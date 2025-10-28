Потеряли паспорт — остались без лица: как вернуть себе личность и спокойствие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Потеря паспорта — стрессовая ситуация, особенно в поездке. Без него нельзя ни заселиться в отель, ни купить билет на самолёт, ни вернуться домой. Но главное — не паниковать: восстановить документ можно быстро, если знать, куда обращаться.

Паспорт на камне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Паспорт на камне

Если вы потеряли паспорт в России

Даже внутри страны паспорт остаётся главным удостоверением личности, поэтому действовать нужно сразу.

1. Обратитесь в полицию

Найдите ближайшее отделение ОВД и подайте заявление о потере или краже.
Сотрудник зарегистрирует обращение и выдаст талон-уведомление, подтверждающий, что паспорт признан недействительным.

Если документ украли, заявление лучше оформить письменно — это защитит вас от возможного мошенничества с вашими данными.

2. Получите временное удостоверение личности

Если поездка ещё продолжается, можно оформить временное удостоверение личности гражданина РФ. Оно поможет:

  • зарегистрироваться в гостинице;
  • купить билет или посадиться в поезд;
  • подтвердить личность в госучреждениях.

Если же билеты были куплены на старый паспорт, свяжитесь с перевозчиком — компания сможет внести изменения.

3. Подайте заявление на новый паспорт

Для оформления нового документа понадобятся:

  • талон-уведомление о потере;
  • 2 фото 35x45 мм;
  • квитанция об оплате госпошлины и штрафа за утерю (от 100 до 300 ₽);
  • документ о воинском учёте (для мужчин);
  • документы для дополнительных отметок (о браке, детях и т. д.).

Паспорт, выданный по месту прописки, делают за 5 рабочих дней.
Если заявление подано в другом регионе, ждать придётся до 30 дней.

4. Зарегистрируйтесь по месту пребывания

Если паспорт утерян вне вашего города, нужно временно зарегистрироваться — без этого грозит штраф.

Если потерян загранпаспорт за рубежом

Ситуация кажется сложнее, но алгоритм предельно понятен.

1. Обратитесь в консульство или посольство России

Сообщите о потере и возьмите с собой любые документы, подтверждающие личность (копию паспорта, водительские права, билет).

2. Получите временный проездной документ

В консульстве выдают временное свидетельство личности (СЛП) — оно позволяет:

  • пересечь границу,
  • вернуться в Россию,
  • при необходимости подтвердить личность в аэропорту.

Документ действует ограниченный срок — уточните дату окончания, чтобы не возникло проблем при вылете.

3. Восстановите загранпаспорт в России

После возвращения домой обратитесь в подразделение МВД по вопросам миграции.
Понадобятся:

  • внутренний паспорт РФ;
  • фотографии;
  • временный проездной документ.

Новый загранпаспорт изготавливают в течение нескольких недель, в зависимости от типа (старого или биометрического образца).

Полезные советы путешественникам

  • Сделайте копии всех документов - храните их отдельно от оригиналов (в чемодане, облачном хранилище или на телефоне).
  • Сразу блокируйте банковские карты, если паспорт был утерян вместе с ними.
  • Не откладывайте обращение в посольство - чем быстрее вы заявите о пропаже, тем меньше риск, что документ используют мошенники.
  • Сфотографируйте паспорт на телефон - снимок может помочь при заполнении заявлений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать правильно
Тянуть с обращением в полицию Паспорт могут использовать мошенники Сразу подайте заявление о потере
Пытаться уехать без временного удостоверения Проблемы при проверках и в гостинице Получите временный документ в ОВД
Не зарегистрироваться по месту пребывания Штраф за отсутствие регистрации Оформите временную регистрацию
Не сообщить о пропаже загранпаспорта Возможны злоупотребления и блокировка визы Сообщите в консульство в течение суток

3 факта, которые стоит помнить

  1. Потеря паспорта — не преступление, но штраф за небрежное хранение предусмотрен (до 300 ₽).
  2. Талон-уведомление из полиции можно предъявлять как временное удостоверение при поездках по России.
  3. Консульства России работают 24/7 для экстренных случаев — помощь окажут даже ночью.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
