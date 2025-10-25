Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Культурная столица-2026: Омск готовится удивить мир

6:40
Туризм

В Омске прошёл Совет при полпреде президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолии Серышева. На повестке дня — реализация Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года и перспективы одной из самых быстрорастущих отраслей региона — туризма и индустрии гостеприимства.

Омск
Фото: commons.wikimedia.org by Vlad Shtelts (Stelz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Омск

По словам Серышева, туристическая сфера становится приоритетным направлением экономики Сибири.

Сибирь как туристическое направление

Сибирь всё чаще воспринимается как территория возможностей - для активного отдыха, культурного туризма, гастрономических маршрутов и экологических путешествий.
Рост интереса к внутреннему туризму после пандемии стимулировал регионы искать новые форматы: от термальных курортов до экстрим-парков и этнокультурных деревень.

Развитие туризма становится стратегическим инструментом социально-экономического роста — ведь за каждым туристом стоят новые рабочие места, налоги, инвестиции и инфраструктура, пишет БК55.

Омская область: миллион гостей к концу 2025 года

Губернатор Омской области Виталий Хоценко представил инициативы региона, которые уже дают результат.

"За последние годы число туристов в Омскую область выросло почти вдвое — к концу 2025 года мы ожидаем 1 миллион гостей", — отметил глава региона.

Омская область активно участвует в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства”, создавая комфортные условия для путешественников и инвесторов.

Инвестиции в гостеприимство: от отелей до термальных курортов

Сегодня в области функционирует 136 классифицированных объектов размещения, и этот список растёт.

За последние годы в Омске и регионе открылись:

  • "Космос Омск" — современный отель международного уровня;

  • "Отель 50/60" — дизайнерский бутик-отель с элементами ретро;

  • "Ачаирские термы" — крупнейший в Сибири центр термального отдыха;

  • "Villa Resort" — новый семейный комплекс с элементами эко-дизайна.

В 2027 году откроется уникальный проект "Вокруг неба" — центр экстремальных видов спорта, рассчитанный на любителей прыжков с парашютом, роупджампинга и полётов в аэротрубе.

Событийный и культурный туризм

Одним из драйверов роста становится событийная повестка.
Омск принимает фестивали, спортивные соревнования, театральные постановки и гастрономические ярмарки, объединяя жителей и гостей региона.

Особое значение имеет 2026 год, когда Омск станет Культурной столицей России. Этот статус привлечёт федеральные и международные проекты, повысит узнаваемость региона и создаст новые туристические маршруты.

Гастрономическая карта Сибири и чалдонская кухня

На Совете поддержали идею формирования межрегиональной гастрономической карты Сибири.

Омская область войдёт в неё с собственным брендом — старожильческой чалдонской кухней.

Эта кухня — наследие первых русских переселенцев, адаптировавших старинные рецепты к сибирским продуктам. В ней сочетаются таёжные ягоды, дичь, речная рыба, травы и домашняя выпечка.

В планах — проведение фестиваля "Вкус Сибири", где чалдонская кухня станет главным героем кулинарных дегустаций.

Туризм как новая экономика региона

Сегодня туризм — это не только отдых, но и инвестиции в качество жизни.
Каждый новый объект размещения или парк создаёт цепочку рабочих мест — от строителей до гидов, от фермеров до шеф-поваров.

Хоценко подчеркнул, что в Омской области туризм становится системной отраслью, которая объединяет бизнес, культуру и экологию.

FAQ

1. Когда лучше ехать в Омскую область?
Лучшее время — с мая по сентябрь, когда комфортная погода для экскурсий, активного отдыха и путешествий по природным локациям. Зимой доступны термальные курорты и событийные фестивали.

2. Какие места стоит посетить?

  • Омская крепость — исторический центр города.

  • Музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля.

  • "Ачаирские термы" и экопарк "Птичья гавань".

  • Посёлок Любинский и старообрядческие сёла для этнотуризма.

3. Как добраться до Омска?
Самолётом — через международный аэропорт Омск имени Карбышева (рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани).
Поездом — Транссиб связывает Омск с десятками российских городов.

4. Есть ли в регионе термальные источники?
Да. "Ачаирские термы" — одно из самых популярных направлений в Западной Сибири, с водой, богатой минералами и сероводородом. Комплекс открыт круглый год.

5. Развивается ли гастротуризм?
Да. В регионе активно продвигается чалдонская кухня - старожильческое направление с блюдами из рыбы, мяса и дикоросов. Проводятся кулинарные фестивали и мастер-классы.

6. Где остановиться туристу?
На выбор — от крупных отелей до уютных бутик-гостиниц и загородных баз. 

7. Можно ли поехать с детьми?
Конечно! Семейный отдых поддерживается в большинстве комплексов. Для детей доступны зоопарк, интерактивные музеи, водные и зимние развлечения.

8. Что планируется к 2026 году?
Омск примет статус "Культурной столицы России". Ожидаются фестивали, выставки, новые музеи и туристические маршруты.

9. Есть ли маршруты выходного дня?
Да — термальные туры, этномаршруты, экскурсии в заповедники и гастротуры по деревням. Всё доступно в пределах нескольких часов езды от Омска.

10. Чем Омская область отличается от других сибирских регионов?
Комбинацией истории, природы и современного комфорта. Здесь можно увидеть старинную Сибирь и при этом отдохнуть на уровне европейского сервиса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
