район
|Особенности
|Наама-Бей
|Центральная набережная, рестораны, магазины и оживлённая ночная жизнь
|Шаркс-Бей
|Красивые рифы, близость к аэропорту
|Набк-Бей
|Просторные пляжи, но ветреная погода
|Хадаба / Старый город
|Аутентичные улицы, рынки, местная кухня
|Soho Square
|Европейская атмосфера, фонтаны, каток и кафе
Современный центр отдыха в европейском стиле с фонтанами, барами, ресторанами и магазинами. По вечерам проходят световые шоу и концерты.
Пешеходная улица с архитектурой в духе итальянского Ренессанса: арки, башенки и амфитеатр в центре. Здесь приятно гулять вечером, заходить в кафе и бутики.
Одна из самых красивых мечетей Египта. Два минарета высотой 81 м видны издалека. Интерьер украшен витражами и резьбой, а вечером включается подсветка.
Строгая постройка из светлого мрамора с высокими арками и куполом 31 м. Внутри — резные узоры и стеклянные люстры.
Единственная христианская святыня города. Белоснежные стены и витражи придают ей сходство с песочным замком.
Представлены точные копии артефактов из гробницы фараона: маска, саркофаг, украшения и амулеты. Есть аудиогид на русском. Вход — около 900 египетских фунтов (≈1 570 ₽).
Район с восточной атмосферой, где рядом с мечетью Аль-Сахаба расположены лавки с фруктами, специями и сувенирами. Здесь можно поужинать на открытых террасах с видом на горы.
Первый заповедник Египта, где пустыня соседствует с лазурными лагунами. Под водой — одни из самых красивых рифов мира. Экскурсии из города стоят от 25 $.
|Категория
|Примеры сувениров
|Традиционные
|статуэтки фараонов, скарабеев, керамика, амулеты
|Ароматы
|эфирные и ароматические масла, благовония
|Съедобные
|халва, финики, орехи, гранаты, манго
|Специи и чай
|кардамон, корица, гибискус
Не вывозите кораллы, ракушки, изделия из крокодиловой кожи и слоновой кости — это запрещено законом.
Загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев.
Для поездок до 15 дней в пределах Синая — бесплатный "Синайский штамп".
Для выезда за пределы курорта или длительного отдыха — туристическая виза (25 $ по прилёте или онлайн).
У детей должен быть свой загранпаспорт либо официальная запись с фото и печатью.
При поездке с одним родителем требуется нотариальное разрешение второго.
Возьмите: жаропонижающие, обезболивающие, средства от расстройства желудка, укачивания и аллергии.
Обязательно — крем SPF 50-100, Пантенол после загара, репеллент и ухо-капли после купания.
Определите приоритет: риф (Шаркс-Бей, Набк) или песчаный пляж (Наама-Бей).
Бронируйте отель заранее: зимой и весной высокий спрос.
Купайтесь утром и после 16:00 — днём солнце слишком активное.
Не наступайте на кораллы и не трогайте морских обитателей.
Берите наличные доллары или евро для мелких покупок.
Проверяйте тип визы, если планируете поездки за пределы Синая.
Зимой море остаётся тёплым (+23…+24 °C), туристов меньше, цены ниже. Отличный вариант для экскурсий и прогулок без жары, но вечером пригодится лёгкая куртка.
|Плюсы
|Минусы
|Тёплое море круглый год
|Летом слишком жарко
|Красивые рифы и дайвинг
|Не везде можно войти в море босиком
|Большой выбор отелей
|Цены выше в высокий сезон
|Простая виза
|Для Каира и пирамид нужна отдельная виза
Когда лучше ехать?
С октября по май — комфортная температура и спокойное море.
Где лучшие рифы?
Шаркс-Бей, Рас-Насрани, Набк-Бей, национальный парк Рас-Мохаммед.
Нужна ли виза?
При поездке до 15 дней в Шарм-эль-Шейх — нет, достаточно "Синайского штампа".
Можно ли купаться без обуви?
Не рекомендуется: возможны кораллы и морские ежи.
Миф: зимой холодно купаться.
Правда: вода остаётся +23…+24 °C, комфортно днём.
Миф: везде песчаные пляжи.
Правда: большинство пляжей коралловые, вход по понтону.
Миф: нужны прививки.
Правда: специальных требований нет, достаточно стандартного набора лекарств.
Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.