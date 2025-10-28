Самолёт долетел, а организм — нет: простые способы вернут бодрость даже после длинного рейса

Даже короткий перелёт может вызвать усталость, сухость кожи и головную боль, а после смены часовых поясов часто появляется бессонница и апатия. Кандидат медицинских наук, врач интегративной и превентивной медицины Ирина Юзуп рассказала, как помочь организму адаптироваться и вернуть энергию после полета.

1. Не допускайте обезвоживания

"Самое главное — не допускайте обезвоживания. Это распространенная проблема во время авиаперелетов из-за низкого уровня влажности в самолетах. Пейте много воды до, во время и после полета. Избегайте алкоголя и напитков с кофеином — они усилят обезвоживание", — подчеркнула врач Ирина Юзуп.

В салоне самолета влажность воздуха не превышает 20%, тогда как нормой для человека считается 40-60%. Из-за этого организм теряет жидкость быстрее, чем обычно.

Совет

Держите при себе бутылку воды и делайте по несколько глотков каждые 15-20 минут. Откажитесь от кофе, крепкого чая и газировки.

2. Поддерживайте подвижность

Долгое сидение в одной позе замедляет кровообращение и вызывает отёки ног.

"Чтобы предотвратить скованность и болезненность в теле, периодически вставайте и растягивайтесь во время полёта. После приземления прогуляйтесь или выполните лёгкие упражнения, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить мышечное напряжение", — пояснила эксперт.

Несложная гимнастика в самолёте:

вращайте стопами и плечами;

слегка наклоняйтесь вперед, тянитесь вверх;

массируйте икроножные мышцы.

После прилёта достаточно 10-15 минут пешей прогулки, чтобы разогнать кровь и снять тяжесть в ногах.

3. Подготовьтесь к смене часовых поясов

Если вас ждёт перелет на несколько тысяч километров, начните адаптацию заранее — за 2-3 дня до поездки постепенно смещайте время сна на 30-60 минут.

"По прибытии постарайтесь получить доступ к естественному солнечному свету, чтобы помочь организму отрегулировать свой циркадный ритм", — посоветовала Ирина Юзуп.

Солнечный свет помогает синхронизировать биоритмы и "сбить" джетлаг. Если прилетели утром, проведите часть дня на улице; если вечером — избегайте яркого освещения, чтобы быстрее уснуть.

4. Ешьте правильно

Во время путешествия важно поддерживать пищеварение и не перегружать организм.

"Здоровая пища поможет иммунной системе и сведет к минимуму риск желудочно-кишечных проблем. Лучше выбирать лёгкие, питательные блюда с низким содержанием соли и обилием клетчатки, а также избегать тяжёлой и острой пищи", — отметила врач.

Полезные продукты в дороге:

салаты, овощи, йогурты, орехи, цельнозерновые снеки;

фрукты с высоким содержанием воды — апельсины, арбузы, яблоки;

травяные чаи или минеральная вода без газа.

5. Снизьте уровень стресса

Даже опытные путешественники испытывают тревогу перед полетом. Чтобы избежать переутомления и нервного напряжения, врач советует применять простые техники релаксации.

"Практикуйте методы релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация или йога, чтобы уменьшить стресс и способствовать расслаблению", — резюмировала Ирина Юзуп.

Можно включить успокаивающую музыку, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании: вдох — 4 секунды, задержка — 2 секунды, выдох — 6 секунд. Повторяйте несколько раз — тревожность снизится естественным образом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать правильно Пить кофе и алкоголь во время полёта Усиленное обезвоживание, головная боль Пить только воду или травяной чай Заснуть сразу после посадки Сбившийся биоритм, бессонница ночью Выйти на свет, немного прогуляться Пропустить приём пищи Усталость, раздражительность Есть лёгкие белково-овощные блюда Не двигаться во время рейса Отёки, спазмы, скованность Делать разминку каждые 1,5-2 часа

3 простых лайфхака

Возьмите с собой увлажняющий спрей для лица — он предотвратит сухость кожи. Используйте беруши и маску для сна, чтобы восстановиться после ночных перелетов. Если летите в другой климат, готовьтесь к новым условиям — увлажняйте кожу и пейте больше воды в жарких странах.