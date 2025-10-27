Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему итальянец не хочет возвращаться? Ведущий Поедем, поедим! назвал главные причины полюбить Россию
69 миллионов рублей на кону: почему блогер Митрошина бросает вызов своим адвокатам
100% из каждой бочки: Россия готовит прорыв, который изменит мировую переработку нефти
612 лошадей под позолотой и бархатом света: лимитированный Maybach стал домом стиля на колёсах
Райан Гослинг сбежал из Голливуда: вот где теперь живёт звезда Барби
Забудьте про растяжку — это направление делает тело гибким без боли
Боня против Вероники Степановой: как звезда ответила на слова психолога о неправильном воспитании дочери
Гора, которая пережила рождение мира: уральский Карандаш хранит тайну Земли до появления жизни
Море-призрак древней суши: где вулканы сменились вечной мерзлотой, а мамонты — тишиной

Строгие законы — добрые сердца: как Восток заставляет туристов пересмотреть привычки

2:40
Туризм

Путешествия в страны с другой культурой всегда дарят новые впечатления, но требуют тактичности. Отдых в мусульманских странах — прекрасный опыт, если заранее знать несколько правил поведения. Эти страны славятся гостеприимством, но в то же время строго соблюдают традиции. Как не попасть в неловкое положение и провести отпуск спокойно — рассказывает лингвист и путешественница Юлия Акташ.

Абу-Даби, ОАЭ
Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Achilli from Milano, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Абу-Даби, ОАЭ

Самое важное перед поездкой

Бояться мусульманской культуры не стоит. Достаточно проявить уважение и интерес. В странах, где ислам — основная религия, действуют правила, касающиеся одежды, общения и поведения в общественных местах. Их соблюдение не только поможет избежать проблем, но и вызовет уважение у местных жителей.

"Главное правило — уважение. Если вы уважаете традиции, в ответ получите дружелюбие и помощь", — отмечает путешественница Юлия Акташ.

Правила поведения в мусульманской стране

1. Не употребляйте алкоголь на улице

Выпить бокал вина в ресторане можно, если это разрешено заведением, но в общественных местах — парках, пляжах, на улицах — употребление спиртного недопустимо. В некоторых странах (например, Саудовской Аравии или Кувейте) за это можно получить штраф или даже арест.

Также не стоит предлагать алкоголь женщинам-мусульманкам — это расценивается как неуважение.

2. Одежда — чем скромнее, тем лучше

Никто не требует надевать паранджу, но короткие шорты, мини-юбки и открытые плечи вызовут нежелательное внимание. В мечетях, на рынках и в провинциях лучше выбирать лёгкую, закрытую одежду из натуральных тканей.

Мужчинам не рекомендуется ходить с голым торсом или в слишком коротких шортах.

3. Осторожнее с едой

Свинина и блюда на её основе в мусульманских странах под запретом. Не стоит предлагать такие продукты местным жителям или пытаться купить их в магазине. Лучше отдавать предпочтение традиционным блюдам: ягнёнку, рыбе, овощам и сладостям.

4. Курение не везде разрешено

Перед тем как закурить, убедитесь, что это допустимо. В некоторых странах курение в общественных местах, особенно возле мечетей, может вызвать осуждение. Всегда ориентируйтесь на поведение местных жителей — это лучший ориентир.

5. Уважайте время молитвы

Пять раз в день в городах звучит азан — призыв к молитве. В этот момент старайтесь вести себя спокойно, не шуметь и не фотографировать молящихся. Если рядом совершают намаз, не стойте на пути и не привлекайте внимание — это личное и священное действие.

6. Посещение мечетей

Мечети открыты для туристов, но с соблюдением определённых правил, в частности, нужно снимать обувь перед входом.

Мужчины должны быть в закрытой одежде. Женщинам при входе выдают лёгкую накидку и платок для головы. Во время молитвы лучше оставаться в отведённой для туристов зоне и не мешать верующим.

7. Фото и видео — только с разрешения

Снимать достопримечательности можно, но перед съёмкой людей лучше спросить разрешение. В мечетях, музеях и на рынках иногда действуют ограничения. Нарушение этих правил может восприниматься как неуважение.

8. Особенности во время Рамадана

Если вы оказались в мусульманской стране во время священного месяца Рамадан, учтите: днём жизнь будто замирает — большинство кафе и магазинов закрыты до заката. В это время мусульмане постятся и воздерживаются от еды и питья на людях, поэтому туристам стоит уважать традицию и не перекусывать на улице.

Зато с наступлением вечера города оживают: открываются рестораны, и начинается ифтар — совместный ужин после дневного поста. А перед рассветом проходит ещё один приём пищи — сухур, который помогает подготовиться к следующему дню поста.

Общение с местными жителями

Для мужчин

Мужчинам стоит проявлять уважение к женщинам. Не рекомендуется смотреть прямо в глаза, начинать разговор первым или касаться незнакомок.

Для женщин

Женщинам разрешается гулять одним, однако лучше избегать откровенных нарядов и слишком яркого макияжа. Если кто-то проявляет навязчивое внимание, достаточно вежливо отвернуться или обратиться к полицейскому.

В общественном транспорте садитесь рядом с другими женщинами — так комфортнее и безопаснее. В некоторых мусульманских странах предусмотрены отдельные вагоны, автобусы или специально обозначенные зоны для женщин — их стоит выбирать, особенно в часы пик.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: фотографировать женщин без разрешения.
  • Последствие: оскорбление и конфликт.
  • Альтернатива: спросить разрешение или снимать только общий план.
  • Ошибка: громко смеяться или спорить вблизи мечетей.
  • Последствие: нарушение общественного порядка.
  • Альтернатива: проявить уважение и снизить голос.
  • Ошибка: есть или пить на улице в Рамадан.
  • Последствие: осуждение, штраф.
  • Альтернатива: дождаться вечера или перекусить в закрытом помещении.
  • Ошибка: флиртовать с местными женщинами.
  • Последствие: серьёзные проблемы с законом.
  • Альтернатива: сохранять уважительную дистанцию.

Поведение туриста в мусульманской стране

Ситуация Что можно Что нельзя
На улице Прогулки, фото архитектуры Алкоголь, громкие разговоры
В кафе Заказывать еду и напитки Спиртное вне разрешённых мест
В мечети Входить с покрытой головой (женщинам) Снимать без разрешения
На пляже Купаться в закрытых купальниках Топлес и чрезмерно открытые наряды
При встрече Улыбнуться, поздороваться Обнимать, касаться без согласия

Как лучше подготовиться к поездке

  • Изучите основные фразы на местном языке: "Здравствуйте", "Спасибо", "Извините". Даже несколько слов вызывают симпатию.
  • Заранее уточните, действуют ли ограничения в период Рамадана.
  • Проверьте дресс-код для храмов и достопримечательностей.
  • Не обсуждайте религию и политику — это может быть воспринято как провокация.

FAQ

Можно ли туристке ходить без платка?

Да, если вы не посещаете мечеть или религиозное место. На улицах в большинстве стран это не обязательно.

Можно ли целоваться на публике?

Нет. В мусульманской культуре проявление чувств на людях считается неприличным.

Как себя вести, если вас пригласили в дом?

Снимите обувь у входа, примите предложенное угощение и не отказывайтесь от чашки чая — это знак уважения.

Разрешён ли купальник на пляже?

На туристических курортах — да, но предпочтительно закрытый. Вне отелей и курортов лучше не носить.

Мифы и правда о мусульманских странах

  • Миф: туристам запрещено всё.
  • Правда: ограничения касаются только поведения, нарушающего местные нормы.
  • Миф: женщинам опасно путешествовать одним.
  • Правда: в большинстве стран это безопасно при соблюдении правил.
  • Миф: местные жители негативно относятся к иностранцам.
  • Правда: напротив, туристов уважают, если они проявляют такт.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах пятница считается выходным днём, а воскресенье — рабочим.
  2. В мечетях всегда есть отдельная зона для женщин, где они совершают молитву.
  3. В Дубае можно получить штраф за поцелуй на улице — до 1000 долларов.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Вирусная история шевалье д’Эона отозвалась в теле Брижит Макрон Игорь Буккер Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Гора, которая пережила рождение мира: уральский Карандаш хранит тайну Земли до появления жизни
Море-призрак древней суши: где вулканы сменились вечной мерзлотой, а мамонты — тишиной
Перловка возвращает себе славу: в чём сила каши, которую раньше недооценивали
Попытка показать уровень провалилась: какой интерьер выдаёт бездушного или неуверенного хозяина
Планета даёт сбой: магнитное поле Земли слабеет на глазах — наступает невидимая перестройка
Тонер, созданный для вас: как найти средство, которое подружится с вашей кожей с первого применения
Минимум за 4 года: только 27% россиян ждут улучшений. Что случилось
Огород без перекопки и удобрений? Да, и урожай всё равно будет больше, чем у соседей
Слава подаёт в суд на Судьбу человека: срыв эфира обернулся скандалом
Шарлотка осталась в прошлом: вот почему воздушный итальянский десерт захватил кухни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.