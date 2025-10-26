Ереван ошеломил блогера: эта привычка местных шокировала после Москвы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:28
Туризм

Известная российская тревел-блогер Елена Лисейкина, ведущая личный блог "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен", поделилась своими впечатлениями от поездки в столицу Армении.

Ереван
Фото: commons.wikimedia.org by Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ереван

Ее наблюдения рисуют яркий и многогранный портрет города, в котором современные привычки тесно переплетаются с патриархальным укладом жизни. Блогерша выделила несколько ключевых особенностей Еревана, которые особенно сильно контрастируют с московской реальностью.

Бытующие привычки: курение и кофе с собой

Одной из первых вещей, вызвавших удивление у Лисейкиной, стала распространенность курения среди горожан. После относительно строгих антитабачных норм в Москве эта привычка местных жителей показалась ей особенно заметной.

"На улице, в очереди, просто идя по тротуару. После Москвы (да и других городов) я от этого отвыкла, поэтому первое время даже растерялась. Ну и иногда было прям неприятно стоять на светофорах в толпе курящих людей", — призналась путешественница.

Еще одной чертой городского пейзажа она назвала огромное количество кофейных автоматов, расположенных у остановок, магазинов и жилых домов, которыми ереванцы активно пользуются в течение дня.

Парадоксы Еревана: от "Мерседесов" до двориков-открытий

Автор также отметила два интересных контраста. Первый — это обилие на улицах города автомобилей "Мерседес", в основном черного цвета, причем их состояние часто не зависело от возраста, что говорило о бережном отношении владельцев.

Второй и главный контраст, по мнению Лисейкиной, заключается в самой сути Еревана. Она охарактеризовала его как "обманчивый город", где парадные фасады скрывают совершенно иную жизнь.

"Сначала кажется, что это город открыток — аккуратные фасады, здания из розового туфа, ухоженные улицы. Но стоит свернуть во двор — и ты оказываешься в другом Ереване. Кто-то сушит белье, кто-то чинит велосипед, кто-то жарит мясо с картошкой. Все тихо и по-домашнему", — заключила блогерша.

Этот уютный, непарадный Ереван, где жизнь течет неспешно и по-соседски, и стал, судя по всему, главным открытием ее путешествия, где россиянку, по ее более ранним признаниям, "приняли как родную".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
