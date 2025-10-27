Тёплое море круглый год, но с подвохом: нюансы Шарм-эль-Шейха, которые узнают слишком поздно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Шарм-эль-Шейх — один из самых известных курортов Египта, где восточный колорит сочетается с современным комфортом. Город на берегу Красного моря привлекает туристов круглый год: здесь стабильная погода, прозрачная вода, коралловые рифы и отели, где всё продумано для отдыха без забот.

Шарм-эль-Шейх
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Котов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Шарм-эль-Шейх

Этот путеводитель поможет разобраться, когда лучше ехать, какие пляжи выбрать, где остановиться и что обязательно увидеть.

Когда ехать

Курорт подходит для отдыха почти весь год, кроме пика лета, когда температура воздуха достигает +40 °C.

Оптимальный сезон: с сентября по май, когда воздух прогревается до +28…+30 °C, а вода остаётся комфортной — +24…+27 °C.

Зимой вечера прохладные, стоит взять лёгкую куртку. Синайские горы защищают побережье от северных ветров, поэтому штормы случаются редко.

Пляжи

Береговая линия Шарм-эль-Шейха состоит из бухт и заливов.

  • Песчаные пляжи с пологим входом подойдут для семей с детьми, хотя местами встречаются кораллы.

  • Скалистые бухты с понтонами — выбор любителей снорклинга: у берега начинается живой риф.

  • Дикие пляжи без инфраструктуры — для тех, кто ищет уединения.

На курорте пляжи делятся на частные (при отелях) и общественные. Бесплатные дикие участки расположены вдали от туристических зон.

Для купания стоит надеть рифовые тапочки: кораллы и ежи встречаются даже у кромки воды.

Где остановиться

Шарм-эль-Шейх славится большим выбором отелей "всё включено". Территории отелей утопают в зелени, есть бассейны, рестораны, анимация и собственные пляжи.

Популярные отели:

  • Sunrise Montemare Resort Grand Select — от 23 300 ₽;

  • Royal Savoy Sharm El Sheikh — от 16 000 ₽;

  • Stella Di Mare Beach Hotel & Spa — от 8 500 ₽;

  • Four Seasons Resort — от 21 100 ₽;

  • Cleopatra Luxury Resort — от 14 200 ₽.

Районы курорта

Район Особенности
Наама-Бей Центральная набережная, рестораны, магазины и оживлённая ночная жизнь
Шаркс-Бей Красивые рифы, близость к аэропорту
Набк-Бей Просторные пляжи, но ветреная погода
Хадаба / Старый город Аутентичные улицы, рынки, местная кухня
Soho Square Европейская атмосфера, фонтаны, каток и кафе

Что посмотреть

Площадь Soho Square

Современный центр отдыха в европейском стиле с фонтанами, барами, ресторанами и магазинами. По вечерам проходят световые шоу и концерты.

Улица Иль Меркато

Пешеходная улица с архитектурой в духе итальянского Ренессанса: арки, башенки и амфитеатр в центре. Здесь приятно гулять вечером, заходить в кафе и бутики.

Мечеть Аль-Сахаба

Одна из самых красивых мечетей Египта. Два минарета высотой 81 м видны издалека. Интерьер украшен витражами и резьбой, а вечером включается подсветка.

Мечеть Эль-Мустафа

Строгая постройка из светлого мрамора с высокими арками и куполом 31 м. Внутри — резные узоры и стеклянные люстры.

Коптская церковь

Единственная христианская святыня города. Белоснежные стены и витражи придают ей сходство с песочным замком.

Музей Тутанхамона

Представлены точные копии артефактов из гробницы фараона: маска, саркофаг, украшения и амулеты. Есть аудиогид на русском. Вход — около 900 египетских фунтов (≈1 570 ₽).

Старый рынок

Район с восточной атмосферой, где рядом с мечетью Аль-Сахаба расположены лавки с фруктами, специями и сувенирами. Здесь можно поужинать на открытых террасах с видом на горы.

Национальный парк Рас-Мохаммед

Первый заповедник Египта, где пустыня соседствует с лазурными лагунами. Под водой — одни из самых красивых рифов мира. Экскурсии из города стоят от 25 $.

Что купить

Категория Примеры сувениров
Традиционные статуэтки фараонов, скарабеев, керамика, амулеты
Ароматы эфирные и ароматические масла, благовония
Съедобные халва, финики, орехи, гранаты, манго
Специи и чай кардамон, корица, гибискус

Не вывозите кораллы, ракушки, изделия из крокодиловой кожи и слоновой кости — это запрещено законом.

Документы и виза

  • Загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев.

  • Для поездок до 15 дней в пределах Синая — бесплатный "Синайский штамп".

  • Для выезда за пределы курорта или длительного отдыха — туристическая виза (25 $ по прилёте или онлайн).

  • У детей должен быть свой загранпаспорт либо официальная запись с фото и печатью.

  • При поездке с одним родителем требуется нотариальное разрешение второго.

Аптечка и защита

Возьмите: жаропонижающие, обезболивающие, средства от расстройства желудка, укачивания и аллергии.
Обязательно — крем SPF 50-100, Пантенол после загара, репеллент и ухо-капли после купания.

Советы шаг за шагом

  1. Определите приоритет: риф (Шаркс-Бей, Набк) или песчаный пляж (Наама-Бей).

  2. Бронируйте отель заранее: зимой и весной высокий спрос.

  3. Купайтесь утром и после 16:00 — днём солнце слишком активное.

  4. Не наступайте на кораллы и не трогайте морских обитателей.

  5. Берите наличные доллары или евро для мелких покупок.

  6. Проверяйте тип визы, если планируете поездки за пределы Синая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Отдыхать летом → перегрев, ожоги → выбирайте весну или осень.
  • Игнорировать обувь для моря → порезы и ожоги → рифовые тапочки.
  • Покупать кораллы на рынке → конфискация на контроле → ограничьтесь фото.
  • Пренебречь кремом SPF → солнечные ожоги → защита каждые 2-3 ч.

А что если поехать зимой

Зимой море остаётся тёплым (+23…+24 °C), туристов меньше, цены ниже. Отличный вариант для экскурсий и прогулок без жары, но вечером пригодится лёгкая куртка.

Плюсы и минусы отдыха

Плюсы Минусы
Тёплое море круглый год Летом слишком жарко
Красивые рифы и дайвинг Не везде можно войти в море босиком
Большой выбор отелей Цены выше в высокий сезон
Простая виза Для Каира и пирамид нужна отдельная виза

FAQ

Когда лучше ехать?
С октября по май — комфортная температура и спокойное море.

Где лучшие рифы?
Шаркс-Бей, Рас-Насрани, Набк-Бей, национальный парк Рас-Мохаммед.

Нужна ли виза?
При поездке до 15 дней в Шарм-эль-Шейх — нет, достаточно "Синайского штампа".

Можно ли купаться без обуви?
Не рекомендуется: возможны кораллы и морские ежи.

Мифы и правда

Миф: зимой холодно купаться.
Правда: вода остаётся +23…+24 °C, комфортно днём.

Миф: везде песчаные пляжи.
Правда: большинство пляжей коралловые, вход по понтону.

Миф: нужны прививки.
Правда: специальных требований нет, достаточно стандартного набора лекарств.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
