Курорт, где можно услышать, как звучит тишина

Туризм

Горнолыжный курорт Сан-Кассиано — одно из тех мест, где альпийская идиллия становится не просто декорацией, а образом жизни. Это уютная деревня на высоте около полутора километров, затерянная среди Доломитовых Альп и окружённая трассами Альта Бадии — региона, куда входят шесть знаменитых курортов: Корвара, Кольфоско, Ла Вилла, Ла Валь, Педрачес и, конечно, сам Сан-Кассиано. Здесь время словно замедляется, а воздух пахнет хвойным лесом, снегом и свежим хлебом из местных пекарен.

Фото: commons.wikimedia by Wolfgang Moroder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мармолада в Доломитовых Альпах

История и новое дыхание Aman Rosa Alpina

Когда в 2021 году семейный отель Rosa Alpina закрылся, многие постоянные гости восприняли это как потерю чего-то очень личного. Но спустя два года, в 2023-м, под флагом сети Aman отель возродился — теперь как Aman Rosa Alpina. Хьюго и Урсула Пиццинини, прежние владельцы, по-прежнему участвуют в жизни отеля, сохранив его атмосферу доверия и уюта, но добавив глобального лоска и минимализма, характерного для Aman.

"После перезапуска мы стремились сохранить душу места, но сделать его современным убежищем", — отметил совладелец Хьюго Пиццинини.

Отель расположен в сердце деревни Сан-Кассиано, у подножия суровых, но величественных скал, откуда открывается вид на бесконечные трассы и снежные хребты. Летом сюда приезжают любители хайкинга и веломаршрутов, осенью — ценители тишины и золотых долин, зимой — лыжники, которые ищут безмятежность и комфорт без излишней суеты.

Архитектура и дизайн

За обновление интерьеров отвечала дизайнер Жанна-Микела Гати, которая создала стильный альпийский кокон из дуба, камня и стекла. Светлые материалы, простор и панорамные окна делают пространство визуально лёгким, но при этом уютным. Атмосфера продумана до мелочей: мягкий свет, фактурные ткани, детали из дерева и шерсти. В ресторане Mario, который сохранился со времён прежнего отеля, гости всё ещё чувствуют ту самую "семейную" теплоту, что отличала Rosa Alpina от безликих горных отелей.

Номера и люксы

В отеле 51 номер и люкс — каждый оформлен в спокойных природных тонах. Люкс Dolomiti Alps включает финскую сауну и просторную террасу, откуда открывается вид на заснеженные пики. Люкс Aman Suite рассчитан на семьи или компании: две спальни, гостиная с камином и личный лыжный дворецкий, готовый подготовить инвентарь и маршрут на утро.

Кухня и гастрономия

Кулинарная философия Aman Rosa Alpina — в простоте и уважении к продукту.

В Grill Restaurant подают итальянскую классику: домашнюю пасту, поленту, блюда из дичи и рыбы.

В Heritage Room сервируют завтрак с видом на горы, где за чашкой кофе можно наблюдать, как первые лыжники уходят на трассу.

Il Salotto — это лёгкий обед или аперитив с бокалом вина у камина.

А Di Vino, приватный винный зал, хранит коллекцию из личного погреба семьи Пиццинини, где ужины превращаются в камерное событие.

Спа и релакс

Главная гордость отеля — двухэтажный спа-центр. Здесь можно расслабиться после катания: горячая финская сауна, ледяная ванна, крытый бассейн с подсветкой, массаж с эфирными маслами и открытый бассейн с подогревом — идеальное место, чтобы смотреть, как солнце садится за хребты.

Горнолыжная инфраструктура

Сан-Кассиано — часть крупнейшего в Европе объединённого горнолыжного региона Dolomiti Superski.

95 трасс общей протяжённостью 130 км: 70 км — лёгкие "синие", 52 км — средние "красные", и 8 км — сложные "чёрные".

Работают 53 подъемника, способных перевезти свыше 80 тысяч человек в час.

На склонах установлено почти 400 снежных пушек — снег гарантирован даже в мягкую зиму.

Есть сноуборд-парк и зоны для фрирайда.

Маршруты впечатляют: Sella Ronda, Lagazuoi, Santa Croce, Val Stella Alpina, спуск с ледника Мармолада — легендарные трассы, соединяющие курорты и долины. Ски-басы регулярно курсируют между курортами, а единый ски-пасс Dolomiti Superski действует на все 1200 км трасс региона.

Лучшее время для поездки

Хотя Сан-Кассиано живёт весь год, особая атмосфера здесь царит в межсезонье — поздней осенью и ранней весной. Меньше людей, мягкий свет, свежий воздух и возможность насладиться Альпами без толп. Высокий сезон — с конца декабря до конца марта.

"Aman Rosa Alpina предлагает не роскошь, а редкое чувство уверенности и покоя", — подчеркнула дизайнер Жанна-Микела Гати.

Как добраться

Ближайшие аэропорты:

Больцано — 73 км;

Инсбрук — 150 км;

Венеция — 200 км;

Верона — 250 км.

Отели Aman предлагают трансферы и индивидуальные маршруты: от частного авто до вертолётной доставки прямо к подножию склонов.

Плюсы и минусы Сан-Кассиано

Плюсы Минусы Безупречная инфраструктура и трассы Высокие цены в высокий сезон Тишина, приватность, отсутствие суеты Требуется раннее бронирование Альпийская гастрономия и вино Мало ночных развлечений Роскошный, но домашний стиль Aman Не подойдёт для шумных компаний

FAQ

Какой ски-пасс выбрать?

Dolomiti Superski даёт доступ ко всем курортам региона, включая Альта Бадию — идеален для активных лыжников.

Когда меньше всего туристов?

В декабре до 21-го числа и после 23 марта — спокойные, солнечные дни, меньше очередей и мягкие цены.

Можно ли добраться без машины?

Да, удобные автобусы ходят из Больцано и Инсбрука, но для гибкости маршрута лучше арендовать авто.

