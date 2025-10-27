Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Имидж обошёлся штрафом: в ГАИ объяснили, почему большие колёса — нарушение ПДД
Ужас под одной крышей: почему звезду Папиных дочек обвинили в домашнем насилии
Неожиданный поворот: почему Юлия Меньшова отказалась смотреть интервью Аллы Пугачёвой
Новые данные показали: динозавры жили в цветущих экосистемах до самого вымирания
Цветок, который превращает подоконник в Гавайи — но только если ему угодить
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
ВСУ ударили по дамбе в Белгородской области: подтопление грозит трём тысячам жителей
3 шага к здоровым ногам: врачи раскрыли, как отличить безобидные отеки от опасных
Детям понравится: какую альтернативу Разговорам о важном в школе предложил Карен Шахназаров

Заблудиться хочется специально: как китайские сёла превратили тишину в главный туристический тренд

6:35
Туризм

Четыре деревни из разных провинций Китая вошли в список лучших туристических деревень мира 2025 года по версии Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Их объявили на Всемирном совещании по сельскому туризму, прошедшем 17 октября в уезде Аньцзи, живописном уголке провинции Чжэцзян.
Это событие стало очередным подтверждением того, что Китай умеет превращать сельское наследие в устойчивый источник вдохновения и дохода.

Вид деревни сверху
Фото: https://web.archive.org/web/20161101141309/https://www.panoramio.com/photo/118892184 by 龙歌谷, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вид деревни сверху

Сила традиций и "умного" туризма

В перечень лучших вошли Дигань (Чжэцзян), Дунло (Цзянсу), Хуанган (Гуйчжоу) и Цзикайи (Сычуань). Эти деревни представляют разные регионы, но объединены общей философией — бережным отношением к культуре и природе. Они показывают, как туризм может не разрушать традиционный уклад, а помогать местным жителям жить лучше и сохранять корни.

"Эти деревни служат вдохновляющим примером того, как туризм может способствовать инклюзивному развитию, бережной защите наследия и устойчивому росту", — отметила директор по анализу рынка ЮНВТО Сандра Карвао.

ЮНВТО оценила не только красоту мест, но и социальную миссию проектов. Туризм стал здесь инструментом развития: создаются рабочие места, повышается уровень жизни, а женщины активно вовлекаются в управление и предпринимательство.

Дигань: чайные холмы и аромат покоя

Дигань находится среди мягких зелёных холмов провинции Чжэцзян, где веками выращивают знаменитый китайский чай. Улицы деревни утопают в старинных домах с резными крышами, а воздух пропитан запахом свежесобранных листьев.

Здесь туристы могут:

  1. Принять участие в сборе и обжарке чая.

  2. Посетить мастер-классы по чайной церемонии.

  3. Прогуляться по плантациям и узнать о секретах чайных сортов.

До Диганя легко добраться из Ханчжоу — популярного города с развитой транспортной сетью.

Дунло: древние мастера и ожившие легенды

В деревне Дунло, расположенной в провинции Цзянсу, кажется, что время замерло. Здесь сохранились старинные храмы, каменные мосты и дома, украшенные резными ставнями. Туристы могут познакомиться с местными ремеслами — вышивкой, резьбой по дереву и гончарством.

Рядом находится Сучжоу — город-сад с каналами, где можно совместить экскурсию по Дунло с прогулкой на лодке по живописным водным улочкам.

Хуанган: голоса народа Дун

Горы Гуйчжоу скрывают удивительную деревню Хуанган — одно из немногих мест, где до сих пор звучит язык народа Дун. Деревянные дома, барабанные башни и арочные мосты словно сошли с иллюстраций древних хроник.

Местные жители встречают гостей песнями и танцами, а блюда их кухни — рисовые лепёшки и острые супы — передаются из поколения в поколение. Добраться сюда можно из Гуйяна, столицы провинции.

Цзикайи: тибетская гармония в сердце Сычуани

На высоте более трёх тысяч метров над уровнем моря, среди гор и рек, раскинулась деревня Цзикайи. Её дома построены в традиционном тибетском стиле, а в окрестностях возвышаются монастыри и храмы.

Здесь туристы могут познакомиться с культурой тибетцев, увидеть традиционные праздники, попробовать ячменное пиво и сыр из молока яка. Цзикайи находится недалеко от Кандина — популярного маршрута по Западному Сычуаню.

Как лучше путешествовать

Самостоятельно

Для опытных путешественников — отличный вариант. Аренда автомобиля или поездка на местных автобусах позволяет гибко менять маршрут. Однако стоит учитывать, что не все направления имеют регулярное сообщение, а знание китайского будет полезным.

С туристическим агентством

Российские и китайские компании предлагают готовые маршруты по "туристическим деревням Китая". Это удобный способ увидеть больше за короткое время, не заботясь о бронированиях и логистике.

В составе группы

Групповые туры дают возможность познакомиться с единомышленниками и разделить впечатления. Часто такие программы включают мастер-классы, дегустации и посещение фольклорных шоу.

Советы путешественникам

  1. Изучите особенности региона и традиции перед поездкой.

  2. Уточните расписание транспорта и заранее бронируйте жильё.

  3. Возьмите с собой наличные — в отдалённых местах безналичная оплата может не работать.

  4. Пробуйте местные блюда и чай, покупайте сувениры ручной работы — так вы поддержите жителей.

  5. Уважайте местную культуру: не фотографируйте людей без разрешения и соблюдайте храмовые правила.

А что если

А что если совместить путешествие по деревням с тематическим туром? Например:

  • Чайный маршрут по Чжэцзяну;

  • Культурный вояж по этническим районам Гуйчжоу;

  • Экспедицию по тибетским землям Сычуани.

Такое путешествие позволит увидеть Китай не только глазами туриста, но и через судьбы его жителей.

Плюсы и минусы сельского туризма

Плюсы Минусы
Аутентичная атмосфера и знакомство с культурой Возможные языковые трудности
Невысокие цены на жильё и еду Ограниченная инфраструктура
Возможность экологичного отдыха Переменная погода в горах
Поддержка местных сообществ Сложности с навигацией

Мифы и правда

Миф: Китайские деревни одинаковы.
Правда: Культурное и природное разнообразие поражает — каждая из них уникальна.

Миф: В сельских районах нет интернета.
Правда: Wi-Fi и мобильная связь доступны почти везде.

Интересный факт

В Хуангане действуют школы, где дети изучают народное пение Дун.

Исторический контекст

В начале 2000-х Китай запустил программу "Оживление сельских территорий". Благодаря этому сотни деревень получили поддержку на развитие туризма, инфраструктуры и сохранение традиций. Сегодня страна стала лидером в концепции устойчивого сельского отдыха, и успех Диганя, Дунло, Хуангана и Цзикайи — тому яркое подтверждение.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Бизнес
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи Андрей Николаев Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником Юрий Бочаров
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи
Подоконник превращается в грядку: вырастите витаминный сад без земли и ламп
Монеточка* в ловушке: почему певица-пацифистка оказалась под арестом в России
Резкая критика Бородина в адрес Собчак: почему её называют хамелеоном
Работа без границ: как распознать манипуляции под маской заботы о коллективе
Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником
Бензиновый переворот: Монголия закупает топливо из России и Китая
Машина знает больше, чем водитель: скрытые функции, о которых не рассказывают в автосалоне
Метаболизм — не волшебство, а математика: как понять, сколько вы реально сжигаете
Туризм в обмен на традицию: в Малакке платят не деньгами, а уважением к культуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.