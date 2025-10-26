Эти дворы перевернут ваше представление о Петербурге — за фасадами скрыта целая вселенная

Петербург знаменит не только архитектурой проспектов и величием дворцов. Настоящее очарование города прячется за массивными воротами и строгими фасадами — во дворах, где сохранилась особая атмосфера. Это места, где история чувствуется в каждой детали, где искусство и повседневность сливаются воедино. Ниже — подборка самых необычных дворов, которые стоит увидеть собственными глазами.

Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License Василевский остров в Санкт-Петербурге

Итальянский дворик на Итальянской улице

Скрытый за обычным фасадом, этот двор напоминает уютный уголок Южной Европы. Центральную часть занимает роспись с Колизеем, покрытая диким виноградом. В солнечные дни листья создают игру света и тени, а ощущение уединения делает это место по-настоящему особенным.

В соседней витражной мастерской можно выпить кофе или попробовать создать собственный витраж.

Мозаичный дворик Владимира Лубенко

Расположенный неподалёку от Летнего сада, этот двор — целая галерея под открытым небом. Здесь всё покрыто мозаикой: стены, бордюры, скамейки, детская площадка. Узор складывался годами руками художника Владимира Лубенко и его учеников.

Здесь можно увидеть солнечные часы, мозаичный фонтан и настоящие картины из смальты. В мастерской художника проходят экскурсии и открытые мастер-классы.

Сад Дружбы на Литейном

Подарок Санкт-Петербургу от Шанхая — настоящий уголок Китая в центре города. Каменные мостики, павильоны и фигурные арки создают ощущение восточного сада. Весной здесь цветёт сакура, летом слышно лишь журчание воды и шелест листвы.

У входа стоят два каменных льва — символы защиты и гармонии. В их пастях скрыты каменные шары, которые можно вращать рукой — по древней китайской традиции на удачу.

Мурал "Что делать?"

На стене старого здания на Литейном проспекте — одно из самых известных граффити города. Огромная надпись "Что делать?" стала арт-символом Петербурга и отсылкой к русской литературной классике.

Рядом со стеной установлены лавочки, летом здесь открывают летнюю веранду и площадку для настольного тенниса. Атмосфера этого места сочетает интеллигентность, творчество и дух уличного искусства.

Лабиринт дворов доходного дома графа Толстого

Дом на улице Рубинштейна — один из самых красивых образцов петербургского модерна. Его дворы соединены арками и образуют целый лабиринт. Лепнина, фонари, старинные скульптуры и лёгкая тишина делают прогулку здесь похожей на путешествие во времени.

Лучше всего приходить днём, когда солнечные лучи мягко освещают внутренние фасады.

Многоугольный двор-колодец на Васильевском острове

Необычный двор с многоугольной формой и металлическим деревом в центре — одно из самых загадочных мест района. Из-за высоких стен здесь всегда тихо, а небо видно лишь узкими просветами.

Летом солнечные лучи пробиваются сквозь окна, создавая игру света. Главное правило для гостей — сохранять тишину, ведь это жилой дом.

Дворик Сен-Жермен

За массивной аркой на Литейном скрывается уютный сад с фонтаном. В прошлом здесь собирались поэты и музыканты, а теперь — это одно из самых романтичных мест центра Петербурга.

Летом двор наполняется ароматом цветов, а в жару здесь приятно спрятаться в тени деревьев.

Доходный дом Бака с галереями

На Каменноостровском проспекте стоит дом, известный своими многоуровневыми галереями. Они соединяют внутренние дворы, образуя почти театральное пространство.

Когда-то здесь устраивали чаепития и вечерние прогулки, сейчас попасть внутрь можно в составе экскурсии. В некоторых квартирах сохранились старинные интерьеры начала XX века.

Советы для тех, кто хочет попасть во дворы

Некоторые дворы закрыты, но попасть внутрь можно законно — через мастерские, кофейни или галереи, расположенные на первых этажах.

Если вы хотите просто посмотреть, можно позвонить в домофон и вежливо попросить разрешения. Петербуржцы нередко идут навстречу.

В тёплое время года многие дворы открывают для экскурсий — узнайте расписание заранее.

Главное — вести себя спокойно и уважительно к жильцам: не шуметь, не фотографировать окна и не мусорить.

Таблица "Где искать атмосферные дворы Петербурга"

Место Район Особенности Итальянский дворик Центральный Витражная мастерская, роспись Колизея Мозаичный дворик Центр, у Летнего сада Мозаики Лубенко, солнечные часы Сад Дружбы Литейный Китайская архитектура, сакура Мурал "Что делать?" Литейный проспект Уличное искусство, арт-пространство Дом графа Толстого ул. Рубинштейна Лабиринт арок и скульптур Васильевский двор-колодец Васильевский остров Многоугольная форма, металлическое дерево Двор Сен-Жермен Литейный Фонтан, атмосфера старого города Дом Бака Каменноостровский Галереи, исторические интерьеры

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заходить в закрытые дворы без разрешения.

Последствие: конфликт с жильцами.

Альтернатива: участвуйте в официальных экскурсиях или посетите открытые мастерские.

Ошибка: фотографировать частные окна.

Последствие: нарушение приватности.

Альтернатива: снимайте архитектуру и детали, не направляя камеру на жильцов.

Ошибка: шуметь или устраивать пикник.

Последствие: закрытие двора для посетителей.

Альтернатива: прогулка в формате тихого осмотра.

FAQ

Можно ли попасть в эти дворы самостоятельно?

Да, часть из них открыта для посещения, другие доступны только в составе экскурсии.

Когда лучше гулять?

Весной и летом — в это время дворы особенно живописны, а освещение мягкое.

Какие дворы самые фотогеничные?

Мозаичный дворик и Итальянский — их декор и свет идеально подходят для фотографий.