Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Овощ, который запускает метаболизм лучше любой диеты: секрет естественной стройности
Миллион за Гранту и тишина в автосалонах: как народные машины стали роскошью
Не просто запеканка, а гораздо интереснее: этот шоколадно-творожный пирог удивит даже гурманов
Наташа Королёва не исключает уколы для похудения: решение зависит от одного важного условия
Кроты на участке: как определить их присутствие и безопасно выгнать с грядок и газона
Машины, которые не знают усталости: легенды, пережившие миллион километров
Живой студень с 8-километровой глубины: кто на самом деле скрывается в Марианской впадине
Никаких тортов: это двухцветное печенье Зебра затмит любой десерт — его обожают и взрослые, и дети

Отпуск без боли и покраснений: как защитить кожу от солнца в жарких странах

1:26
Туризм

Путешествия к морю, солнцу и песку всегда ассоциируются с отдыхом и здоровьем, но нередко заканчиваются красной, обожжённой кожей и испорченным настроением. Причина проста — большинство людей по-прежнему недооценивают силу солнечного излучения. О том, как правильно готовить кожу к солнцу и безопасно загорать, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Елена Богатова.

Девушка в шортах и майке на солнце
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в шортах и майке на солнце

"Чтобы избежать солнечных ожогов, нужно готовить кожу к солнцу заранее, ещё за несколько недель до поездки", — пояснила дерматолог Елена Богатова.

По словам специалиста, постепенный загар до отпуска позволяет коже выработать меланин — естественный защитный барьер от ультрафиолетового излучения. А вот попытки "наверстать" всё за день нередко заканчиваются ожогами, сухостью и воспалением.

Почему кожа "сгорает"

Механизм прост: ультрафиолет проникает в верхние слои кожи и повреждает клетки, отвечающие за её обновление. Организм реагирует воспалением — кожа краснеет, горячая на ощупь, позже шелушится. Даже лёгкое покраснение — это уже микротравма. Постоянные ожоги со временем увеличивают риск преждевременного старения и рака кожи.

Подготовка к солнцу: как сделать загар безопасным

  1. Начните заранее. За 2-3 недели до отпуска выходите на солнце постепенно — по 10-15 минут в день.
  2. Подберите уход. За несколько дней до поездки используйте лёгкие скрабы и кремы с антиоксидантами (витамины С и Е). Они укрепляют кожу и повышают её устойчивость к ультрафиолету.
  3. Пейте воду. Хорошо увлажнённая кожа лучше переносит солнце и загорает равномерно.
  4. Добавьте продукты с бета-каротином. Морковь, абрикосы, шпинат и тыква способствуют естественной выработке меланина.

Солнцезащитные средства: выбираем и применяем правильно

Даже при лёгком загаре кожа нуждается в защите. Кремы и лосьоны с SPF — не просто косметика, а реальная защита от ожогов и фотостарения.

"Даже если у вас уже есть загар, кремы с SPF 30 и выше обязательны. Наносите их за 20-30 минут до выхода на солнце и обновляйте каждые два часа или после купания", — подчеркнула дерматолог Елена Богатова.

Обязательно защищайте не только лицо и тело, но и губы, где кожа особенно чувствительная. Используйте бальзамы с SPF-защитой, чтобы избежать трещин и шелушения.

Как выбрать средство

  • Для жирной и комбинированной кожи подойдёт лёгкий флюид или гель, не создающий жирного блеска.
  • Для сухой и чувствительной кожи — крем или эмульсия с увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, пантенол, алоэ вера).
  • Для детей — специальные детские линии SPF 50+, без спирта и отдушек.

Не забывайте наносить защиту даже в облачную погоду — ультрафиолет проникает сквозь облака и стекло.

Как вести себя на солнце

"Избегайте прямых лучей в часы пиковой активности солнца — с 10 до 16 часов. Лучше в это время находиться в тени", — напомнила Елена Богатова.

Под палящим солнцем стоит выбирать лёгкую одежду из натуральных тканей — хлопка, льна, вискозы. Она должна закрывать плечи, руки и ноги. Головной убор обязателен: широкополая шляпа, панама или кепка защитят лицо и голову.

Солнечные очки с UV-фильтром помогут предотвратить фотостарение кожи вокруг глаз и снизят нагрузку на сетчатку.

После загара: как помочь коже восстановиться

Загар — это не только красивый цвет, но и сигнал о том, что кожа пережила стресс. После пребывания на солнце важно:

  • принять прохладный душ;
  • нанести увлажняющий крем или молочко после загара (After Sun);
  • избегать скрабов и жёстких мочалок несколько дней;
  • пить много воды;
  • не употреблять алкоголь, который усиливает обезвоживание.

"Загар — это по сути реакция кожи на обезвоживание. При первых признаках сухости нужно нанести увлажняющее средство и выпить воды", — отметила врач Елена Богатова.

Если кожа всё же обгорела — используйте пантенол, алоэ-вера или гель с ромашкой. А вот сметана, масло и жирные кремы только усилят воспаление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: загорать в полдень.
    Последствие: ожоги, пигментация, тепловой удар.
    Альтернатива: отдых в тени, солнце — до 10 утра и после 16.
  • Ошибка: нанести крем один раз за день.
    Последствие: защита исчезает после купания и пота.
    Альтернатива: обновлять каждые 2 часа.
  • Ошибка: спиртосодержащие лосьоны после солнца.
    Последствие: пересушивание и шелушение.
    Альтернатива: использовать увлажняющие средства с алоэ, пантенолом, маслами.

Таблица: защита от солнца по типу кожи

Тип кожи Время безопасного пребывания на солнце Рекомендуемый SPF
Светлая, с веснушками 5-10 минут 50+
Светлая, без веснушек 10-15 минут 30-50
Смуглая 20-30 минут 20-30
Очень тёмная 40 минут и более 15-20

А что если кожа уже обгорела?

Если появилась боль, жжение или волдыри, не пытайтесь лечиться самостоятельно. Используйте аптечные средства с декспантенолом, принимайте прохладные ванны и избегайте солнца до полного восстановления. При сильных ожогах и повышении температуры обязательно обратитесь к врачу.

FAQ

Можно ли загорать с макияжем?

Нет. Косметика при нагревании создаёт плёнку, из-за чего кожа перегревается и может обгореть.

Как часто наносить солнцезащитный крем в воде?

Даже водостойкий крем нужно обновлять после каждого выхода из воды или активных игр на пляже.

Солнцезащита и витамин D — совместимы?

Да. Крем не блокирует синтез витамина D полностью, а защищает от избыточного излучения.

Мифы и правда о загаре

  •  
  • Правда: он лишь свидетельствует о повреждении клеток кожи.
  • Миф: под зонтом можно не использовать крем.
  • Правда: отражённые лучи всё равно попадают на кожу.
  • Миф: кожа привыкает к солнцу.
  • Правда: каждая новая порция ультрафиолета вызывает стресс и старение.
  • Миф: солнцезащитные средства мешают загорать.
  • Правда: наоборот — помогают получить ровный, безопасный оттенок.

3 интересных факта о солнце и коже

  1. До 80% ультрафиолета отражается от песка и воды — поэтому обгорают даже в тени.
  2. За 20 минут без защиты кожа получает дозу излучения, достаточную для микроповреждений.
  3. Люди, регулярно пользующиеся SPF, выглядят в среднем на 10 лет моложе сверстников.

Безопасный загар — это не запрет на солнце, а осознанный уход. Постепенность, грамотная защита и увлажнение помогут сохранить ровный бронзовый оттенок без ожогов и шелушения. Следуя простым рекомендациям, можно насладиться отдыхом и вернуться домой с красивой, здоровой кожей, а не с ожогами и аптечными мазями.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Красота и стиль
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Кроты на участке: как определить их присутствие и безопасно выгнать с грядок и газона
Машины, которые не знают усталости: легенды, пережившие миллион километров
Живой студень с 8-километровой глубины: кто на самом деле скрывается в Марианской впадине
Никаких тортов: это двухцветное печенье Зебра затмит любой десерт — его обожают и взрослые, и дети
Заставьте деньги работать на вас: как накопить 2,2 миллиона рублей за 15 лет
Тараканы бегали, обезьянка стучала: Аделия Петросян рассказала о своих страхах на льду на Гран-при России
Быстрее моргания и невероятная точность: как змеи кусают, чтобы выжить
Диброва испугала подписчиков синяком под глазом: причина его появления оказалась неожиданной
Мудрость против возраста: как сохранить ясность ума и лёгкость тела после шестидесяти
Пиклбол ворвался в Россию — и вот почему его называют спортом будущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.