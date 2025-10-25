Остров Рождества становится красным каждую осень: это путешествие притягивает весь мир

6:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждую осень тропический остров Рождества, расположенный в Индийском океане между Индонезией и Австралией, превращается в живое, пульсирующее красное полотно.

Миллионы красных крабов (Gecarcoidea natalis) покидают свои тенистые норы в джунглях и отправляются в массовое паломничество к морю, чтобы спариться и выпустить потомство в океан.

Фото: commons.wikimedia.org by Arjit Chowdhury, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красный краб

Это явление — одно из самых захватывающих зрелищ в мире дикой природы, которое ежегодно притягивает биологов, фотографов и путешественников, мечтающих увидеть "живое море на суше".

Когда начинается великое путешествие

Миграция красных крабов запускается с первым обильным дождём сезона, который обычно приходится на октябрь или ноябрь.

С началом влажного сезона воздух наполняется влагой, почва смягчается, и крабы, прятавшиеся в норах во время сухих месяцев, начинают движение.

Сначала в путь отправляются самцы, которые идут по узким тропам, пробивая дорогу к побережью и выкапывая норы для размножения.

Самки следуют за ними позже — уже после спаривания они остаются в этих норах, где в течение двух-трёх недель вынашивают до 100 000 яиц каждая.

Когда наступает время прилива, самки выходят к воде, чтобы выпустить яйца в океан, где из них вскоре появляются крошечные личинки.

Красные дороги и мосты для крабов

Для 1200 жителей острова это время — праздник и испытание одновременно.

Дороги, тротуары, сады и пляжи покрываются движущимся "ковром" из крабов — иногда до 100 особей на квадратный метр.

Передвигаться по острову в этот период непросто: автомобили и даже велосипеды часто уступают дорогу "красным пилигримам".

Чтобы защитить крабов, на острове установлены специальные мосты и подземные тоннели, а во время пика миграции закрываются целые участки трасс.

Местные жители бережно направляют крабов в безопасные зоны, используя садовые грабли или лопатки, а волонтёры помогают парку следить за безопасностью животных.

Туризм: театр природы в прямом эфире

Миграция крабов превратила остров Рождества в икону экотуризма.

Путешественники приезжают со всего мира, чтобы стать свидетелями этого природного спектакля, когда тропический лес превращается в алое море.

Лучшие места для наблюдения:

Drumsite — одна из старейших дорог острова, где крабы спускаются к морю.

Ethel Beach и Greta Beach — побережья, где миллионы самок выпускают яйца в океан при лунном приливе.

Flying Fish Cove — главная гавань острова, где морские течения приносят тысячи личинок крабов.

"Это событие можно сравнить с миграцией гну в Серенгети или перелётом монархов в Америке. Только здесь вы видите движение моря… по земле", — говорит фотограф National Geographic Рэй Мидоу.

Экологический балет

Жизнь и смерть на острове Рождества взаимосвязаны.

Пока миллионы крабов направляются к океану, к побережью стягиваются и другие обитатели экосистемы — рыбы, акулы, птицы и крабоеды, привлечённые изобилием пищи.

Особенно эффектно выглядит появление веерохвостых акул, которые собираются у рифов, чтобы охотиться на личинок крабов.

Это создаёт уникальный морской балет, где каждая стадия миграции становится частью более широкого цикла жизни Индийского океана.

Остров Рождества — живой заповедник

Остров Рождества — австралийская территория, расположенная примерно в 350 км к югу от Явы.

Более 60 % его территории занимает национальный парк, охраняющий не только красных крабов, но и редких видов птиц, орхидей и морских черепах.

Благодаря своей изолированности, остров стал уникальной лабораторией эволюции, где флора и фауна развиваются по своим законам.

Местные жители с гордостью называют себя "хранителями красного чуда" и активно участвуют в программах по защите мигрирующих крабов.

Сравнение: миграции, которые изменяют мир

Явление Место Масштаб Уникальность Красные крабы Остров Рождества (Австралия) до 100 млн особей Синхронная миграция суша → море Монархи-бабочки Северная Америка до 200 млн особей Самая длинная миграция насекомых Гну Серенгети (Африка) около 1,5 млн особей Цикл "жизнь — смерть — возрождение" Императорские пингвины Антарктида сотни тысяч пар Миграция под экстремальным холодом Горбатые киты Южные океаны до 80 тыс. особей Самая протяжённая миграция млекопитающих

FAQ

1. Когда лучше всего приезжать на остров Рождества, чтобы увидеть миграцию?

Обычно в октябре-ноябре, после первых сильных дождей. Точные даты варьируются ежегодно.

2. Опасны ли крабы для человека?

Нет, они безвредны и не нападают. Главное — не наступать и не брать их руками.

3. Можно ли передвигаться по острову во время миграции?

Да, но многие дороги перекрыты. Туристы обычно путешествуют пешком или используют специальные маршруты.

4. Почему крабы мигрируют именно к океану?

Их личинки развиваются только в морской воде. После вылупления молодые крабы возвращаются обратно в лес.

5. Сколько крабов погибает во время пути?

Несмотря на усилия людей, тысячи крабов погибают от транспорта, хищников или жары. Но природа компенсирует это миллионами новых личинок.

6. Как долго длится вся миграция?

Примерно 3-4 недели - от выхода из леса до возвращения взрослых особей домой.