Wildberries купил туроператора за 200 миллионов — зачем маркетплейсу туризм

Российский маркетплейс Wildberries & Russ завершил покупку крупного туроператора Fun&Sun (бывший TUI Россия) за сумму около 200 миллионов долларов США. Об этом сообщили источники в туриндустрии, знакомые с параметрами соглашения. Официальные представители компаний пока воздерживаются от комментариев, однако эксперты считают, что сделка открывает новую страницу в развитии туристического рынка России.

Сделка, о которой говорили давно

Соглашение между сторонами уже фактически закрыто, но официально не подтверждено. Представитель Wildberries & Russ в ответ на запрос издания ограничился формулировкой о "стратегическом партнёрстве", стартовавшем в сентябре, и не стал раскрывать детали.

При этом в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) пока нет записей о смене собственников. Юристы объясняют это тем, что переход права собственности проходит поэтапно — с обязательными сверками, аудитом и согласованием всех документов.

Сколько стоил туроператор Fun&Sun

Совладелец одного из ведущих туроператоров подтвердил: сумма сделки составила не менее 15-16 млрд рублей. Однако реальная стоимость компании с учётом долговых обязательств может быть выше.

По оценке руководителя департамента слияний и поглощений BGP Capital Ивана Пешкова, общая стоимость бизнеса, включая обязательства, достигает 50-60 млрд рублей.

Как проходили переговоры

По словам инсайдеров, переходный этап займёт примерно год. На это время весь ключевой персонал туроператора сохранит свои должности, чтобы обеспечить плавную интеграцию.

Сейчас обе стороны завершают финансовые сверки и аудит. Руководство Fun&Sun до официального закрытия сделки не имеет права давать публичные комментарии, пишет TourDom.ru.

Почему Wildberries заходит в туризм

Для маркетплейса эта покупка — стратегический шаг в сторону создания экосистемы услуг. Речь идёт не только о продаже товаров, но и о формировании цифрового пространства, где пользователи смогут планировать путешествия, бронировать туры, отели и авиабилеты.

Такой формат уже доказал свою эффективность на мировом рынке: крупнейшие онлайн-платформы активно развивают travel-направления, объединяя e-commerce, финансы и туризм.

Что изменится для туристов

Появление крупного игрока с мощной IT-инфраструктурой может изменить ландшафт туррынка. Wildberries & Russ обладает развитой системой онлайн-платежей, логистикой и клиентской базой, что позволит быстро внедрить новые сервисы.

Fun&Sun, в свою очередь, сохранит роль оператора с опытом в организации туров, чартерных программ и наземного обслуживания. В результате ожидается запуск новой платформы бронирования, где пользователь сможет собрать путешествие "под ключ" — от перелёта до трансфера.

Как объединяются крупные игроки

Стратегическое партнёрство. Компании договариваются о совместных целях и делят сферы ответственности. Финансовая проверка. Проводится аудит долгов и активов. Юридическое оформление. Подписываются документы о смене собственников. Интеграция систем. Объединяются IT-сервисы, маркетинг и клиентские базы. Ребрендинг и запуск. Появляется новая экосистема под единым именем.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы Создание новой экосистемы туризма Высокая долговая нагрузка Fun&Sun Рост инвестиций в отрасль Долгий переходный период Развитие цифровых сервисов Риски интеграции систем Расширение клиентской базы Возможная смена брендинга

А что если Wildberries создаст собственный travel-хаб

Эксперты не исключают, что объединение приведёт к запуску проекта Wildberries Travel. Платформа сможет предлагать туры, авиаперелёты, аренду жилья и страхование — всё в рамках одного сервиса.

Такой шаг повысит конкуренцию на рынке и даст возможность российским туристам получать удобные и прозрачные цифровые услуги.

FAQ

Когда состоится полное объединение?

Переходный этап займёт около года, к концу 2026 года компании могут завершить интеграцию.

Сохранится ли бренд Fun&Sun?

Пока да, но в будущем возможен ребрендинг под зонтичным брендом Wildberries.

Что получит клиент?

Единый онлайн-сервис для бронирования туров и покупок в рамках одной экосистемы.

Почему сделка важна для рынка?

Она демонстрирует тенденцию к объединению ритейла и туризма, что повышает технологический уровень отрасли.

Мифы и правда

Миф: Wildberries покупает туроператора ради рекламы.

Правда: компания строит полноценную экосистему, где туризм станет отдельным направлением.

Миф: Fun&Sun прекращает работу.

Правда: туроператор продолжает деятельность в штатном режиме, сохраняя сотрудников и контракты.

Миф: покупка приведёт к росту цен на туры.

Правда: конкуренция и цифровизация, наоборот, могут снизить стоимость путешествий.