Они прячутся в каждом чемодане: 6 вещей, которые воруют место и энергию

Туризм

Перед отпуском большинство женщин сталкивается с одной и той же дилеммой: хочется взять всё, но чемодан не закрывается. Эксперты портала WomanHit рассказали, какие вещи чаще всего оказываются ненужными в путешествии — и лишь занимают драгоценное место в багаже.

Девушка собирает чемодан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка собирает чемодан

1. Избыточная декоративная косметика

"Не стоит брать с собой полную косметичку — в поездке она точно не пригодится. Достаточно тонального средства, пудры, геля и карандаша для бровей, небольшой палетки, одной помады и блеска", — отметили эксперты WomanHit.

Большинство женщин, даже отправляясь в отпуск, стараются предусмотреть макияж "на каждый случай”. Но на деле времени на сложный мейкап почти не остаётся: жара, море, активные прогулки — и всё сведётся к минимуму.

Совет

Соберите универсальный набор: лёгкий тон, многофункциональные тени и помаду, которую можно использовать как румяна.

2. Приборы для укладки

Плойка, утюжок, стайлер — всё это не только утяжеляет багаж, но и часто пылится без дела.

"В путешествии такие приборы чаще всего оказываются бесполезными. Их с лёгкостью можно заменить феном, который есть в любой гостинице", — напоминают эксперты.

К тому же переменное напряжение в разных странах может повредить технику.

Альтернатива

Возьмите многофункциональную расчёску-фен или используйте простые приёмы: косы на ночь, пучок или лёгкий мусс для естественной укладки.

3. Несколько пар джинсов

Плотная ткань занимает место и добавляет лишние килограммы чемодану. При этом чаще всего вы носите одну пару.

"Существенный вес чемодану добавят несколько пар джинсов. В конечном счете вы всё равно будете пользоваться только одной из них", — подытожили специалисты.

Совет:

Оставьте универсальные базовые джинсы, а вторую пару замените лёгкими брюками или шортами — они компактнее и удобнее в жару.

4. Коллекция солнечных очков

Даже если дома у вас пять пар на все случаи жизни, в отпуске пригодится максимум одна.

Очки — это не сменная обувь, и таскать целую коллекцию ради фото не стоит: они легко ломаются, а футляры занимают место.

Совет

Выберите одну качественную универсальную модель, которая подойдёт к большинству образов.

5. Лишняя обувь и сумки

Многие девушки кладут в чемодан по несколько сумочек и три-четыре пары обуви — "на всякий случай”. В результате половина вещей возвращается нетронутой.

Минимальный набор

  • Одна пара удобных кроссовок или сандалий для прогулок.
  • Лёгкие туфли или босоножки для вечера.
  • Компактная сумка через плечо и тканевая шоппер-сумка.

6. Полный аптечный арсенал

Без аптечки нельзя, но собирать её "на все болезни” — ошибка. Таблетки от всех возможных недугов добавят вес и часто испортятся из-за жары.

Оптимальный набор

  • Жаропонижающее, обезболивающее, антисептик, пластыри.
  • Индивидуальные препараты, если вы принимаете их регулярно.

Остальное можно купить на месте — в аптеках популярных курортов нужные средства всегда есть.

7. Гаджеты и техника "на всякий случай”

Фотоаппарат, отдельный планшет, несколько зарядных устройств — всё это утяжеляет рюкзак и требует адаптеров. Современный смартфон с хорошей камерой способен заменить всё перечисленное.

Совет

Возьмите только то, без чего не обойтись: телефон, наушники и пауэрбанк.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как лучше
Берёте косметику "на все случаи” Чемодан переполнен, косметика портится Минималистичный набор универсальных средств
Укладываете 3-4 пары джинсов Перевес и усталость от тяжести Одни джинсы + лёгкие брюки или платье
Несёте с собой плойку и утюжок Лишний вес, риск поломки Использовать фен в отеле
Берёте много обуви Чемодан не закрывается Две пары: повседневная и вечерняя
Полная аптечка Перегруз и лишние траты Минимальный набор + страховка

3 полезных лайфхака для лёгкого чемодана

  1. Метод капсулы. Подберите одежду, где каждая вещь сочетается с другой — это сократит багаж вдвое.
  2. Мини-формат. Перелейте косметику в дорожные баночки до 100 мл.
  3. "Правило 1”: возьмите по одной вещи каждой категории — одна пара джинсов, один купальник, одна универсальная обувь.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
