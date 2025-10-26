Туристы путают эти аэропорты в Бангкоке десятилетиями — вот как не попасть в их число

В столице Таиланда работают два аэропорта — Суварнабхуми (BKK) и Дон Муанг (DMK). Первый считается главным международным хабом страны, второй обслуживает лоукостеров и внутренние рейсы. Несмотря на то, что оба находятся в пределах Бангкока, между ними более 40 км, а логистика у каждого своя.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэропорт Суварнабхуми

Разберём, чем отличаются аэропорты, как в них ориентироваться, куда прилетают разные авиакомпании и как проще всего добраться до центра города.

Суварнабхуми — международный хаб Таиланда

Аэропорт Суварнабхуми открылся в 2006 году и стал одним из крупнейших транспортных узлов Юго-Восточной Азии. Он расположен в 25 км от центра Бангкока и принимает рейсы из десятков стран.

Терминалы и инфраструктура

Комплекс состоит из двух терминалов — главного и спутника SAT-1, запущенного в 2023 году. Между ними курсирует бесплатный подземный поезд, путь занимает около трёх минут.

В здании аэропорта предусмотрено пять уровней, включая подземный. Кондиционирование здесь бесшумное — охлаждающие трубы встроены под полом.

Архитектурная особенность: стеклянные перекрытия пропускают дневной свет, благодаря чему терминалы кажутся просторными и светлыми.

Дьюти-фри и кафе

На верхнем, четвёртом уровне расположены магазины duty-free и бутики мировых брендов. На других уровнях — рестораны, кафе, аптеки и сувенирные лавки.

Рестораны сгруппированы по направлениям вылетов:

в восточных секторах (A, B, C) — азиатская кухня,

в западных (D, E, F) — блюда европейского и американского формата.

Возврат налога VAT Refund

На четвёртом уровне главного терминала находится пункт VAT Refund for Tourists - возврата НДС (5-7% от суммы покупки). Получить возврат можно, если:

сумма чека превышает 2000 бат;

в магазине оформлен возвратный сертификат;

товар остаётся в оригинальной упаковке до вылета.

Как добраться до центра

Поезд City Line — самый удобный способ доехать до города. Станция находится на первом уровне терминала. Конечная остановка — Phaya Thai, в 10 минутах ходьбы от Victory Monument. Время в пути — около 30 минут.

Кроме того, с аэропорта ходят городские автобусы и шаттлы. Их остановки расположены у выхода №8 и у транспортного центра, куда курсирует бесплатный шаттл.

Такси и трансферы. В центр можно доехать за 40-50 минут. Автомобиль удобно заказать через приложение Grab — это местный аналог Uber.

Дон Муанг — аэропорт лоукостеров

Дон Муанг (DMK) — старейший аэропорт Таиланда. Он начал работу в 1914 году и почти сто лет был единственным в столице. После открытия Суварнабхуми его на время закрыли, но в 2007 году вновь открыли для бюджетных авиакомпаний.

Сегодня отсюда выполняются внутренние и ближние международные рейсы авиакомпаний AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air, Orient Thai и других лоукостеров.

Терминалы и сервисы

В Дон Муанге два терминала:

Terminal 1 — международные рейсы,

Terminal 2 — внутренние.

Физического разделения между ними нет: залы соединены переходом внутри здания. Стойки регистрации расположены на третьем этаже.

В аэропорту работают магазины, кофейни и зоны отдыха. Есть камеры хранения и бесплатный Wi-Fi.

Как доехать до центра

Автобусы. От выхода из аэропорта ходят маршруты A1, A2, A3, A4. Интервал движения — 20-30 минут. Маршрут А4 идёт через Victory Monument до Khao San Road, где сосредоточены отели и кафе для туристов.

Электричка. Отправляется от станции Don Muang Railway (в нескольких минутах ходьбы от терминала). Электрички курсируют каждые 15 минут до вокзала Krung Thep в центре Бангкока.

Такси. Альтернатива при ранних или ночных рейсах. Водителей можно вызвать через приложение Grab.

Из одного аэропорта в другой

Если ваш стыковочный рейс выполняется через разные аэропорты, между Суварнабхуми и Дон Муанг курсирует бесплатный шаттл-бас.

В Суварнабхуми остановка находится у выхода №2 (второй уровень).

В Дон Муанге — справа от главного выхода.

Время в пути — около 1,5 часов, движение интервалом 30 минут. Проезд бесплатный при предъявлении посадочного талона или распечатанного электронного билета.

Сравнение аэропортов Бангкока

Параметр Суварнабхуми (BKK) Дон Муанг (DMK) Год открытия 2006 1914 Основные авиакомпании Thai Airways, Emirates, Qatar Airways AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air Основной тип рейсов Международные Внутренние и региональные Расстояние до центра ~25 км ~30 км Как добраться City Line, автобусы, такси Автобусы, электричка, такси Особенности Новый терминал SAT-1, duty-free, развитая инфраструктура Компактный, удобен для коротких перелётов

Советы шаг за шагом

При бронировании авиабилета проверяйте коды аэропортов: BKK — Суварнабхуми, DMK — Дон Муанг.

Если предстоит пересадка между аэропортами, закладывайте минимум 4 часа .

Для коротких перелётов по Таиланду выбирайте Дон Муанг — дешевле и быстрее.

Для международных рейсов и транзитов удобнее Суварнабхуми.

Заказывайте такси только через официальные приложения — частные водители часто завышают цены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перепутать аэропорт при бронировании билета.

Последствие: риск опоздания на пересадку.

Альтернатива: проверяйте код аэропорта в маршруте (BKK или DMK).

Ошибка: не учитывать время на переезд между аэропортами.

Последствие: пропуск рейса.

Альтернатива: минимум 4 часа между рейсами.

Ошибка: рассчитывать на оплату российской картой.

Последствие: невозможность оплатить услуги.

Альтернатива: берите наличные бат или иностранную карту.

Плюсы и минусы аэропортов

Аэропорт Плюсы Минусы Суварнабхуми Современный, просторный, с удобным транспортом Большие расстояния между зонами Дон Муанг Компактный, недорогие авиакомпании Меньше рейсов и удобств

FAQ

Какой аэропорт выбрать, если лечу из России?

Прямые рейсы "Аэрофлота" прилетают в Суварнабхуми (BKK).

Можно ли попасть из одного аэропорта в другой без билета?

Да, но шаттл в этом случае будет платным — около 40 бат.

Есть ли ночные рейсы и транспорт ночью?

Да, но в ночное время лучше пользоваться такси или трансфером.

Какой аэропорт ближе к Khao San Road?

Ближе Дон Муанг — около 25-30 минут на экспрессе А4.