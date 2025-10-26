Маршрут мечты: 5 мест в Грузии, ради которых стоит бросить отпуск на море

Грузия — страна, где время словно замедляется. Здесь древность встречается с современностью, а каждое путешествие превращается в приключение. Приезжая сюда, невозможно ограничиться одним Тбилиси: за пределами столицы раскиданы десятки удивительных городов и посёлков, каждый из которых хранит частицу грузинской души.
Столица Грузии очаровывает сразу. Старый город, узкие улочки с резными балконами, серные бани, где витает аромат минеральных источников, и шумные винные бары на проспекте Руставели — всё это делает Тбилиси местом, куда хочется возвращаться.
Но за внешней богемностью скрывается глубина: здесь чувствуется дух многонационального города, где переплелись христианство, ислам и иудаизм. Туристы отмечают, что именно Тбилиси помогает понять, почему грузины так ценят свободу и радушие.
Город-курорт Боржоми расположен в живописном ущелье Самцхе-Джавахети. Этот регион известен во всём мире благодаря своей минеральной воде, которую добывают прямо из недр земли. Приезжие часто берут с собой пустые бутылки, чтобы наполнить их у источника — вкус и целебные свойства воды здесь неповторимы.
Боржоми восходит к средневековым временам. Над городом возвышаются руины старинных крепостей — Сали, Гогиа и Петра. Пешие прогулки по этим местам открывают великолепные виды на ущелье. Сегодня Боржоми — это не только исторический центр, но и современный СПА-курорт с термальными ваннами, отелями и санаториями, где можно совместить отдых с восстановлением здоровья.
Гудаури, расположенный на южных склонах Большого Кавказа, — настоящий рай для любителей активного отдыха. Зимой сюда приезжают тысячи туристов, чтобы кататься на лыжах и сноубордах. Курорт предлагает трассы разной сложности, а также хели-ски и снегоходные маршруты для экстремалов.
Здесь стоит посетить и знаменитый памятник грузино-российской дружбы, с которого открывается панорама на горные хребты. Летом же Гудаури превращается в место для верховой езды, треккинга и полётов на парапланах — горы манят круглый год.
У подножия величественного Казбека находится Степанцминда, или Казбеги, — одно из самых живописных мест в стране. Город получил своё имя в честь монаха, спасшего жителей от лавин, переселив их ниже по склону.
Главная святыня региона — Гергетская Троицкая церковь XIV века. Она стоит на высоте 2170 метров и, словно сторож небес, охраняет долину. Внутри сохранились старинные фрески и реликвии, включая Крест Святой Нино. Это место, где история и природа сливаются в единое целое.
Степанцминда — отправная точка для треккинга к леднику Казбег. Зимой путь сложен, но летом открываются маршруты для туристов разного уровня подготовки.
На северо-востоке страны, в Тушети, скрыт крошечный посёлок Омало. Добраться сюда непросто: дорога открыта лишь летом, а зимой снег делает путь непроходимым. Но именно эта отдалённость сохраняет неповторимую атмосферу.
Омало — место для тех, кто ищет подлинность. Здесь нет банкоматов и супермаркетов, зато есть древние башни, крепость Кесело и невероятные виды. По легендам, эти земли помнят времена бронзового века. Вокруг живёт редкая фауна: здесь можно увидеть рысей и горных орлов.
На высоте более 2000 метров, в Верхней Сванетии, раскинулась Ушгули — одна из самых высокогорных общин Европы. Она состоит из пяти деревень, и каждая из них — музей под открытым небом.
Сванские башни, стоящие веками, напоминают каменные стражи. Недалеко находится церковь Ламария XII века с великолепными фресками. Местные жители говорят, что Ушгули — это "место, где небо ближе".
Добраться сюда можно пешком из Местии — этот маршрут признан одним из самых красивых треков Кавказа. Тем, кто не готов к многодневному походу, стоит прилететь в Местию на самолёте Vanilla Sky, а дальше продолжить путь на внедорожнике.
|Город / регион
|Плюсы
|Минусы
|Боржоми
|Лечебные источники, СПА, живописная природа
|Много туристов летом
|Гудаури
|Отличные горнолыжные трассы
|Высокие цены в сезон
|Степанцминда
|Уникальные виды, древняя церковь
|Сложный подъём зимой
|Омало
|Аутентичность, нетронутая природа
|Труднодоступность
|Ушгули
|Средневековая архитектура, тишина
|Отсутствие инфраструктуры
Планируйте поездку заранее — некоторые регионы доступны только летом.
Берите наличные: не везде есть банкоматы.
Обязательно попробуйте местное вино и сыр сулугуни.
Для горных маршрутов берите треккинговые ботинки и дождевик.
В Тбилиси — выбирайте жильё в старом городе, чтобы прочувствовать атмосферу.
Ошибка: поехать в Тушети без внедорожника.
→ Последствие: дорога займёт целый день и может оказаться опасной.
→ Альтернатива: воспользоваться трансфером с опытным водителем.
Ошибка: не бронировать жильё заранее.
→ Последствие: летом в Боржоми и Гудаури найти номера сложно.
→ Альтернатива: бронировать отели через местные сервисы заранее.
Зимой Грузия превращается в снежную сказку. Горнолыжные курорты принимают гостей, а города становятся уютнее. Тбилиси сияет огнями, а вино в кувшинах кажется вкуснее. Если вы не боитесь холода, зимняя поездка подарит особое ощущение уюта и камерности.
Как лучше путешествовать по Грузии?
На автомобиле — дороги живописны, и можно заехать в самые отдалённые места.
Что привезти из Грузии?
Вино, чурчхелу, специи, керамику и изделия из шерсти.
Миф: В Грузии круглый год тепло.
Правда: В горах температура зимой может опускаться ниже -10 °C.
Миф: Все грузины — виноделы.
Правда: Вино делают не в каждом доме, но культура виноделия действительно национальная гордость.
Миф: В деревнях нет комфорта.
Правда: В популярных регионах работают гостевые дома с горячей водой и Wi-Fi.
