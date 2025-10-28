Самолёт долетел, а организм — нет: простые способы вернут бодрость даже после длинного рейса

Даже короткий перелёт может вызвать усталость, сухость кожи и головную боль, а после смены часовых поясов часто появляется бессонница и апатия. Кандидат медицинских наук, врач интегративной и превентивной медицины Ирина Юзуп рассказала, как помочь организму адаптироваться и вернуть энергию после полета.
"Самое главное — не допускайте обезвоживания. Это распространенная проблема во время авиаперелетов из-за низкого уровня влажности в самолетах. Пейте много воды до, во время и после полета. Избегайте алкоголя и напитков с кофеином — они усилят обезвоживание", — подчеркнула врач Ирина Юзуп.
В салоне самолета влажность воздуха не превышает 20%, тогда как нормой для человека считается 40-60%. Из-за этого организм теряет жидкость быстрее, чем обычно.
Держите при себе бутылку воды и делайте по несколько глотков каждые 15-20 минут. Откажитесь от кофе, крепкого чая и газировки.
Долгое сидение в одной позе замедляет кровообращение и вызывает отёки ног.
"Чтобы предотвратить скованность и болезненность в теле, периодически вставайте и растягивайтесь во время полёта. После приземления прогуляйтесь или выполните лёгкие упражнения, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить мышечное напряжение", — пояснила эксперт.
Несложная гимнастика в самолёте:
После прилёта достаточно 10-15 минут пешей прогулки, чтобы разогнать кровь и снять тяжесть в ногах.
Если вас ждёт перелет на несколько тысяч километров, начните адаптацию заранее — за 2-3 дня до поездки постепенно смещайте время сна на 30-60 минут.
"По прибытии постарайтесь получить доступ к естественному солнечному свету, чтобы помочь организму отрегулировать свой циркадный ритм", — посоветовала Ирина Юзуп.
Солнечный свет помогает синхронизировать биоритмы и "сбить" джетлаг. Если прилетели утром, проведите часть дня на улице; если вечером — избегайте яркого освещения, чтобы быстрее уснуть.
Во время путешествия важно поддерживать пищеварение и не перегружать организм.
"Здоровая пища поможет иммунной системе и сведет к минимуму риск желудочно-кишечных проблем. Лучше выбирать лёгкие, питательные блюда с низким содержанием соли и обилием клетчатки, а также избегать тяжёлой и острой пищи", — отметила врач.
Полезные продукты в дороге:
Даже опытные путешественники испытывают тревогу перед полетом. Чтобы избежать переутомления и нервного напряжения, врач советует применять простые техники релаксации.
"Практикуйте методы релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация или йога, чтобы уменьшить стресс и способствовать расслаблению", — резюмировала Ирина Юзуп.
Можно включить успокаивающую музыку, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании: вдох — 4 секунды, задержка — 2 секунды, выдох — 6 секунд. Повторяйте несколько раз — тревожность снизится естественным образом.
|Ошибка
|Последствие
|Что делать правильно
|Пить кофе и алкоголь во время полёта
|Усиленное обезвоживание, головная боль
|Пить только воду или травяной чай
|Заснуть сразу после посадки
|Сбившийся биоритм, бессонница ночью
|Выйти на свет, немного прогуляться
|Пропустить приём пищи
|Усталость, раздражительность
|Есть лёгкие белково-овощные блюда
|Не двигаться во время рейса
|Отёки, спазмы, скованность
|Делать разминку каждые 1,5-2 часа
