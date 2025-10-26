Эти дворы перевернут ваше представление о Петербурге — за фасадами скрыта целая вселенная

Петербург знаменит не только архитектурой проспектов и величием дворцов. Настоящее очарование города прячется за массивными воротами и строгими фасадами — во дворах, где сохранилась особая атмосфера. Это места, где история чувствуется в каждой детали, где искусство и повседневность сливаются воедино. Ниже — подборка самых необычных дворов, которые стоит увидеть собственными глазами.
Скрытый за обычным фасадом, этот двор напоминает уютный уголок Южной Европы. Центральную часть занимает роспись с Колизеем, покрытая диким виноградом. В солнечные дни листья создают игру света и тени, а ощущение уединения делает это место по-настоящему особенным.
В соседней витражной мастерской можно выпить кофе или попробовать создать собственный витраж.
Расположенный неподалёку от Летнего сада, этот двор — целая галерея под открытым небом. Здесь всё покрыто мозаикой: стены, бордюры, скамейки, детская площадка. Узор складывался годами руками художника Владимира Лубенко и его учеников.
Здесь можно увидеть солнечные часы, мозаичный фонтан и настоящие картины из смальты. В мастерской художника проходят экскурсии и открытые мастер-классы.
Подарок Санкт-Петербургу от Шанхая — настоящий уголок Китая в центре города. Каменные мостики, павильоны и фигурные арки создают ощущение восточного сада. Весной здесь цветёт сакура, летом слышно лишь журчание воды и шелест листвы.
У входа стоят два каменных льва — символы защиты и гармонии. В их пастях скрыты каменные шары, которые можно вращать рукой — по древней китайской традиции на удачу.
На стене старого здания на Литейном проспекте — одно из самых известных граффити города. Огромная надпись "Что делать?" стала арт-символом Петербурга и отсылкой к русской литературной классике.
Рядом со стеной установлены лавочки, летом здесь открывают летнюю веранду и площадку для настольного тенниса. Атмосфера этого места сочетает интеллигентность, творчество и дух уличного искусства.
Дом на улице Рубинштейна — один из самых красивых образцов петербургского модерна. Его дворы соединены арками и образуют целый лабиринт. Лепнина, фонари, старинные скульптуры и лёгкая тишина делают прогулку здесь похожей на путешествие во времени.
Лучше всего приходить днём, когда солнечные лучи мягко освещают внутренние фасады.
Необычный двор с многоугольной формой и металлическим деревом в центре — одно из самых загадочных мест района. Из-за высоких стен здесь всегда тихо, а небо видно лишь узкими просветами.
Летом солнечные лучи пробиваются сквозь окна, создавая игру света. Главное правило для гостей — сохранять тишину, ведь это жилой дом.
За массивной аркой на Литейном скрывается уютный сад с фонтаном. В прошлом здесь собирались поэты и музыканты, а теперь — это одно из самых романтичных мест центра Петербурга.
Летом двор наполняется ароматом цветов, а в жару здесь приятно спрятаться в тени деревьев.
На Каменноостровском проспекте стоит дом, известный своими многоуровневыми галереями. Они соединяют внутренние дворы, образуя почти театральное пространство.
Когда-то здесь устраивали чаепития и вечерние прогулки, сейчас попасть внутрь можно в составе экскурсии. В некоторых квартирах сохранились старинные интерьеры начала XX века.
Некоторые дворы закрыты, но попасть внутрь можно законно — через мастерские, кофейни или галереи, расположенные на первых этажах.
Если вы хотите просто посмотреть, можно позвонить в домофон и вежливо попросить разрешения. Петербуржцы нередко идут навстречу.
В тёплое время года многие дворы открывают для экскурсий — узнайте расписание заранее.
Главное — вести себя спокойно и уважительно к жильцам: не шуметь, не фотографировать окна и не мусорить.
|Место
|Район
|Особенности
|Итальянский дворик
|Центральный
|Витражная мастерская, роспись Колизея
|Мозаичный дворик
|Центр, у Летнего сада
|Мозаики Лубенко, солнечные часы
|Сад Дружбы
|Литейный
|Китайская архитектура, сакура
|Мурал "Что делать?"
|Литейный проспект
|Уличное искусство, арт-пространство
|Дом графа Толстого
|ул. Рубинштейна
|Лабиринт арок и скульптур
|Васильевский двор-колодец
|Васильевский остров
|Многоугольная форма, металлическое дерево
|Двор Сен-Жермен
|Литейный
|Фонтан, атмосфера старого города
|Дом Бака
|Каменноостровский
|Галереи, исторические интерьеры
Ошибка: заходить в закрытые дворы без разрешения.
Последствие: конфликт с жильцами.
Альтернатива: участвуйте в официальных экскурсиях или посетите открытые мастерские.
Ошибка: фотографировать частные окна.
Последствие: нарушение приватности.
Альтернатива: снимайте архитектуру и детали, не направляя камеру на жильцов.
Ошибка: шуметь или устраивать пикник.
Последствие: закрытие двора для посетителей.
Альтернатива: прогулка в формате тихого осмотра.
Можно ли попасть в эти дворы самостоятельно?
Да, часть из них открыта для посещения, другие доступны только в составе экскурсии.
Когда лучше гулять?
Весной и летом — в это время дворы особенно живописны, а освещение мягкое.
Какие дворы самые фотогеничные?
Мозаичный дворик и Итальянский — их декор и свет идеально подходят для фотографий.
