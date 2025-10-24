Wildberries купил туроператора за 200 миллионов — зачем маркетплейсу туризм

Российский маркетплейс Wildberries & Russ завершил покупку крупного туроператора Fun&Sun (бывший TUI Россия) за сумму около 200 миллионов долларов США. Об этом сообщили источники в туриндустрии, знакомые с параметрами соглашения. Официальные представители компаний пока воздерживаются от комментариев, однако эксперты считают, что сделка открывает новую страницу в развитии туристического рынка России.
Соглашение между сторонами уже фактически закрыто, но официально не подтверждено. Представитель Wildberries & Russ в ответ на запрос издания ограничился формулировкой о "стратегическом партнёрстве", стартовавшем в сентябре, и не стал раскрывать детали.
При этом в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) пока нет записей о смене собственников. Юристы объясняют это тем, что переход права собственности проходит поэтапно — с обязательными сверками, аудитом и согласованием всех документов.
Совладелец одного из ведущих туроператоров подтвердил: сумма сделки составила не менее 15-16 млрд рублей. Однако реальная стоимость компании с учётом долговых обязательств может быть выше.
По оценке руководителя департамента слияний и поглощений BGP Capital Ивана Пешкова, общая стоимость бизнеса, включая обязательства, достигает 50-60 млрд рублей.
По словам инсайдеров, переходный этап займёт примерно год. На это время весь ключевой персонал туроператора сохранит свои должности, чтобы обеспечить плавную интеграцию.
Сейчас обе стороны завершают финансовые сверки и аудит. Руководство Fun&Sun до официального закрытия сделки не имеет права давать публичные комментарии, пишет TourDom.ru.
Для маркетплейса эта покупка — стратегический шаг в сторону создания экосистемы услуг. Речь идёт не только о продаже товаров, но и о формировании цифрового пространства, где пользователи смогут планировать путешествия, бронировать туры, отели и авиабилеты.
Такой формат уже доказал свою эффективность на мировом рынке: крупнейшие онлайн-платформы активно развивают travel-направления, объединяя e-commerce, финансы и туризм.
Появление крупного игрока с мощной IT-инфраструктурой может изменить ландшафт туррынка. Wildberries & Russ обладает развитой системой онлайн-платежей, логистикой и клиентской базой, что позволит быстро внедрить новые сервисы.
Fun&Sun, в свою очередь, сохранит роль оператора с опытом в организации туров, чартерных программ и наземного обслуживания. В результате ожидается запуск новой платформы бронирования, где пользователь сможет собрать путешествие "под ключ" — от перелёта до трансфера.
Стратегическое партнёрство. Компании договариваются о совместных целях и делят сферы ответственности.
Финансовая проверка. Проводится аудит долгов и активов.
Юридическое оформление. Подписываются документы о смене собственников.
Интеграция систем. Объединяются IT-сервисы, маркетинг и клиентские базы.
Ребрендинг и запуск. Появляется новая экосистема под единым именем.
|Плюсы
|Минусы
|Создание новой экосистемы туризма
|Высокая долговая нагрузка Fun&Sun
|Рост инвестиций в отрасль
|Долгий переходный период
|Развитие цифровых сервисов
|Риски интеграции систем
|Расширение клиентской базы
|Возможная смена брендинга
Эксперты не исключают, что объединение приведёт к запуску проекта Wildberries Travel. Платформа сможет предлагать туры, авиаперелёты, аренду жилья и страхование — всё в рамках одного сервиса.
Такой шаг повысит конкуренцию на рынке и даст возможность российским туристам получать удобные и прозрачные цифровые услуги.
Когда состоится полное объединение?
Переходный этап займёт около года, к концу 2026 года компании могут завершить интеграцию.
Сохранится ли бренд Fun&Sun?
Пока да, но в будущем возможен ребрендинг под зонтичным брендом Wildberries.
Что получит клиент?
Единый онлайн-сервис для бронирования туров и покупок в рамках одной экосистемы.
Почему сделка важна для рынка?
Она демонстрирует тенденцию к объединению ритейла и туризма, что повышает технологический уровень отрасли.
Миф: Wildberries покупает туроператора ради рекламы.
Правда: компания строит полноценную экосистему, где туризм станет отдельным направлением.
Миф: Fun&Sun прекращает работу.
Правда: туроператор продолжает деятельность в штатном режиме, сохраняя сотрудников и контракты.
Миф: покупка приведёт к росту цен на туры.
Правда: конкуренция и цифровизация, наоборот, могут снизить стоимость путешествий.
