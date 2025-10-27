Заблудиться хочется специально: как китайские сёла превратили тишину в главный туристический тренд

Четыре деревни из разных провинций Китая вошли в список лучших туристических деревень мира 2025 года по версии Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Их объявили на Всемирном совещании по сельскому туризму, прошедшем 17 октября в уезде Аньцзи, живописном уголке провинции Чжэцзян.
Это событие стало очередным подтверждением того, что Китай умеет превращать сельское наследие в устойчивый источник вдохновения и дохода.
В перечень лучших вошли Дигань (Чжэцзян), Дунло (Цзянсу), Хуанган (Гуйчжоу) и Цзикайи (Сычуань). Эти деревни представляют разные регионы, но объединены общей философией — бережным отношением к культуре и природе. Они показывают, как туризм может не разрушать традиционный уклад, а помогать местным жителям жить лучше и сохранять корни.
"Эти деревни служат вдохновляющим примером того, как туризм может способствовать инклюзивному развитию, бережной защите наследия и устойчивому росту", — отметила директор по анализу рынка ЮНВТО Сандра Карвао.
ЮНВТО оценила не только красоту мест, но и социальную миссию проектов. Туризм стал здесь инструментом развития: создаются рабочие места, повышается уровень жизни, а женщины активно вовлекаются в управление и предпринимательство.
Дигань находится среди мягких зелёных холмов провинции Чжэцзян, где веками выращивают знаменитый китайский чай. Улицы деревни утопают в старинных домах с резными крышами, а воздух пропитан запахом свежесобранных листьев.
Здесь туристы могут:
Принять участие в сборе и обжарке чая.
Посетить мастер-классы по чайной церемонии.
Прогуляться по плантациям и узнать о секретах чайных сортов.
До Диганя легко добраться из Ханчжоу — популярного города с развитой транспортной сетью.
В деревне Дунло, расположенной в провинции Цзянсу, кажется, что время замерло. Здесь сохранились старинные храмы, каменные мосты и дома, украшенные резными ставнями. Туристы могут познакомиться с местными ремеслами — вышивкой, резьбой по дереву и гончарством.
Рядом находится Сучжоу — город-сад с каналами, где можно совместить экскурсию по Дунло с прогулкой на лодке по живописным водным улочкам.
Горы Гуйчжоу скрывают удивительную деревню Хуанган — одно из немногих мест, где до сих пор звучит язык народа Дун. Деревянные дома, барабанные башни и арочные мосты словно сошли с иллюстраций древних хроник.
Местные жители встречают гостей песнями и танцами, а блюда их кухни — рисовые лепёшки и острые супы — передаются из поколения в поколение. Добраться сюда можно из Гуйяна, столицы провинции.
На высоте более трёх тысяч метров над уровнем моря, среди гор и рек, раскинулась деревня Цзикайи. Её дома построены в традиционном тибетском стиле, а в окрестностях возвышаются монастыри и храмы.
Здесь туристы могут познакомиться с культурой тибетцев, увидеть традиционные праздники, попробовать ячменное пиво и сыр из молока яка. Цзикайи находится недалеко от Кандина — популярного маршрута по Западному Сычуаню.
Для опытных путешественников — отличный вариант. Аренда автомобиля или поездка на местных автобусах позволяет гибко менять маршрут. Однако стоит учитывать, что не все направления имеют регулярное сообщение, а знание китайского будет полезным.
Российские и китайские компании предлагают готовые маршруты по "туристическим деревням Китая". Это удобный способ увидеть больше за короткое время, не заботясь о бронированиях и логистике.
Групповые туры дают возможность познакомиться с единомышленниками и разделить впечатления. Часто такие программы включают мастер-классы, дегустации и посещение фольклорных шоу.
Изучите особенности региона и традиции перед поездкой.
Уточните расписание транспорта и заранее бронируйте жильё.
Возьмите с собой наличные — в отдалённых местах безналичная оплата может не работать.
Пробуйте местные блюда и чай, покупайте сувениры ручной работы — так вы поддержите жителей.
Уважайте местную культуру: не фотографируйте людей без разрешения и соблюдайте храмовые правила.
А что если совместить путешествие по деревням с тематическим туром? Например:
Чайный маршрут по Чжэцзяну;
Культурный вояж по этническим районам Гуйчжоу;
Экспедицию по тибетским землям Сычуани.
Такое путешествие позволит увидеть Китай не только глазами туриста, но и через судьбы его жителей.
|Плюсы
|Минусы
|Аутентичная атмосфера и знакомство с культурой
|Возможные языковые трудности
|Невысокие цены на жильё и еду
|Ограниченная инфраструктура
|Возможность экологичного отдыха
|Переменная погода в горах
|Поддержка местных сообществ
|Сложности с навигацией
Миф: Китайские деревни одинаковы.
Правда: Культурное и природное разнообразие поражает — каждая из них уникальна.
Миф: В сельских районах нет интернета.
Правда: Wi-Fi и мобильная связь доступны почти везде.
В Хуангане действуют школы, где дети изучают народное пение Дун.
В начале 2000-х Китай запустил программу "Оживление сельских территорий". Благодаря этому сотни деревень получили поддержку на развитие туризма, инфраструктуры и сохранение традиций. Сегодня страна стала лидером в концепции устойчивого сельского отдыха, и успех Диганя, Дунло, Хуангана и Цзикайи — тому яркое подтверждение.
