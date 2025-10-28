Потеряли паспорт — остались без лица: как вернуть себе личность и спокойствие

Потеря паспорта — стрессовая ситуация, особенно в поездке. Без него нельзя ни заселиться в отель, ни купить билет на самолёт, ни вернуться домой. Но главное — не паниковать: восстановить документ можно быстро, если знать, куда обращаться.
Даже внутри страны паспорт остаётся главным удостоверением личности, поэтому действовать нужно сразу.
Найдите ближайшее отделение ОВД и подайте заявление о потере или краже.
Сотрудник зарегистрирует обращение и выдаст талон-уведомление, подтверждающий, что паспорт признан недействительным.
Если документ украли, заявление лучше оформить письменно — это защитит вас от возможного мошенничества с вашими данными.
Если поездка ещё продолжается, можно оформить временное удостоверение личности гражданина РФ. Оно поможет:
Если же билеты были куплены на старый паспорт, свяжитесь с перевозчиком — компания сможет внести изменения.
Для оформления нового документа понадобятся:
Паспорт, выданный по месту прописки, делают за 5 рабочих дней.
Если заявление подано в другом регионе, ждать придётся до 30 дней.
Если паспорт утерян вне вашего города, нужно временно зарегистрироваться — без этого грозит штраф.
Ситуация кажется сложнее, но алгоритм предельно понятен.
Сообщите о потере и возьмите с собой любые документы, подтверждающие личность (копию паспорта, водительские права, билет).
В консульстве выдают временное свидетельство личности (СЛП) — оно позволяет:
Документ действует ограниченный срок — уточните дату окончания, чтобы не возникло проблем при вылете.
После возвращения домой обратитесь в подразделение МВД по вопросам миграции.
Понадобятся:
Новый загранпаспорт изготавливают в течение нескольких недель, в зависимости от типа (старого или биометрического образца).
|Ошибка
|Последствие
|Что делать правильно
|Тянуть с обращением в полицию
|Паспорт могут использовать мошенники
|Сразу подайте заявление о потере
|Пытаться уехать без временного удостоверения
|Проблемы при проверках и в гостинице
|Получите временный документ в ОВД
|Не зарегистрироваться по месту пребывания
|Штраф за отсутствие регистрации
|Оформите временную регистрацию
|Не сообщить о пропаже загранпаспорта
|Возможны злоупотребления и блокировка визы
|Сообщите в консульство в течение суток
