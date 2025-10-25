Белоснежное чудо посреди пустыни: почему мечеть Шейха Зайда сводит с ума даже неверующих

Путешествие по Абу-Даби невозможно представить без посещения Мечети шейха Зайда — жемчужины арабской архитектуры, символа духовного величия и объединения культур. Вместе с обозревателем Светланой Пляцковской от издания Турпром мы заглянем за белоснежные стены этой святыни и узнаем, почему она производит столь сильное впечатление на каждого, кто переступает её порог.
Архитектура, покоряющая сердце
Мечеть шейха Зайда — одно из крупнейших религиозных сооружений в мире. Она носит имя основателя Объединённых Арабских Эмиратов, шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна, который мечтал построить храм, объединяющий исламский мир и демонстрирующий толерантность и открытость его страны. Строительство началось в 1996 году и продолжалось более десяти лет, завершившись в 2007-м.
Площадь мечети превышает 12 гектаров, а вместимость достигает 40 тысяч человек. Белоснежные купола отражают солнечные лучи, словно символ чистоты и мира. Для отделки использовались материалы со всего мира: итальянский мрамор, греческий камень, иранская мозаика, хрусталь Swarovski и золото. Каждая деталь, от изысканных арок до изогнутых колонн, создавалась мастерами из разных стран, что сделало здание воплощением культурного единства.
Внутреннее убранство
Попадая внутрь мечети, посетители оказываются в мире утончённой роскоши. Здесь расположен самый большой в мире ковер, сотканный вручную более тысячи мастериц, — его вес достигает 35 тонн. Люстры из Германии, инкрустированные миллионами кристаллов Swarovski, сияют под куполами, создавая чарующую игру света.
Днём солнечные лучи отражаются от мрамора, а ночью храм озаряется мягкой подсветкой, которая меняет оттенки в зависимости от лунного цикла. Это решение символизирует связь между земным и небесным — между человеком и вечностью.
Правила для посетителей
Мечеть шейха Зайда открыта для всех — вне зависимости от вероисповедания. Туристы могут посещать её бесплатно, но должны соблюдать определённый дресс-код. Женщинам предоставляют абайю — свободное платье с капюшоном, а мужчины обязаны надеть одежду, закрывающую руки и ноги. Фотографировать разрешено, однако важно проявлять уважение: избегать громких разговоров и не мешать верующим.
Лучше всего приходить утром, когда солнце мягкое и людей немного, или вечером, чтобы увидеть, как купола и колоннады наполняются золотым сиянием заката. В темное время суток включается подсветка, которая делает мечеть похожей на дворец из сказок "Тысячи и одной ночи".
А что если посетить мечеть ночью?
После захода солнца мечеть преображается: включается подсветка, отражающая фазы луны. В лунные ночи купола переливаются серебром, а в новолуние здание словно тонет в мягком синеватом свечении. Многие фотографы специально приходят ночью, чтобы запечатлеть эти редкие оттенки.
Плюсы и минусы посещения
|Плюсы
|Минусы
|Вход бесплатный
|Жаркий климат
|Открыта для всех религий
|Строгие правила одежды
|Возможность сделать уникальные фото
|Большие очереди в туристический сезон
|Бесплатные экскурсии
|Далеко от центра Дубая
|Архитектурная ценность
|Невозможно посетить во время молитвы
Интересные факты
-
Ковер в центральном зале состоит из 2,2 миллиарда узелков.
-
Архитектура мечети сочетает персидский, мавританский и индийский стили, что делает её уникальной в мире.
Исторический контекст
Строительство мечети стало национальным проектом, объединяющим более 30 стран. После смерти шейха Зайда в 2004 году его тело было захоронено у стен мечети — по его собственному желанию. С тех пор храм стал не только местом молитвы, но и символом памяти о человеке, заложившем основы современного государства.