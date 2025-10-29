Мошенники нового поколения: как они выманивают деньги даже у осторожных путешественников

Путешествия открывают новые горизонты, но иногда вместе с впечатлениями приходят и неприятные сюрпризы. Даже опытные туристы могут попасться на тщательно продуманные трюки местных мошенников, которые ловко маскируют обман под дружелюбие или помощь. Travel-эксперт Тариел Гажиенко, владелец турагентства, рассказал о самых распространённых схемах, с которыми стоит быть особенно осторожными.

Под видом доброты: типичные уловки в разных странах

В некоторых странах мошенники действуют настолько изощрённо, что туристы не сразу понимают, что стали жертвой. Каждая схема рассчитана на доверие и эффект неожиданности — ведь путешественники часто расслаблены и не ждут подвоха.

"В Непале путешественникам стоит вежливо отклонять просьбы купить продукты, поскольку цена в лавке окажется завышенной", — отметил travel-эксперт Тариел Гажиенко.

По словам специалиста, местные жители нередко обращаются к туристам с просьбой "помочь" и купить еду для бедного ребёнка или пожилого человека. После покупки оказывается, что магазин и "помощник" работают в связке, а цена завышена в несколько раз.

Турция: обувной трюк и другие сюрпризы

Самая известная турецкая уловка выглядит безобидно: чистильщик обуви случайно роняет щётку, а когда доброжелательный турист поднимает её, тот выражает благодарность и тут же "в знак признательности" начинает чистить обувь. Через минуту наивного путника ждёт счёт — иногда внушительный.

"В Турции не следует поднимать оброненную щётку чистильщика обуви, в противном случае "обувные мошенники' тут же выставят счёт за услугу", — пояснил Гажиенко.

Похожим образом работают и уличные торговцы: предложат чай или подарок, а потом начнут настойчиво требовать оплату. Главное правило — не вступать в диалог, если не планируете что-либо покупать.

Египет: фото на верблюде может обойтись дорого

Египетские пирамиды и пустыня манят туристов, но здесь действует целая индустрия "дружелюбных" верблюжьих проводников. Они приглашают сфотографироваться на животном бесплатно, но спуститься на землю без "бакшиша" уже не получится.

"Перед катанием на верблюде обязательно нужно уточнить полную стоимость: фото может быть бесплатным, а вот за помощь, чтобы спуститься, могут потребовать деньги", — предупредил эксперт.

Иногда мошенники заявляют, что животное "не слушается", пока турист не заплатит. Поэтому все условия стоит проговаривать заранее и фиксировать сумму.

Индия: ловушка от таксистов и "гидов-друзей"

Особую бдительность стоит проявлять в Индии. Здесь туристов нередко встречают водители, готовые "помочь" с размещением в отеле. Они звонят куда-то, делают вид, что разговаривают с администратором, и сообщают: мест нет. После этого предлагают другой вариант — разумеется, дороже и с комиссией.

"Таксисты делают вид, что звонят в отель, потом сообщают пассажиру, что там нет мест, чтобы отвезти его в другую гостиницу", — рассказал Гажиенко.

Кроме того, по улицам ходят "гиды" без лицензии. Они предлагают показать достопримечательности, уверяя, что это бесплатно или "по дружбе". В итоге экскурсия обходится втридорога, а иногда заканчивается в лавке знакомого продавца, где туриста настойчиво убеждают сделать покупку.

Почему туристы становятся легкой добычей

Мошенники эксплуатируют человеческие эмоции — сочувствие, доверие, желание быть вежливым. Для них особенно привлекательны путешественники, не знакомые с местными реалиями и культурой. Добавьте к этому языковой барьер, усталость после перелёта — и получится идеальная ситуация для обмана.

Кроме того, сами туристы часто расслабляются в отпуске, не следят за деньгами и соглашаются на сомнительные предложения просто из вежливости. А некоторые даже не подозревают, что стали жертвой: мошенники умеют "уходить красиво".

Как защититься: советы опытных путешественников

Не соглашайтесь на "бесплатные" услуги. Всё, что предлагают бесплатно, почти всегда имеет скрытую цену. Уточняйте стоимость заранее. Особенно в странах, где торг — часть культуры. Держите дистанцию. Если незнакомец проявляет чрезмерное внимание или навязывает помощь — скорее всего, это ловушка. Проверяйте лицензии. Настоящие гиды и таксисты имеют документы и бейджи. Используйте карты и приложения. Онлайн-навигация и рейтинги помогают избежать ненадёжных заведений. Сохраняйте квитанции и чеки. Это пригодится при спорных ситуациях или обращении в страховую компанию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: согласиться на услугу без уточнения цены.

согласиться на услугу без уточнения цены. Последствие: завышенный счёт и конфликт.

завышенный счёт и конфликт. Альтернатива: договаривайтесь письменно или при свидетелях.

договаривайтесь письменно или при свидетелях. Ошибка: довериться незнакомому "гиду".

довериться незнакомому "гиду". Последствие: потеря времени и денег.

потеря времени и денег. Альтернатива: выбирать экскурсии только через официальные агентства.

выбирать экскурсии только через официальные агентства. Ошибка: расплачиваться наличными с рук.

расплачиваться наличными с рук. Последствие: риск подделок и обмана.

риск подделок и обмана. Альтернатива: платить картой через терминал или приложение.

А что если всё же попали в ловушку?

Не стоит паниковать. Главное — не спорить и не повышать голос. Лучше спокойно уйти, пригрозив вызовом полиции или обращением в консульство. В большинстве случаев мошенники сразу теряют интерес.

Если ущерб серьёзен, стоит обратиться в страховую компанию и в местные органы — многие страны относятся к подобным инцидентам всерьёз.

Мифы и правда о туристических обманах

Миф: "В Европе не обманывают".

"В Европе не обманывают". Правда: мелкие мошенники есть и в Париже, и в Риме — особенно рядом с достопримечательностями.

мелкие мошенники есть и в Париже, и в Риме — особенно рядом с достопримечательностями. Миф: "Если говорить по-английски, проблем не будет".

"Если говорить по-английски, проблем не будет". Правда: знание языка помогает, но не защищает от ловких психологических трюков.

знание языка помогает, но не защищает от ловких психологических трюков. Миф: "Только бедные страны опасны".

"Только бедные страны опасны". Правда: обманывают везде — просто формы мошенничества разные.

Плюсы и минусы самостоятельных поездок

Плюсы Минусы Возможность увидеть страну без посредников и тургрупп Отсутствие организованной поддержки при проблемах Гибкость маршрута и свобода выбора Повышенный риск столкнуться с мошенниками Экономия при грамотном планировании Необходимость всё организовывать самому Больше возможностей для общения с местными Языковой барьер и культурные недопонимания Возможность спонтанных открытий и приключений Трудности при потере документов или денег

Почему туристы из России особенно "привлекательны"

"Российские туристы входят в тройку наиболее желанных для других стран, так как они самые платёжеспособные", — заявил глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Именно поэтому россиян за рубежом часто встречают с улыбкой — и не всегда искренней. Понимание простых правил безопасности поможет не только сохранить кошелёк, но и сделать путешествие по-настоящему приятным.

Путешествия дарят эмоции, опыт и воспоминания, но требуют внимательности. Мошенники всегда будут искать способ воспользоваться доверчивостью туристов, однако подготовленность — лучшая защита. Достаточно соблюдать простые меры предосторожности, чтобы поездка осталась наполненной впечатлениями, а не разочарованиями.