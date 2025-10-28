Они прячутся в каждом чемодане: 6 вещей, которые воруют место и энергию

Перед отпуском большинство женщин сталкивается с одной и той же дилеммой: хочется взять всё, но чемодан не закрывается. Эксперты портала WomanHit рассказали, какие вещи чаще всего оказываются ненужными в путешествии — и лишь занимают драгоценное место в багаже.
"Не стоит брать с собой полную косметичку — в поездке она точно не пригодится. Достаточно тонального средства, пудры, геля и карандаша для бровей, небольшой палетки, одной помады и блеска", — отметили эксперты WomanHit.
Большинство женщин, даже отправляясь в отпуск, стараются предусмотреть макияж "на каждый случай”. Но на деле времени на сложный мейкап почти не остаётся: жара, море, активные прогулки — и всё сведётся к минимуму.
Соберите универсальный набор: лёгкий тон, многофункциональные тени и помаду, которую можно использовать как румяна.
Плойка, утюжок, стайлер — всё это не только утяжеляет багаж, но и часто пылится без дела.
"В путешествии такие приборы чаще всего оказываются бесполезными. Их с лёгкостью можно заменить феном, который есть в любой гостинице", — напоминают эксперты.
К тому же переменное напряжение в разных странах может повредить технику.
Возьмите многофункциональную расчёску-фен или используйте простые приёмы: косы на ночь, пучок или лёгкий мусс для естественной укладки.
Плотная ткань занимает место и добавляет лишние килограммы чемодану. При этом чаще всего вы носите одну пару.
"Существенный вес чемодану добавят несколько пар джинсов. В конечном счете вы всё равно будете пользоваться только одной из них", — подытожили специалисты.
Оставьте универсальные базовые джинсы, а вторую пару замените лёгкими брюками или шортами — они компактнее и удобнее в жару.
Даже если дома у вас пять пар на все случаи жизни, в отпуске пригодится максимум одна.
Очки — это не сменная обувь, и таскать целую коллекцию ради фото не стоит: они легко ломаются, а футляры занимают место.
Выберите одну качественную универсальную модель, которая подойдёт к большинству образов.
Многие девушки кладут в чемодан по несколько сумочек и три-четыре пары обуви — "на всякий случай”. В результате половина вещей возвращается нетронутой.
Без аптечки нельзя, но собирать её "на все болезни” — ошибка. Таблетки от всех возможных недугов добавят вес и часто испортятся из-за жары.
Остальное можно купить на месте — в аптеках популярных курортов нужные средства всегда есть.
Фотоаппарат, отдельный планшет, несколько зарядных устройств — всё это утяжеляет рюкзак и требует адаптеров. Современный смартфон с хорошей камерой способен заменить всё перечисленное.
Возьмите только то, без чего не обойтись: телефон, наушники и пауэрбанк.
|Ошибка
|Последствие
|Как лучше
|Берёте косметику "на все случаи”
|Чемодан переполнен, косметика портится
|Минималистичный набор универсальных средств
|Укладываете 3-4 пары джинсов
|Перевес и усталость от тяжести
|Одни джинсы + лёгкие брюки или платье
|Несёте с собой плойку и утюжок
|Лишний вес, риск поломки
|Использовать фен в отеле
|Берёте много обуви
|Чемодан не закрывается
|Две пары: повседневная и вечерняя
|Полная аптечка
|Перегруз и лишние траты
|Минимальный набор + страховка
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.