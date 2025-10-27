Идеальный климат и спокойная жизнь: 3 страны для пенсионеров, которые любят солнце

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:46
Туризм

С возрастом всё больше людей задумываются о том, где можно встретить зрелость спокойно, без суеты и с приятным климатом. Комфортная температура, хорошее здравоохранение и достойное качество жизни — вот что ценят пенсионеры при выборе новой страны. Основательница агентства авторских путешествий Камила Велибекова составила список трёх государств, где всё это сочетается идеально.

Пожилые люди на набережной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилые люди на набережной

Почему климат важен в зрелом возрасте

С возрастом организм становится чувствительнее к перепадам температуры и влажности. Жара и холод сильнее влияют на давление, суставы и дыхательную систему. Поэтому мягкий климат с умеренной температурой и стабильными сезонами делает жизнь пенсионеров спокойной и предсказуемой.

Кроме того, в странах с комфортной погодой люди чаще бывают на свежем воздухе, больше двигаются и реже страдают от хронических заболеваний.

"Климат — это не просто фон, а часть качества жизни. От него напрямую зависит здоровье и настроение человека", — считает путешественница Камила Велибекова.

Португалия — рай на Мадейре

Мадейра, автономный регион Португалии, — одно из самых благоприятных мест для пожилых людей. Здесь нет ни палящего солнца, ни морозов. Средняя температура круглый год держится около +22 °C.

Более половины территории острова занимают заповедники, где можно гулять среди эвкалиптов, подниматься в горы и дышать свежим океанским воздухом. Для тех, кто любит активность, есть маршруты для пеших прогулок и плавания.

Главное преимущество — развитая медицинская система. В мировом индексе здравоохранения Португалия занимает 22-е место из 89 стран, опережая многих соседей по ЕС.

Для иностранных пенсионеров действует налоговая программа NHR (Non-Habitual Resident): доходы, полученные за пределами страны, могут быть освобождены от налога на срок до десяти лет. Это делает Португалию не только тёплой, но и выгодной страной для жизни.

Плюсы для пенсионеров в Португалии

  • Мягкий океанический климат без экстремальных температур
  • Качественная медицина и развитая инфраструктура
  • Налоговые льготы и выгодные условия для иностранцев
  • Безопасная, дружелюбная атмосфера

Испания — где старость превращается в праздник

Испанию называют страной вечного солнца и долгой жизни. По продолжительности жизни (83,3 года) она входит в мировую пятёрку лидеров. Здесь уважают возраст, а понятие "пенсионер" ассоциируется с активностью, прогулками и культурой общения.

Медицинская система Испании сочетает государственные и частные учреждения. Иностранцы, прожившие в стране хотя бы 90 дней, могут получать медицинскую помощь бесплатно.

Кроме того, Испания славится доступными и качественными продуктами: оливковое масло, свежие овощи, морепродукты — всё это часть средиземноморской диеты, признанной одной из самых полезных в мире.

"В Испании ощущаешь, что жизнь замедляется, но не останавливается. Здесь ценят комфорт, солнце и умение наслаждаться каждым днём", — рассказывает Камила Велибекова.

Климат Испании подходит тем, кто не переносит холод: в южных регионах, например в Андалусии, зимой температура редко опускается ниже +10 °C, а летом держится на уровне +28…+32 °C.

Ещё одно преимущество — географическое положение: из Испании легко путешествовать по всей Европе.

Почему пенсионеры выбирают Испанию

  • Бесплатная медицина при длительном проживании
  • Тёплый климат и солнце круглый год
  • Высокое качество питания
  • Лёгкое сообщение с другими странами Европы
  • Спокойная и жизнерадостная атмосфера

Аргентина — южноамериканское тепло и социальная стабильность

Аргентина нередко становится открытием для тех, кто ищет доступную и комфортную жизнь после выхода на пенсию. Здесь хорошо развито социальное обеспечение: государство гарантирует минимальные выплаты, составляющие около 82% от самой низкой зарплаты.

Иностранные граждане, оформившие постоянное место жительства (ПМЖ), также получают право на пенсию. Для этого нужно прожить в стране два года, но процесс можно ускорить, если приобрести недвижимость или переехать к родственникам-гражданам Аргентины.

Климат в стране разнообразный, но в большинстве регионов мягкий. В Буэнос-Айресе и центральных провинциях температура зимой около +12 °C, летом — +28 °C. Такая погода комфортна для людей с проблемами давления и суставов.

Аргентина известна своей открытостью, гостеприимством и невысокими ценами на жильё и продукты, что делает её особенно привлекательной для пенсионеров из Европы и СНГ.

Аргентина предлагает

  • Умеренный климат и благоприятная экология
  • Высокий уровень социальной поддержки
  • Возможность получать пенсию после оформления ПМЖ
  • Доступная стоимость жизни и жилья
  • Приветливое отношение к иностранцам

Таблица сравнения

Параметр Португалия Испания Аргентина
Климат Мягкий, океанический Средиземноморский, солнечный Умеренный, тёплый
Медицина 22-е место в мире Бесплатная для резидентов Развитая госпрограмма
Продолжительность жизни 81 год 83,3 года 77 лет
Налоги для пенсионеров Льготная программа NHR Умеренные Минимальные
Стоимость жизни Средняя Средняя Ниже средней
Отношение к иностранцам Дружелюбное Открытое Тёплое

Как выбрать страну для переезда

При выборе новой страны важно учитывать не только климат, но и:

  • стоимость медицины и лекарств;
  • доступность жилья и визовые условия;
  • язык и менталитет местных жителей;
  • наличие диаспор и русскоязычных сообществ.

Перед решением стоит провести несколько месяцев в выбранной стране, чтобы понять, насколько комфортен ритм жизни и климат именно для вас.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на тёплый климат.
  • Последствие: жара и влажность могут ухудшить самочувствие.
  • Альтернатива: выбирать регионы с умеренной температурой и чистым воздухом.
  • Ошибка: не учитывать медицинскую систему.
  • Последствие: трудности с лечением и страховкой.
  • Альтернатива: заранее изучить, как оформляется медицинская помощь для иностранцев.
  • Ошибка: переезжать без визы или официального статуса.
  • Последствие: невозможность получать пенсию или льготы.
  • Альтернатива: оформить ПМЖ и легализоваться официально.

FAQ

Можно ли получать российскую пенсию за границей?

Да, в большинстве стран выплаты можно получать на зарубежный счёт. Главное — уведомить Пенсионный фонд и оформить соответствующие документы.

Какую страну выбрать при ограниченном бюджете?

Наиболее доступный вариант — Аргентина: здесь невысокие цены и хорошие социальные гарантии.

Где проще адаптироваться к языку и культуре?

Португалия и Испания — близкие по менталитету и дружелюбные к иностранцам страны, где широко распространён английский.

3 интересных факта

  1. В Португалии пенсионеры старше 65 лет получают скидку на проезд и музеи до 50%.
  2. В Испании многие города проводят "фестивали пожилых" с бесплатными концертами и занятиями йогой.
  3. В Аргентине популярны дома престарелых, где жильцы живут как в мини-отеле: с питанием, прогулками и занятиями танцами.

Португалия, Испания и Аргентина — страны, где можно встретить зрелость без лишних забот. Они сочетают мягкий климат, доступную медицину и доброжелательное отношение к людям в возрасте. Независимо от того, выберете ли вы океанский бриз Мадейры, солнечные улицы Барселоны или южноамериканское гостеприимство, главное — чувствовать себя дома. Ведь идеальное место для жизни — это не только температура за окном, но и внутреннее спокойствие.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
