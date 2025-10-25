Осень пахнет клюквой: где в России можно собрать ягоды и сварить варенье прямо на ферме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Осень — время, когда природа щедро делится своими дарами. Для многих сбор ягод — не просто развлечение, а почти ритуал, сродни рыбалке или грибной охоте. Ароматное варенье, морс и десерты из собственноручно собранной клюквы — радость, знакомая каждому, кто хоть раз выходил в болото с корзиной.

Сегодня в России можно не только найти дикую клюкву, но и отправиться в настоящие клюква-туры: фермерские хозяйства открывают плантации для посетителей, устраивают праздники и мастер-классы.

Что делает клюкву особенной

Клюква — северная ягода с характером. Невысокий кустарник с глянцевыми листьями и рубиновыми плодами растёт там, где другим растениям не выжить — на болотах и торфяниках. Возраст некоторых кустов достигает ста лет.

Её недаром зовут "медвежьей ягодой": косолапые обожают лакомиться клюквой и нередко бродят по топким местам в поисках ярких ягод.

Эта ягода не только вкусна, но и чрезвычайно полезна. В ней содержатся витамины С, Е, К, а также группа В и природные антиоксиданты. Клюква укрепляет иммунитет, снижает воспаления и помогает при простудах и инфекциях.

Когда начинается сезон

Первые ягоды поспевают в конце сентября, но пик сбора приходится на октябрь. Осенью клюква особенно богата органическими кислотами и витаминами. После первых заморозков она становится мягче и слаще.

Если же дать ягоде перезимовать под снегом, в ней накапливается бензойная кислота, которая естественным образом сохраняет плоды. Весной такая клюква — словно свежая: сочная, ароматная и слегка карамельная на вкус.

Клюква дикая и фермерская: сравнение

Характеристика Дикая клюква Фермерская клюква
Место произрастания Болота и торфяники Культивируемые поля
Урожайность 50-70 г с м² до 1,5 кг с м²
Сбор Вручную, трудоёмкий Механизированный
Вкус Более насыщенный Мягкий, сладковатый
Доступность Только с проводником Доступна туристам

На клюквенных фермах сбор упрощён: поля специально затапливают водой. Плоды всплывают, и их легко собрать с поверхности — это зрелище само по себе становится шоу для туристов.

Клюквенные туры в России

Костромская область: "Кремь. Ягодная слобода"

Одно из крупнейших хозяйств страны, где выращивают клюкву в промышленных масштабах. Плантации занимают более 300 гектаров — почти как княжество Монако! Ежегодно здесь собирают около 60 тонн урожая.

В октябре проходит фестиваль "Клюквенный сок" — настоящий праздник для всей семьи. Гостей ждут дегустации варенья, глинтвейна и десертов, концерты, ярмарки и даже игры для детей.

Главное событие — возможность самому собрать ягоды. Посетителям выдают корзины и показывают, как правильно выбирать спелые плоды. Экскурсия стоит около 800 рублей и включает дегустацию свежей клюквы.

С недавнего времени здесь выращивают и голубику. Её сезон — с июля по середину сентября. Добраться до фермы можно из Костромы на автомобиле — путь займёт около часа.

Архангельская область: "Архангельская клюква"

На севере России, недалеко от села Холмогоры, расположена первая и единственная плантация клюквы на европейском Севере. Кооператив "Архангельская клюква" принимает туристов с экскурсиями, во время которых можно увидеть весь процесс выращивания и сбора.

Маршрут начинается с прогулки по болоту. Гид рассказывает, как формируются торфяники, какие растения выживают в таких условиях и почему клюква чувствует себя здесь как дома.

Затем гостей приглашают в мини-лабораторию: под микроскопом можно рассмотреть строение болотных растений. После этого участники дегустируют разные сорта клюквы и пробуют приготовить сладость — ягоды в сахарной пудре.

Экскурсия завершается чаепитием с вареньем, а бонусом становится прогулка в соседний хаски-парк, где можно пообщаться с дружелюбными северными собаками.

Стоимость самосбора — около 250 рублей за литр. Добраться проще всего из Архангельска на автомобиле (примерно полтора часа пути) или автобусом до Холмогор с последующей пешей прогулкой.

Советы шаг за шагом

  • Планируйте поездку заранее — фестивали проходят осенью, а места на экскурсии быстро разбирают.

  • Берите тёплую одежду и резиновые сапоги — болота даже в октябре могут быть влажными.

  • Не забудьте перекус и воду — питание обычно не входит в экскурсию.

  • Захватите контейнер или корзину — пригодится для самосбора.

  • Проверьте транспорт — часть дорог к фермам проходит через лес и просёлки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без предварительной записи.
    Последствие: не попасть на экскурсию.
    Альтернатива: забронировать визит на официальном сайте фермы.

  • Ошибка: собирать ягоды в диких болотах без гида.
    Последствие: риск заблудиться и попасть в топь.
    Альтернатива: выбрать клюква-тур с проводником.

  • Ошибка: хранить ягоды при комнатной температуре.
    Последствие: быстрое брожение.
    Альтернатива: замораживание или хранение в холодной воде.

А что если…

А что если превратить сбор ягод в семейное путешествие? Клюквенные туры подходят детям, подросткам и взрослым. Пока родители собирают ягоды, дети играют на ферме, пробуют сладости и участвуют в мастер-классах. Это не только отдых, но и познавательное приключение.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Экологичный отдых на природе Возможны комары и грязь
Познавательные экскурсии Много времени на дороге
Возможность собрать ягоды самому Погода непредсказуема
Подходит для всей семьи Часто нужна предварительная запись
Отличные фото и дегустации Некоторые фермы далеко от городов

FAQ

Когда проходит сезон клюквы?
С конца сентября до конца ноября, пик — октябрь.

Можно ли приехать с детьми?
Да, обе фермы предлагают семейные программы и развлечения для малышей.

Что взять с собой?
Резиновые сапоги, перчатки, термос, еду и контейнер для ягод.

Где бронировать экскурсию?
На официальных сайтах "Кремь. Ягодная слобода" и "Архангельская клюква".

Можно ли купить готовую продукцию?
Да, на фермах продаются варенье, морсы и сувениры из клюквы.

Мифы и правда

Миф: клюква растёт только на севере.
Правда: она встречается и в центральной России, но северная крупнее и сочнее.

Миф: замороженная клюква теряет витамины.
Правда: при правильном хранении сохраняет почти все полезные вещества.

Миф: фермерская ягода менее полезна.
Правда: по содержанию витаминов она ничем не уступает дикой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
