Бактерии на борту: какие места в самолёте превращаются в инкубатор болезней

Самолёт — одно из самых технологичных, но при этом самых "живых" мест с точки зрения микробной активности. На высоте десяти тысяч метров мы делим ограничённое пространство с десятками пассажиров, касаясь тех же поверхностей часами. И хотя уборка между рейсами проводится быстро, многие зоны на борту буквально кишат бактериями. Разберёмся, какие места в самолёте лучше не трогать и как обезопасить себя во время полёта.
Воздушный лайнер — идеальная лаборатория для микробов. Плотность пассажиров максимальна, а время между рейсами минимально: уборка сводится к сбору мусора и протирке видимых загрязнений. К тому же уровень влажности на борту около 20% — кожа и слизистые пересыхают, снижая местный иммунитет. Даже при наличии HEPA-фильтров система вентиляции не способна полностью остановить циркуляцию частиц, если кто-то чихнул рядом. Всё это делает путешествие испытанием для иммунитета.
Первое, к чему вы прикасаетесь, садясь в кресло, — это пряжка ремня. Через неё проходят руки сотен людей.
Исследования Национального института здоровья США показали, что на ремнях находят стафилококки, кишечную палочку и споры грибков, живущие до 72 часов.
Если на коже есть микротрещины, инфекция может попасть прямо в кровь. После пристёгивания обработайте руки антисептиком и не трогайте лицо до еды.
Мы опираемся на них при посадке, встаём, кладём руки, иногда даже засыпаем на них щекой.
По данным Aviation Hygiene Institute, подлокотники входят в топ-3 самых грязных зон салона. В их микротрещинах остаются кожный жир, пот и частицы еды, а подлокотники у прохода дополнительно трогают десятки пассажиров и бортпроводников.
Лучшее решение — протереть их антибактериальной салфеткой сразу после посадки.
Самая недооценённая "ловушка микробов". Туда кладут всё - от телефонов и масок до упаковок еды и использованных салфеток.
Генеральная уборка проводится раз в несколько дней, а не после каждого рейса, поэтому в тканевых карманах живут до 30 видов бактерий и грибков.
Не кладите туда телефон или документы без упаковки: микробы легко мигрируют на кожу и в дыхательные пути. Лучше использовать этот карман только для одноразовых вещей в пакетах.
На первый взгляд — чистая поверхность, но именно здесь пассажиры едят, раскладывают личные вещи, а иногда даже переодевают младенцев.
По данным TravelMath, на квадратном сантиметре столика может быть до 2500 колоний бактерий — в пять раз больше, чем на дверце общественного туалета.
Перед использованием протрите поверхность антисептической салфеткой и не ставьте туда телефон или наушники.
Эти кнопки нажимают все — чтобы включить свет или отрегулировать воздух.
На них находят вирусы простуды и гриппа, поэтому лучше не касаться их голыми руками. Используйте платок, салфетку или край рукава, а после — антисептик.
Не трогайте вентиляционные сопла без необходимости, особенно во время сезонных эпидемий.
Парадоксально, но сиденье унитаза обычно чище, чем ручки двери или кран. Их трогают люди до и после мытья рук.
Самый высокий риск — на дверцах, стенках и кнопках смыва. Если вы сидите рядом с туалетом, микробы циркулируют чаще из-за движения пассажиров и воздушных потоков.
Открывайте двери через бумажную салфетку, мойте руки и не касайтесь лица до возвращения на место.
Психологи напоминают: соблюдение гигиены — не тревожность, а здравый смысл. Достаточно базовой профилактики — салфетки, антисептик, мытьё рук и умеренная осторожность. Полное исключение контактов невозможно, но можно снизить микробную нагрузку в десятки раз.
Самолёт не опаснее метро, если соблюдать простые правила. Протереть ремень, столик и подлокотники, не трогать лицо и пить воду — достаточно, чтобы снизить риск заражения. Чистота в полёте — вопрос не паники, а элементарной заботы о себе.
