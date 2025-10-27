Заблудиться хочется специально: как китайские сёла превратили тишину в главный туристический тренд

Четыре деревни из разных провинций Китая вошли в список лучших туристических деревень мира 2025 года по версии Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Их объявили на Всемирном совещании по сельскому туризму, прошедшем 17 октября в уезде Аньцзи, живописном уголке провинции Чжэцзян.

Это событие стало очередным подтверждением того, что Китай умеет превращать сельское наследие в устойчивый источник вдохновения и дохода.

Вид деревни сверху

Сила традиций и "умного" туризма

В перечень лучших вошли Дигань (Чжэцзян), Дунло (Цзянсу), Хуанган (Гуйчжоу) и Цзикайи (Сычуань). Эти деревни представляют разные регионы, но объединены общей философией — бережным отношением к культуре и природе. Они показывают, как туризм может не разрушать традиционный уклад, а помогать местным жителям жить лучше и сохранять корни.

"Эти деревни служат вдохновляющим примером того, как туризм может способствовать инклюзивному развитию, бережной защите наследия и устойчивому росту", — отметила директор по анализу рынка ЮНВТО Сандра Карвао.

ЮНВТО оценила не только красоту мест, но и социальную миссию проектов. Туризм стал здесь инструментом развития: создаются рабочие места, повышается уровень жизни, а женщины активно вовлекаются в управление и предпринимательство.

Дигань: чайные холмы и аромат покоя

Дигань находится среди мягких зелёных холмов провинции Чжэцзян, где веками выращивают знаменитый китайский чай. Улицы деревни утопают в старинных домах с резными крышами, а воздух пропитан запахом свежесобранных листьев.

Здесь туристы могут:

Принять участие в сборе и обжарке чая. Посетить мастер-классы по чайной церемонии. Прогуляться по плантациям и узнать о секретах чайных сортов.

До Диганя легко добраться из Ханчжоу — популярного города с развитой транспортной сетью.

Дунло: древние мастера и ожившие легенды

В деревне Дунло, расположенной в провинции Цзянсу, кажется, что время замерло. Здесь сохранились старинные храмы, каменные мосты и дома, украшенные резными ставнями. Туристы могут познакомиться с местными ремеслами — вышивкой, резьбой по дереву и гончарством.

Рядом находится Сучжоу — город-сад с каналами, где можно совместить экскурсию по Дунло с прогулкой на лодке по живописным водным улочкам.

Хуанган: голоса народа Дун

Горы Гуйчжоу скрывают удивительную деревню Хуанган — одно из немногих мест, где до сих пор звучит язык народа Дун. Деревянные дома, барабанные башни и арочные мосты словно сошли с иллюстраций древних хроник.

Местные жители встречают гостей песнями и танцами, а блюда их кухни — рисовые лепёшки и острые супы — передаются из поколения в поколение. Добраться сюда можно из Гуйяна, столицы провинции.

Цзикайи: тибетская гармония в сердце Сычуани

На высоте более трёх тысяч метров над уровнем моря, среди гор и рек, раскинулась деревня Цзикайи. Её дома построены в традиционном тибетском стиле, а в окрестностях возвышаются монастыри и храмы.

Здесь туристы могут познакомиться с культурой тибетцев, увидеть традиционные праздники, попробовать ячменное пиво и сыр из молока яка. Цзикайи находится недалеко от Кандина — популярного маршрута по Западному Сычуаню.

Как лучше путешествовать

Самостоятельно

Для опытных путешественников — отличный вариант. Аренда автомобиля или поездка на местных автобусах позволяет гибко менять маршрут. Однако стоит учитывать, что не все направления имеют регулярное сообщение, а знание китайского будет полезным.

С туристическим агентством

Российские и китайские компании предлагают готовые маршруты по "туристическим деревням Китая". Это удобный способ увидеть больше за короткое время, не заботясь о бронированиях и логистике.

В составе группы

Групповые туры дают возможность познакомиться с единомышленниками и разделить впечатления. Часто такие программы включают мастер-классы, дегустации и посещение фольклорных шоу.

Советы путешественникам

Изучите особенности региона и традиции перед поездкой. Уточните расписание транспорта и заранее бронируйте жильё. Возьмите с собой наличные — в отдалённых местах безналичная оплата может не работать. Пробуйте местные блюда и чай, покупайте сувениры ручной работы — так вы поддержите жителей. Уважайте местную культуру: не фотографируйте людей без разрешения и соблюдайте храмовые правила.

А что если

А что если совместить путешествие по деревням с тематическим туром? Например:

Чайный маршрут по Чжэцзяну;

Культурный вояж по этническим районам Гуйчжоу;

Экспедицию по тибетским землям Сычуани.

Такое путешествие позволит увидеть Китай не только глазами туриста, но и через судьбы его жителей.

Плюсы и минусы сельского туризма

Плюсы Минусы Аутентичная атмосфера и знакомство с культурой Возможные языковые трудности Невысокие цены на жильё и еду Ограниченная инфраструктура Возможность экологичного отдыха Переменная погода в горах Поддержка местных сообществ Сложности с навигацией

Мифы и правда

Миф: Китайские деревни одинаковы.

Правда: Культурное и природное разнообразие поражает — каждая из них уникальна.

Миф: В сельских районах нет интернета.

Правда: Wi-Fi и мобильная связь доступны почти везде.

Интересный факт

В Хуангане действуют школы, где дети изучают народное пение Дун.

Исторический контекст

В начале 2000-х Китай запустил программу "Оживление сельских территорий". Благодаря этому сотни деревень получили поддержку на развитие туризма, инфраструктуры и сохранение традиций. Сегодня страна стала лидером в концепции устойчивого сельского отдыха, и успех Диганя, Дунло, Хуангана и Цзикайи — тому яркое подтверждение.