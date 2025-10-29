Бактерии на борту: какие места в самолёте превращаются в инкубатор болезней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Самолёт — одно из самых технологичных, но при этом самых "живых" мест с точки зрения микробной активности. На высоте десяти тысяч метров мы делим ограничённое пространство с десятками пассажиров, касаясь тех же поверхностей часами. И хотя уборка между рейсами проводится быстро, многие зоны на борту буквально кишат бактериями. Разберёмся, какие места в самолёте лучше не трогать и как обезопасить себя во время полёта.

Интерьер самолёта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер самолёта

Почему в самолёте так много микробов

Воздушный лайнер — идеальная лаборатория для микробов. Плотность пассажиров максимальна, а время между рейсами минимально: уборка сводится к сбору мусора и протирке видимых загрязнений. К тому же уровень влажности на борту около 20% — кожа и слизистые пересыхают, снижая местный иммунитет. Даже при наличии HEPA-фильтров система вентиляции не способна полностью остановить циркуляцию частиц, если кто-то чихнул рядом. Всё это делает путешествие испытанием для иммунитета.

1. Ремень безопасности

Первое, к чему вы прикасаетесь, садясь в кресло, — это пряжка ремня. Через неё проходят руки сотен людей.
Исследования Национального института здоровья США показали, что на ремнях находят стафилококки, кишечную палочку и споры грибков, живущие до 72 часов.
Если на коже есть микротрещины, инфекция может попасть прямо в кровь. После пристёгивания обработайте руки антисептиком и не трогайте лицо до еды.

2. Подлокотники

Мы опираемся на них при посадке, встаём, кладём руки, иногда даже засыпаем на них щекой.
По данным Aviation Hygiene Institute, подлокотники входят в топ-3 самых грязных зон салона. В их микротрещинах остаются кожный жир, пот и частицы еды, а подлокотники у прохода дополнительно трогают десятки пассажиров и бортпроводников.
Лучшее решение — протереть их антибактериальной салфеткой сразу после посадки.

3. Карман перед сиденьем

Самая недооценённая "ловушка микробов". Туда кладут всё - от телефонов и масок до упаковок еды и использованных салфеток.
Генеральная уборка проводится раз в несколько дней, а не после каждого рейса, поэтому в тканевых карманах живут до 30 видов бактерий и грибков.
Не кладите туда телефон или документы без упаковки: микробы легко мигрируют на кожу и в дыхательные пути. Лучше использовать этот карман только для одноразовых вещей в пакетах.

4. Откидной столик

На первый взгляд — чистая поверхность, но именно здесь пассажиры едят, раскладывают личные вещи, а иногда даже переодевают младенцев.
По данным TravelMath, на квадратном сантиметре столика может быть до 2500 колоний бактерий — в пять раз больше, чем на дверце общественного туалета.
Перед использованием протрите поверхность антисептической салфеткой и не ставьте туда телефон или наушники.

5. Кнопки вызова и вентиляции

Эти кнопки нажимают все — чтобы включить свет или отрегулировать воздух.
На них находят вирусы простуды и гриппа, поэтому лучше не касаться их голыми руками. Используйте платок, салфетку или край рукава, а после — антисептик.
Не трогайте вентиляционные сопла без необходимости, особенно во время сезонных эпидемий.

6. Туалет и прилегающая зона

Парадоксально, но сиденье унитаза обычно чище, чем ручки двери или кран. Их трогают люди до и после мытья рук.
Самый высокий риск — на дверцах, стенках и кнопках смыва. Если вы сидите рядом с туалетом, микробы циркулируют чаще из-за движения пассажиров и воздушных потоков.
Открывайте двери через бумажную салфетку, мойте руки и не касайтесь лица до возвращения на место.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать салфетки и антисептик → контакт с десятками колоний бактерий → протирать всё, к чему прикасаетесь (ремень, подлокотники, столик).
  • Выбирать место у туалета → частый контакт с заражённым воздухом и поверхностями → садитесь ближе к середине салона.
  • Пить мало воды → пересыхание слизистых и снижение иммунитета → пить регулярно и использовать бальзам для губ.
  • Класть телефон на столик/в карман кресла → перенос микробов на кожу и лицо → хранить в сумке или в чехле.

Как защититься во время полёта

  1. Обрабатывайте поверхности антисептическими салфетками.
  2. Не трите лицо руками — вирусы попадают через глаза, рот, нос.
  3. Используйте дезинфицирующий гель перед едой и после туалета.
  4. Пейте воду, чтобы сохранить влажность слизистых.
  5. Выбирайте места подальше от туалетов и кухни — там меньше скопление микробов.
  6. Меняйте маску каждые 2-3 часа на длительных рейсах.

А что если вы боитесь "переборщить" с чистотой?

Психологи напоминают: соблюдение гигиены — не тревожность, а здравый смысл. Достаточно базовой профилактики — салфетки, антисептик, мытьё рук и умеренная осторожность. Полное исключение контактов невозможно, но можно снизить микробную нагрузку в десятки раз.

Интересные факты

  1. Самые чистые места на борту — подголовники и иллюминаторы: их протирают чаще.
  2. HEPA-фильтры задерживают до 99,9% частиц, но не защищают от микробов на поверхностях.
  3. На рейсах длительностью более 4 часов концентрация бактерий в воздухе растёт вдвое к концу полёта.

Самолёт не опаснее метро, если соблюдать простые правила. Протереть ремень, столик и подлокотники, не трогать лицо и пить воду — достаточно, чтобы снизить риск заражения. Чистота в полёте — вопрос не паники, а элементарной заботы о себе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
