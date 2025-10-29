Мошенники нового поколения: как они выманивают деньги даже у осторожных путешественников

Путешествия открывают новые горизонты, но иногда вместе с впечатлениями приходят и неприятные сюрпризы. Даже опытные туристы могут попасться на тщательно продуманные трюки местных мошенников, которые ловко маскируют обман под дружелюбие или помощь. Travel-эксперт Тариел Гажиенко, владелец турагентства, рассказал о самых распространённых схемах, с которыми стоит быть особенно осторожными.
В некоторых странах мошенники действуют настолько изощрённо, что туристы не сразу понимают, что стали жертвой. Каждая схема рассчитана на доверие и эффект неожиданности — ведь путешественники часто расслаблены и не ждут подвоха.
"В Непале путешественникам стоит вежливо отклонять просьбы купить продукты, поскольку цена в лавке окажется завышенной", — отметил travel-эксперт Тариел Гажиенко.
По словам специалиста, местные жители нередко обращаются к туристам с просьбой "помочь" и купить еду для бедного ребёнка или пожилого человека. После покупки оказывается, что магазин и "помощник" работают в связке, а цена завышена в несколько раз.
Самая известная турецкая уловка выглядит безобидно: чистильщик обуви случайно роняет щётку, а когда доброжелательный турист поднимает её, тот выражает благодарность и тут же "в знак признательности" начинает чистить обувь. Через минуту наивного путника ждёт счёт — иногда внушительный.
"В Турции не следует поднимать оброненную щётку чистильщика обуви, в противном случае "обувные мошенники' тут же выставят счёт за услугу", — пояснил Гажиенко.
Похожим образом работают и уличные торговцы: предложат чай или подарок, а потом начнут настойчиво требовать оплату. Главное правило — не вступать в диалог, если не планируете что-либо покупать.
Египетские пирамиды и пустыня манят туристов, но здесь действует целая индустрия "дружелюбных" верблюжьих проводников. Они приглашают сфотографироваться на животном бесплатно, но спуститься на землю без "бакшиша" уже не получится.
"Перед катанием на верблюде обязательно нужно уточнить полную стоимость: фото может быть бесплатным, а вот за помощь, чтобы спуститься, могут потребовать деньги", — предупредил эксперт.
Иногда мошенники заявляют, что животное "не слушается", пока турист не заплатит. Поэтому все условия стоит проговаривать заранее и фиксировать сумму.
Особую бдительность стоит проявлять в Индии. Здесь туристов нередко встречают водители, готовые "помочь" с размещением в отеле. Они звонят куда-то, делают вид, что разговаривают с администратором, и сообщают: мест нет. После этого предлагают другой вариант — разумеется, дороже и с комиссией.
"Таксисты делают вид, что звонят в отель, потом сообщают пассажиру, что там нет мест, чтобы отвезти его в другую гостиницу", — рассказал Гажиенко.
Кроме того, по улицам ходят "гиды" без лицензии. Они предлагают показать достопримечательности, уверяя, что это бесплатно или "по дружбе". В итоге экскурсия обходится втридорога, а иногда заканчивается в лавке знакомого продавца, где туриста настойчиво убеждают сделать покупку.
Мошенники эксплуатируют человеческие эмоции — сочувствие, доверие, желание быть вежливым. Для них особенно привлекательны путешественники, не знакомые с местными реалиями и культурой. Добавьте к этому языковой барьер, усталость после перелёта — и получится идеальная ситуация для обмана.
Кроме того, сами туристы часто расслабляются в отпуске, не следят за деньгами и соглашаются на сомнительные предложения просто из вежливости. А некоторые даже не подозревают, что стали жертвой: мошенники умеют "уходить красиво".
Не стоит паниковать. Главное — не спорить и не повышать голос. Лучше спокойно уйти, пригрозив вызовом полиции или обращением в консульство. В большинстве случаев мошенники сразу теряют интерес.
Если ущерб серьёзен, стоит обратиться в страховую компанию и в местные органы — многие страны относятся к подобным инцидентам всерьёз.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность увидеть страну без посредников и тургрупп
|Отсутствие организованной поддержки при проблемах
|Гибкость маршрута и свобода выбора
|Повышенный риск столкнуться с мошенниками
|Экономия при грамотном планировании
|Необходимость всё организовывать самому
|Больше возможностей для общения с местными
|Языковой барьер и культурные недопонимания
|Возможность спонтанных открытий и приключений
|Трудности при потере документов или денег
"Российские туристы входят в тройку наиболее желанных для других стран, так как они самые платёжеспособные", — заявил глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Именно поэтому россиян за рубежом часто встречают с улыбкой — и не всегда искренней. Понимание простых правил безопасности поможет не только сохранить кошелёк, но и сделать путешествие по-настоящему приятным.
Путешествия дарят эмоции, опыт и воспоминания, но требуют внимательности. Мошенники всегда будут искать способ воспользоваться доверчивостью туристов, однако подготовленность — лучшая защита. Достаточно соблюдать простые меры предосторожности, чтобы поездка осталась наполненной впечатлениями, а не разочарованиями.
