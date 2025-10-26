Дикая природа в черте города: где в Москве можно встретить лося и остаться на ночь в глемпинге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:47
Туризм

Национальный парк "Лосиный остров" — одно из самых известных природных мест столицы. Его площадь превышает 125 квадратных километров, а территория включает участки Москвы и Подмосковья. Местные жители называют его "лёгкими мегаполиса": здесь можно увидеть настоящие леса, болота и озёра, не покидая черту города.

Лосиный остров
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiforovvb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лосиный остров

Это популярное направление для прогулок, активного отдыха и семейного туризма. Рассказываем, что посмотреть, где прогуляться и как провести время на природе.

Лосиная биостанция

Центральная часть парка — лосиная биостанция, где обитают лоси, кабаны, яки, ламы и пятнистые олени. Здесь созданы условия для наблюдения за животными и проведения экскурсий.

Для посетителей проложены несколько экологических троп, включая Оленью тропу длиной 1,4 километра. На маршруте установлены стенды с информацией о видах животных, а также зоны отдыха.

Лучшее время для посещения — утро, когда животные наиболее активны. Биостанция открыта круглый год.

Дендрарий

Дендрарий — одно из самых живописных мест парка. Здесь собрана коллекция из более чем 800 видов растений, включая редкие деревья и кустарники из Сибири и Дальнего Востока.

Особый интерес представляет Алексеевская роща с двухвековыми липами. Для прогулок предусмотрены оборудованные дорожки и скамейки, а в летний сезон проводятся тематические экскурсии по ботаническим коллекциям.

Босоногая тропа

Уникальный маршрут в дендрарии — Босоногая тропа протяжённостью 3,6 километра. По ней проходят без обуви: чередование покрытий — песка, гальки, коры, шишек и камней — помогает активизировать кровообращение и повысить чувствительность стоп.

Тропа рассчитана на посетителей любого возраста. Вдоль пути установлены таблички с описанием покрытия и его оздоровительных свойств. В конце маршрута есть ручей, где можно помыть ноги, а также зоны отдыха и детские площадки.

Экоцентр "Красная сосна"

Детский эколого-просветительский центр знакомит посетителей с историей парка и его обитателями. Здесь проходят природоохранные акции, квесты, лекции и мастер-классы.

В центре можно увидеть интерактивные экспозиции, посвящённые экологии Подмосковья, а также принять участие в семейных программах по изучению флоры и фауны. Многие мероприятия проводятся бесплатно по предварительной записи.

Экоцентр "Царская охота"

Этот центр расположен в здании бывшей дачи маршала Булганина. Экспозиция посвящена истории охотничьих традиций России и особенностям царской охоты.

Посетителей знакомят с охотничьим снаряжением и редкими предметами, а также рассказывают о взаимодействии человека и природы в разные эпохи. Экскурсии проходят по расписанию несколько раз в день и доступны для взрослых и детей.

Активный отдых

На территории "Лосиного острова" предусмотрены возможности для занятий спортом и отдыха на свежем воздухе.

  • Зимой работают каток, лыжные трассы и пункты проката.

  • Летом популярны веломаршруты, роликовые прогулки и пешие походы.

Любителям ровных дорожек подойдёт Бумажная просека — удобная асфальтированная аллея, идущая от МКАД к Московскому скоростному диаметру. В отдалённых зонах проложены маршруты по естественному покрытию, где можно увидеть диких животных и редкие растения.

Экскурсии на байдарках

Для любителей водного отдыха организованы байдарочные туры по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу. Протяжённость маршрута — около 10 километров, продолжительность экскурсии — до трёх часов.

Путешественников сопровождают инструкторы, рассказывающие о флоре и фауне водных экосистем. К участию допускаются лица старше 14 лет.

Конные прогулки

На территории парка действуют два конных клуба — "Лосиный остров" и "Соловьиная роща". Здесь можно пройти обучение верховой езде, отправиться на прогулку по лесным тропам или организовать фотосессию.

В летний период работают детские лагеря с программой по уходу за животными.

Глемпинг и отдых с проживанием

В парке открыт глемпинг-комплекс с двух- и четырёхместными домиками и сафари-тентами. У каждой площадки оборудована зона барбекю, а для гостей работает кафе.

Посетители глемпинга могут бесплатно попасть на лосиную биостанцию. Формат подойдёт тем, кто хочет провести на природе несколько дней, не покидая черту города.

Советы туристам

  • Вход в заповедную часть парка закрыт, посещать можно только рекреационные зоны.

  • С домашними животными разрешено гулять на отдельных участках, но нельзя заходить с ними на экотропы и биостанцию.

  • Разведение костров запрещено, но доступны аренда беседок с мангалами.

  • При встрече с дикими животными нельзя подходить ближе 20 метров и кормить их.

  • В летний сезон обязательно использовать репелленты и солнцезащитный крем.

  • На территории действует платная рыбалка с возможностью аренды беседок и ночёвки в гостинице (оплата наличными).

Таблица "Плюсы и минусы отдыха в парке"

Преимущества Ограничения
Близость к городу Частичный доступ к территории
Возможность активного отдыха Платные экскурсии и мероприятия
Уникальные природные маршруты Не везде есть инфраструктура
Наличие глемпинга и кафе Ограничения для посещения с животными

FAQ

Как добраться до парка?
Главные входы расположены у станций метро "ВДНХ", "Бабушкинская" и "Щёлковская". Добраться можно также автобусами из районов Мытищ и Лосиноостровского.

Можно ли прийти с животными?
Да, но только на специально разрешённые участки и в прогулочные зоны.

Работает ли парк зимой?
Да, парк открыт круглый год. В зимний сезон здесь действуют лыжные трассы и каток.

Есть ли платная рыбалка?
Да, на территории парка оборудованы два пруда, где разрешено ловить рыбу при оплате путёвки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
