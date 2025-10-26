Кусочек Красного моря в чемодане: что туристы вывозят зря и чем это заканчивается

5:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда после отпуска в Шарм-эль-Шейхе в чемодане остаётся немного места, у многих возникает соблазн положить туда кусочек подводного мира — красивую ракушку или веточку коралла. На прилавках египетских лавок всё это выглядит безобидно: сувенир, память о море, ничего страшного. Но на деле такие покупки могут обернуться серьёзными проблемами на таможне. Вместе с обозревателем издания "Турпром" Евгенией Бурмистровой разбираемся, что можно вывозить из Египта, а что категорически запрещено.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Коралл и раковина

Почему кораллы и ракушки под запретом

Красное море — это одна из самых хрупких экосистем планеты. Его кораллы растут всего на несколько миллиметров в год, а многие виды моллюсков и морских организмов занесены в международные списки, защищающие редкие виды. Любое вмешательство в этот природный баланс может нанести непоправимый ущерб.

Поэтому египетское законодательство строго регулирует обращение с морскими сувенирами. За вывоз кораллов или ракушек, особенно тех, что находятся под охраной, грозят не просто штрафы, а и уголовная ответственность. Контроль ведётся не только на выезде из страны, но и в туристических зонах.

"Запрещено вывозить живые кораллы и ракушки", — напомнила обозреватель Евгения Бурмистрова.

Даже если сувенир кажется "мертвым" или лежит на берегу, турист не может его брать. Морские экосистемы питаются разлагающимися останками организмов, и их удаление нарушает естественные процессы.

Что разрешено, а что нет

Чтобы понять, какие предметы допустимы к вывозу, важно знать три простых правила:

Любые живые или недавно жившие кораллы, а также раковины, найденные в море или на берегу, вывозить нельзя. В лицензированных магазинах можно приобрести ограниченные виды ракушек, не находящихся под охраной, но только при наличии чека. В случае сомнений — уточните у продавца, какие позиции разрешены, и обязательно сохраните документы о покупке.

Сотрудники аэропортов регулярно проверяют багаж с помощью сканеров и обученных собак, поэтому попытка провести кораллы контрабандой почти всегда заканчивается неудачей.

Советы шаг за шагом

Не собирайте ничего самостоятельно. Даже маленький кусочек коралла, поднятый с пляжа, может стать поводом для штрафа. Покупайте сувениры только в сертифицированных магазинах. Добросовестные продавцы выдают чек и сертификат. Проверяйте происхождение товара. Если сомневаетесь, уточните у продавца разрешение на торговлю морскими сувенирами. Выбирайте альтернативу. Магниты, футболки, украшения из жемчуга или искусственных кораллов — безопасны и не вызывают вопросов на границе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: турист собирает коралл с пляжа.

Последствие: при досмотре — штраф, конфискация и возможный запрет на въезд в страну.

Альтернатива: купить украшение из легального жемчуга или фотографию подводного мира от местных дайверов.

Ошибка: приобретение у уличного торговца без чека.

Последствие: сувенир могут изъять на таможне, даже если он не охраняемый.

Альтернатива: покупать только у продавцов с лицензией, где выдают документ о покупке.

А что если всё-таки купить коралл

На первый взгляд, покупка кажется безобидной — ведь сувенир лежит на прилавке. Но если товар нелегален, ответственность несёт не продавец, а покупатель. Таможенные службы Египта и России действуют строго: нарушение правил считается экологическим преступлением.

В случае конфискации можно не только потерять деньги, но и провести несколько часов в полиции. Поэтому всегда лучше уточнить происхождение товара и избегать подозрительных предложений.

Плюсы и минусы покупки сувениров из морской тематики

Плюсы Минусы Оригинальные вещи, напоминающие о Красном море Риск купить запрещённый товар Большой выбор изделий — от магнитов до картин из песка Высокая вероятность контрафакта Возможность поддержать местных мастеров Не все магазины имеют лицензию Легальные украшения из жемчуга и стекла Невозможность вывоза кораллов и живых ракушек

Мифы и правда

Миф: "Если коралл найден на берегу, его можно взять".

Правда: нельзя — даже выброшенные морем экземпляры находятся под охраной.

Миф: "Небольшие ракушки для личного пользования разрешены".

Правда: только при наличии документа из магазина.

Интересные факты о кораллах

Кораллы — живые организмы, состоящие из тысяч полипов, и формируют целые "подводные города". Красное море считается самым северным тёплым морем планеты, где кораллы способны выживать при температуре выше 30 °C. Некоторые виды кораллов Египта не встречаются больше нигде в мире.

Исторический контекст

Египет начал защищать коралловые рифы в 1980-х годах, когда массовый туризм стал разрушать экосистему. Первые штрафы ввели после того, как дайверы начали выламывать куски рифов на память. Сегодня экологическая полиция и международные природоохранные организации контролируют соблюдение этих правил. Благодаря этому Красное море остаётся одной из самых красивых и живых акваторий планеты.