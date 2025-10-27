Идеальный климат и спокойная жизнь: 3 страны для пенсионеров, которые любят солнце

С возрастом всё больше людей задумываются о том, где можно встретить зрелость спокойно, без суеты и с приятным климатом. Комфортная температура, хорошее здравоохранение и достойное качество жизни — вот что ценят пенсионеры при выборе новой страны. Основательница агентства авторских путешествий Камила Велибекова составила список трёх государств, где всё это сочетается идеально.
С возрастом организм становится чувствительнее к перепадам температуры и влажности. Жара и холод сильнее влияют на давление, суставы и дыхательную систему. Поэтому мягкий климат с умеренной температурой и стабильными сезонами делает жизнь пенсионеров спокойной и предсказуемой.
Кроме того, в странах с комфортной погодой люди чаще бывают на свежем воздухе, больше двигаются и реже страдают от хронических заболеваний.
"Климат — это не просто фон, а часть качества жизни. От него напрямую зависит здоровье и настроение человека", — считает путешественница Камила Велибекова.
Мадейра, автономный регион Португалии, — одно из самых благоприятных мест для пожилых людей. Здесь нет ни палящего солнца, ни морозов. Средняя температура круглый год держится около +22 °C.
Более половины территории острова занимают заповедники, где можно гулять среди эвкалиптов, подниматься в горы и дышать свежим океанским воздухом. Для тех, кто любит активность, есть маршруты для пеших прогулок и плавания.
Главное преимущество — развитая медицинская система. В мировом индексе здравоохранения Португалия занимает 22-е место из 89 стран, опережая многих соседей по ЕС.
Для иностранных пенсионеров действует налоговая программа NHR (Non-Habitual Resident): доходы, полученные за пределами страны, могут быть освобождены от налога на срок до десяти лет. Это делает Португалию не только тёплой, но и выгодной страной для жизни.
Испанию называют страной вечного солнца и долгой жизни. По продолжительности жизни (83,3 года) она входит в мировую пятёрку лидеров. Здесь уважают возраст, а понятие "пенсионер" ассоциируется с активностью, прогулками и культурой общения.
Медицинская система Испании сочетает государственные и частные учреждения. Иностранцы, прожившие в стране хотя бы 90 дней, могут получать медицинскую помощь бесплатно.
Кроме того, Испания славится доступными и качественными продуктами: оливковое масло, свежие овощи, морепродукты — всё это часть средиземноморской диеты, признанной одной из самых полезных в мире.
"В Испании ощущаешь, что жизнь замедляется, но не останавливается. Здесь ценят комфорт, солнце и умение наслаждаться каждым днём", — рассказывает Камила Велибекова.
Климат Испании подходит тем, кто не переносит холод: в южных регионах, например в Андалусии, зимой температура редко опускается ниже +10 °C, а летом держится на уровне +28…+32 °C.
Ещё одно преимущество — географическое положение: из Испании легко путешествовать по всей Европе.
Аргентина нередко становится открытием для тех, кто ищет доступную и комфортную жизнь после выхода на пенсию. Здесь хорошо развито социальное обеспечение: государство гарантирует минимальные выплаты, составляющие около 82% от самой низкой зарплаты.
Иностранные граждане, оформившие постоянное место жительства (ПМЖ), также получают право на пенсию. Для этого нужно прожить в стране два года, но процесс можно ускорить, если приобрести недвижимость или переехать к родственникам-гражданам Аргентины.
Климат в стране разнообразный, но в большинстве регионов мягкий. В Буэнос-Айресе и центральных провинциях температура зимой около +12 °C, летом — +28 °C. Такая погода комфортна для людей с проблемами давления и суставов.
Аргентина известна своей открытостью, гостеприимством и невысокими ценами на жильё и продукты, что делает её особенно привлекательной для пенсионеров из Европы и СНГ.
|Параметр
|Португалия
|Испания
|Аргентина
|Климат
|Мягкий, океанический
|Средиземноморский, солнечный
|Умеренный, тёплый
|Медицина
|22-е место в мире
|Бесплатная для резидентов
|Развитая госпрограмма
|Продолжительность жизни
|81 год
|83,3 года
|77 лет
|Налоги для пенсионеров
|Льготная программа NHR
|Умеренные
|Минимальные
|Стоимость жизни
|Средняя
|Средняя
|Ниже средней
|Отношение к иностранцам
|Дружелюбное
|Открытое
|Тёплое
При выборе новой страны важно учитывать не только климат, но и:
Перед решением стоит провести несколько месяцев в выбранной стране, чтобы понять, насколько комфортен ритм жизни и климат именно для вас.
Да, в большинстве стран выплаты можно получать на зарубежный счёт. Главное — уведомить Пенсионный фонд и оформить соответствующие документы.
Наиболее доступный вариант — Аргентина: здесь невысокие цены и хорошие социальные гарантии.
Португалия и Испания — близкие по менталитету и дружелюбные к иностранцам страны, где широко распространён английский.
Португалия, Испания и Аргентина — страны, где можно встретить зрелость без лишних забот. Они сочетают мягкий климат, доступную медицину и доброжелательное отношение к людям в возрасте. Независимо от того, выберете ли вы океанский бриз Мадейры, солнечные улицы Барселоны или южноамериканское гостеприимство, главное — чувствовать себя дома. Ведь идеальное место для жизни — это не только температура за окном, но и внутреннее спокойствие.
Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.