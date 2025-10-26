Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина почти новая, а мотор уже стонет: как вычислить скрученный пробег за 5 минут
Тушёная капуста с мясом и колбасками: рецепт для тех, кто любит основательные блюда
Из милого пушистика — в неуправляемого зверя: какой этап воспитания упускают абсолютно все
Пропустили визит к стоматологу — заработали проблему с сердцем: связь, о которой не говорят
В Нижегородской области вырастят роботов: команда инженеров-робототехников готовит прорывной проект
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
США на грани нервного срыва: чего больше всего боятся жители страны
Сцена даёт шанс всем, но удерживаются на ней единицы: Ани Лорак объяснила причину
Без молотка и пыли: способ, который превращает старую хрущевку в современную студию

Маршрут мечты: 5 мест в Грузии, ради которых стоит бросить отпуск на море

1:04
Туризм

Грузия — страна, где время словно замедляется. Здесь древность встречается с современностью, а каждое путешествие превращается в приключение. Приезжая сюда, невозможно ограничиться одним Тбилиси: за пределами столицы раскиданы десятки удивительных городов и посёлков, каждый из которых хранит частицу грузинской души.

Ушгули, Грузия
Фото: commons.wikimedia.org by Florian Pinel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ушгули, Грузия

Тбилиси — сердце и ритм страны

Столица Грузии очаровывает сразу. Старый город, узкие улочки с резными балконами, серные бани, где витает аромат минеральных источников, и шумные винные бары на проспекте Руставели — всё это делает Тбилиси местом, куда хочется возвращаться.

Но за внешней богемностью скрывается глубина: здесь чувствуется дух многонационального города, где переплелись христианство, ислам и иудаизм. Туристы отмечают, что именно Тбилиси помогает понять, почему грузины так ценят свободу и радушие.

Боржоми — источник здоровья

Город-курорт Боржоми расположен в живописном ущелье Самцхе-Джавахети. Этот регион известен во всём мире благодаря своей минеральной воде, которую добывают прямо из недр земли. Приезжие часто берут с собой пустые бутылки, чтобы наполнить их у источника — вкус и целебные свойства воды здесь неповторимы.

Боржоми восходит к средневековым временам. Над городом возвышаются руины старинных крепостей — Сали, Гогиа и Петра. Пешие прогулки по этим местам открывают великолепные виды на ущелье. Сегодня Боржоми — это не только исторический центр, но и современный СПА-курорт с термальными ваннами, отелями и санаториями, где можно совместить отдых с восстановлением здоровья.

Гудаури — горный драйв и белоснежные вершины

Гудаури, расположенный на южных склонах Большого Кавказа, — настоящий рай для любителей активного отдыха. Зимой сюда приезжают тысячи туристов, чтобы кататься на лыжах и сноубордах. Курорт предлагает трассы разной сложности, а также хели-ски и снегоходные маршруты для экстремалов.

Здесь стоит посетить и знаменитый памятник грузино-российской дружбы, с которого открывается панорама на горные хребты. Летом же Гудаури превращается в место для верховой езды, треккинга и полётов на парапланах — горы манят круглый год.

Степанцминда — путь к вершине Казбека

У подножия величественного Казбека находится Степанцминда, или Казбеги, — одно из самых живописных мест в стране. Город получил своё имя в честь монаха, спасшего жителей от лавин, переселив их ниже по склону.

Главная святыня региона — Гергетская Троицкая церковь XIV века. Она стоит на высоте 2170 метров и, словно сторож небес, охраняет долину. Внутри сохранились старинные фрески и реликвии, включая Крест Святой Нино. Это место, где история и природа сливаются в единое целое.

Степанцминда — отправная точка для треккинга к леднику Казбег. Зимой путь сложен, но летом открываются маршруты для туристов разного уровня подготовки.

Омало — затерянное в горах царство

На северо-востоке страны, в Тушети, скрыт крошечный посёлок Омало. Добраться сюда непросто: дорога открыта лишь летом, а зимой снег делает путь непроходимым. Но именно эта отдалённость сохраняет неповторимую атмосферу.

Омало — место для тех, кто ищет подлинность. Здесь нет банкоматов и супермаркетов, зато есть древние башни, крепость Кесело и невероятные виды. По легендам, эти земли помнят времена бронзового века. Вокруг живёт редкая фауна: здесь можно увидеть рысей и горных орлов.

Ушгули — хранительница башен и легенд

На высоте более 2000 метров, в Верхней Сванетии, раскинулась Ушгули — одна из самых высокогорных общин Европы. Она состоит из пяти деревень, и каждая из них — музей под открытым небом.

Сванские башни, стоящие веками, напоминают каменные стражи. Недалеко находится церковь Ламария XII века с великолепными фресками. Местные жители говорят, что Ушгули — это "место, где небо ближе".

Добраться сюда можно пешком из Местии — этот маршрут признан одним из самых красивых треков Кавказа. Тем, кто не готов к многодневному походу, стоит прилететь в Местию на самолёте Vanilla Sky, а дальше продолжить путь на внедорожнике.

Таблица "Плюсы и минусы" путешествия по регионам Грузии

Город / регион Плюсы Минусы
Боржоми Лечебные источники, СПА, живописная природа Много туристов летом
Гудаури Отличные горнолыжные трассы Высокие цены в сезон
Степанцминда Уникальные виды, древняя церковь Сложный подъём зимой
Омало Аутентичность, нетронутая природа Труднодоступность
Ушгули Средневековая архитектура, тишина Отсутствие инфраструктуры

Советы путешественнику

  • Планируйте поездку заранее — некоторые регионы доступны только летом.

  • Берите наличные: не везде есть банкоматы.

  • Обязательно попробуйте местное вино и сыр сулугуни.

  • Для горных маршрутов берите треккинговые ботинки и дождевик.

  • В Тбилиси — выбирайте жильё в старом городе, чтобы прочувствовать атмосферу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: поехать в Тушети без внедорожника.
→ Последствие: дорога займёт целый день и может оказаться опасной.
→ Альтернатива: воспользоваться трансфером с опытным водителем.

Ошибка: не бронировать жильё заранее.
→ Последствие: летом в Боржоми и Гудаури найти номера сложно.
→ Альтернатива: бронировать отели через местные сервисы заранее.

А что если поехать зимой

Зимой Грузия превращается в снежную сказку. Горнолыжные курорты принимают гостей, а города становятся уютнее. Тбилиси сияет огнями, а вино в кувшинах кажется вкуснее. Если вы не боитесь холода, зимняя поездка подарит особое ощущение уюта и камерности.

FAQ

Как лучше путешествовать по Грузии?
На автомобиле — дороги живописны, и можно заехать в самые отдалённые места.

Что привезти из Грузии?
Вино, чурчхелу, специи, керамику и изделия из шерсти.

Мифы и правда

Миф: В Грузии круглый год тепло.
Правда: В горах температура зимой может опускаться ниже -10 °C.

Миф: Все грузины — виноделы.
Правда: Вино делают не в каждом доме, но культура виноделия действительно национальная гордость.

Миф: В деревнях нет комфорта.
Правда: В популярных регионах работают гостевые дома с горячей водой и Wi-Fi.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Последние материалы
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
США на грани нервного срыва: чего больше всего боятся жители страны
Сцена даёт шанс всем, но удерживаются на ней единицы: Ани Лорак объяснила причину
Без молотка и пыли: способ, который превращает старую хрущевку в современную студию
Маршрут мечты: 5 мест в Грузии, ради которых стоит бросить отпуск на море
Дешёвый способ победить бессонницу: как тарелка картофеля помогает уснуть лучше таблеток
Хорроры заполняют кинотеатры зрителями: что заставляет людей платить за страх
Пёс тускнеет и седеет на глазах: какие породы обречены поседеть с юности
Секрет стройности Светланы Светиковой после третьих родов: личный опыт и честное мнение
Ядерная ракета «Буревестник»: в РФ рассекречено новое оружие Судного дня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.