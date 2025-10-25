Белоснежное чудо посреди пустыни: почему мечеть Шейха Зайда сводит с ума даже неверующих

Путешествие по Абу-Даби невозможно представить без посещения Мечети шейха Зайда — жемчужины арабской архитектуры, символа духовного величия и объединения культур. Вместе с обозревателем Светланой Пляцковской от издания Турпром мы заглянем за белоснежные стены этой святыни и узнаем, почему она производит столь сильное впечатление на каждого, кто переступает её порог.

Фото: https://web.archive.org/web/20161018002655/https://www.panoramio.com/photo/42125885 by Fadi Fayad Al Taoba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ мечеть Шейха Зайда

Архитектура, покоряющая сердце

Мечеть шейха Зайда — одно из крупнейших религиозных сооружений в мире. Она носит имя основателя Объединённых Арабских Эмиратов, шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна, который мечтал построить храм, объединяющий исламский мир и демонстрирующий толерантность и открытость его страны. Строительство началось в 1996 году и продолжалось более десяти лет, завершившись в 2007-м.

Площадь мечети превышает 12 гектаров, а вместимость достигает 40 тысяч человек. Белоснежные купола отражают солнечные лучи, словно символ чистоты и мира. Для отделки использовались материалы со всего мира: итальянский мрамор, греческий камень, иранская мозаика, хрусталь Swarovski и золото. Каждая деталь, от изысканных арок до изогнутых колонн, создавалась мастерами из разных стран, что сделало здание воплощением культурного единства.

Внутреннее убранство

Попадая внутрь мечети, посетители оказываются в мире утончённой роскоши. Здесь расположен самый большой в мире ковер, сотканный вручную более тысячи мастериц, — его вес достигает 35 тонн. Люстры из Германии, инкрустированные миллионами кристаллов Swarovski, сияют под куполами, создавая чарующую игру света.

Днём солнечные лучи отражаются от мрамора, а ночью храм озаряется мягкой подсветкой, которая меняет оттенки в зависимости от лунного цикла. Это решение символизирует связь между земным и небесным — между человеком и вечностью.

Правила для посетителей

Мечеть шейха Зайда открыта для всех — вне зависимости от вероисповедания. Туристы могут посещать её бесплатно, но должны соблюдать определённый дресс-код. Женщинам предоставляют абайю — свободное платье с капюшоном, а мужчины обязаны надеть одежду, закрывающую руки и ноги. Фотографировать разрешено, однако важно проявлять уважение: избегать громких разговоров и не мешать верующим.

Лучше всего приходить утром, когда солнце мягкое и людей немного, или вечером, чтобы увидеть, как купола и колоннады наполняются золотым сиянием заката. В темное время суток включается подсветка, которая делает мечеть похожей на дворец из сказок "Тысячи и одной ночи".

А что если посетить мечеть ночью?

После захода солнца мечеть преображается: включается подсветка, отражающая фазы луны. В лунные ночи купола переливаются серебром, а в новолуние здание словно тонет в мягком синеватом свечении. Многие фотографы специально приходят ночью, чтобы запечатлеть эти редкие оттенки.

Плюсы и минусы посещения