Под Крымом скрыт мир, в который не пускают случайных — что находят те, кто решается спуститься вниз

3:27
Туризм

Под крымскими горами прячется целый подземный мир — царство камня, воды и времени. Здесь, в темноте и тишине, природа на протяжении миллионов лет создавала свои дворцы — пещеры. Сегодня они стали не только предметом изучения для ученых, но и одним из самых захватывающих направлений туризма.

Мраморная пещера
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мраморная пещера

Где начинается подземное путешествие

Крым известен своими пляжами и горами, но мало кто догадывается, что под землей скрывается мир, не менее богатый и удивительный. Пещеры полуострова насчитывают сотни подземных залов, коридоров и озер. Каждая из них имеет свою историю, а посещение превращается в настоящее приключение.

Самая известная находка последних лет — пещера "Таврида". Её обнаружили случайно, когда прокладывали трассу неподалеку от Севастополя. То, что сначала казалось обычным провалом в земле, вскоре стало сенсацией. Исследователи нашли здесь кости древних животных и, в 2025 году, зуб свиньи возрастом около 1,6 миллиона лет. Это помогло ученым восстановить картину жизни на полуострове в эпоху, когда людей еще не существовало.

"Пещеры — это архив Земли, где каждая капля воды оставляет след времени", — отметил профессор геологии Игорь Коваленко.

Сегодня "Таврида" открыта для туристов. Здесь оборудованы безопасные маршруты, освещение и интерактивные панели, а рядом работает научный центр Крымского федерального университета.

А что если отправиться с детьми

Многие пещеры Крыма адаптированы под семейный отдых. В Мраморной оборудованы безопасные дорожки, а экскурсоводы рассказывают о подземном мире в игровой форме. Рядом расположено кафе и сувенирный магазин с камнями и минералами, добытыми в Крыму.

Для школьников такие поездки становятся настоящим уроком естествознания: можно увидеть, как образуются сталактиты, узнать о древних животных и даже потрогать окаменелости возрастом в миллионы лет.

Исторический контекст

Интерес к подземному Крыму появился ещё в XIX веке, когда первые исследователи начали спускаться в пещеры с керосиновыми лампами. Тогда же появились первые описания Кизил-Кобы и Чатыр-Дага. В советские времена сюда приезжали геологи, а в 1980-е начался активный спелеотуризм. Сегодня на полуострове более 100 официальных туристических пещер, и каждый год открываются новые.

3 интересных факта

  1. Мраморная пещера вошла в список пяти самых красивых пещер планеты по версии Международной ассоциации спелеологов.

  2. Красная пещера получила своё название из-за оттенка известняка, который окрашен железом.

  3. В Эмине-Баир-Хосар найден скелет мамонта, выставленный прямо в одном из залов.

Пещеры Крыма — это не просто прогулка под землей. Это возможность прикоснуться к прошлому, увидеть, как живёт планета, и ощутить масштаб времени. Каждая экскурсия здесь — напоминание о том, что даже под знакомыми горами скрывается нечто большее, чем кажется на поверхности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
