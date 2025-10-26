Туристы путают эти аэропорты в Бангкоке десятилетиями — вот как не попасть в их число

В столице Таиланда работают два аэропорта — Суварнабхуми (BKK) и Дон Муанг (DMK). Первый считается главным международным хабом страны, второй обслуживает лоукостеров и внутренние рейсы. Несмотря на то, что оба находятся в пределах Бангкока, между ними более 40 км, а логистика у каждого своя.
Разберём, чем отличаются аэропорты, как в них ориентироваться, куда прилетают разные авиакомпании и как проще всего добраться до центра города.
Аэропорт Суварнабхуми открылся в 2006 году и стал одним из крупнейших транспортных узлов Юго-Восточной Азии. Он расположен в 25 км от центра Бангкока и принимает рейсы из десятков стран.
Комплекс состоит из двух терминалов — главного и спутника SAT-1, запущенного в 2023 году. Между ними курсирует бесплатный подземный поезд, путь занимает около трёх минут.
В здании аэропорта предусмотрено пять уровней, включая подземный. Кондиционирование здесь бесшумное — охлаждающие трубы встроены под полом.
Архитектурная особенность: стеклянные перекрытия пропускают дневной свет, благодаря чему терминалы кажутся просторными и светлыми.
На верхнем, четвёртом уровне расположены магазины duty-free и бутики мировых брендов. На других уровнях — рестораны, кафе, аптеки и сувенирные лавки.
Рестораны сгруппированы по направлениям вылетов:
в восточных секторах (A, B, C) — азиатская кухня,
в западных (D, E, F) — блюда европейского и американского формата.
На четвёртом уровне главного терминала находится пункт VAT Refund for Tourists - возврата НДС (5-7% от суммы покупки). Получить возврат можно, если:
сумма чека превышает 2000 бат;
в магазине оформлен возвратный сертификат;
товар остаётся в оригинальной упаковке до вылета.
Поезд City Line — самый удобный способ доехать до города. Станция находится на первом уровне терминала. Конечная остановка — Phaya Thai, в 10 минутах ходьбы от Victory Monument. Время в пути — около 30 минут.
Кроме того, с аэропорта ходят городские автобусы и шаттлы. Их остановки расположены у выхода №8 и у транспортного центра, куда курсирует бесплатный шаттл.
Такси и трансферы. В центр можно доехать за 40-50 минут. Автомобиль удобно заказать через приложение Grab — это местный аналог Uber.
Дон Муанг (DMK) — старейший аэропорт Таиланда. Он начал работу в 1914 году и почти сто лет был единственным в столице. После открытия Суварнабхуми его на время закрыли, но в 2007 году вновь открыли для бюджетных авиакомпаний.
Сегодня отсюда выполняются внутренние и ближние международные рейсы авиакомпаний AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air, Orient Thai и других лоукостеров.
В Дон Муанге два терминала:
Terminal 1 — международные рейсы,
Terminal 2 — внутренние.
Физического разделения между ними нет: залы соединены переходом внутри здания. Стойки регистрации расположены на третьем этаже.
В аэропорту работают магазины, кофейни и зоны отдыха. Есть камеры хранения и бесплатный Wi-Fi.
Автобусы. От выхода из аэропорта ходят маршруты A1, A2, A3, A4. Интервал движения — 20-30 минут. Маршрут А4 идёт через Victory Monument до Khao San Road, где сосредоточены отели и кафе для туристов.
Электричка. Отправляется от станции Don Muang Railway (в нескольких минутах ходьбы от терминала). Электрички курсируют каждые 15 минут до вокзала Krung Thep в центре Бангкока.
Такси. Альтернатива при ранних или ночных рейсах. Водителей можно вызвать через приложение Grab.
Если ваш стыковочный рейс выполняется через разные аэропорты, между Суварнабхуми и Дон Муанг курсирует бесплатный шаттл-бас.
В Суварнабхуми остановка находится у выхода №2 (второй уровень).
В Дон Муанге — справа от главного выхода.
Время в пути — около 1,5 часов, движение интервалом 30 минут. Проезд бесплатный при предъявлении посадочного талона или распечатанного электронного билета.
|Параметр
|Суварнабхуми (BKK)
|Дон Муанг (DMK)
|Год открытия
|2006
|1914
|Основные авиакомпании
|Thai Airways, Emirates, Qatar Airways
|AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air
|Основной тип рейсов
|Международные
|Внутренние и региональные
|Расстояние до центра
|~25 км
|~30 км
|Как добраться
|City Line, автобусы, такси
|Автобусы, электричка, такси
|Особенности
|Новый терминал SAT-1, duty-free, развитая инфраструктура
|Компактный, удобен для коротких перелётов
При бронировании авиабилета проверяйте коды аэропортов: BKK — Суварнабхуми, DMK — Дон Муанг.
Если предстоит пересадка между аэропортами, закладывайте минимум 4 часа.
Для коротких перелётов по Таиланду выбирайте Дон Муанг — дешевле и быстрее.
Для международных рейсов и транзитов удобнее Суварнабхуми.
Заказывайте такси только через официальные приложения — частные водители часто завышают цены.
Ошибка: перепутать аэропорт при бронировании билета.
Последствие: риск опоздания на пересадку.
Альтернатива: проверяйте код аэропорта в маршруте (BKK или DMK).
Ошибка: не учитывать время на переезд между аэропортами.
Последствие: пропуск рейса.
Альтернатива: минимум 4 часа между рейсами.
Ошибка: рассчитывать на оплату российской картой.
Последствие: невозможность оплатить услуги.
Альтернатива: берите наличные бат или иностранную карту.
|Аэропорт
|Плюсы
|Минусы
|Суварнабхуми
|Современный, просторный, с удобным транспортом
|Большие расстояния между зонами
|Дон Муанг
|Компактный, недорогие авиакомпании
|Меньше рейсов и удобств
Какой аэропорт выбрать, если лечу из России?
Прямые рейсы "Аэрофлота" прилетают в Суварнабхуми (BKK).
Можно ли попасть из одного аэропорта в другой без билета?
Да, но шаттл в этом случае будет платным — около 40 бат.
Есть ли ночные рейсы и транспорт ночью?
Да, но в ночное время лучше пользоваться такси или трансфером.
Какой аэропорт ближе к Khao San Road?
Ближе Дон Муанг — около 25-30 минут на экспрессе А4.
