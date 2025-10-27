Отпуск без боли и покраснений: как защитить кожу от солнца в жарких странах

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия к морю, солнцу и песку всегда ассоциируются с отдыхом и здоровьем, но нередко заканчиваются красной, обожжённой кожей и испорченным настроением. Причина проста — большинство людей по-прежнему недооценивают силу солнечного излучения. О том, как правильно готовить кожу к солнцу и безопасно загорать, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Елена Богатова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в шортах и майке на солнце

"Чтобы избежать солнечных ожогов, нужно готовить кожу к солнцу заранее, ещё за несколько недель до поездки", — пояснила дерматолог Елена Богатова.

По словам специалиста, постепенный загар до отпуска позволяет коже выработать меланин — естественный защитный барьер от ультрафиолетового излучения. А вот попытки "наверстать" всё за день нередко заканчиваются ожогами, сухостью и воспалением.

Почему кожа "сгорает"

Механизм прост: ультрафиолет проникает в верхние слои кожи и повреждает клетки, отвечающие за её обновление. Организм реагирует воспалением — кожа краснеет, горячая на ощупь, позже шелушится. Даже лёгкое покраснение — это уже микротравма. Постоянные ожоги со временем увеличивают риск преждевременного старения и рака кожи.

Подготовка к солнцу: как сделать загар безопасным

Начните заранее. За 2-3 недели до отпуска выходите на солнце постепенно — по 10-15 минут в день. Подберите уход. За несколько дней до поездки используйте лёгкие скрабы и кремы с антиоксидантами (витамины С и Е). Они укрепляют кожу и повышают её устойчивость к ультрафиолету. Пейте воду. Хорошо увлажнённая кожа лучше переносит солнце и загорает равномерно. Добавьте продукты с бета-каротином. Морковь, абрикосы, шпинат и тыква способствуют естественной выработке меланина.

Солнцезащитные средства: выбираем и применяем правильно

Даже при лёгком загаре кожа нуждается в защите. Кремы и лосьоны с SPF — не просто косметика, а реальная защита от ожогов и фотостарения.

"Даже если у вас уже есть загар, кремы с SPF 30 и выше обязательны. Наносите их за 20-30 минут до выхода на солнце и обновляйте каждые два часа или после купания", — подчеркнула дерматолог Елена Богатова.

Обязательно защищайте не только лицо и тело, но и губы, где кожа особенно чувствительная. Используйте бальзамы с SPF-защитой, чтобы избежать трещин и шелушения.

Как выбрать средство

Для жирной и комбинированной кожи подойдёт лёгкий флюид или гель, не создающий жирного блеска.

Для сухой и чувствительной кожи — крем или эмульсия с увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, пантенол, алоэ вера).

Для детей — специальные детские линии SPF 50+, без спирта и отдушек.

Не забывайте наносить защиту даже в облачную погоду — ультрафиолет проникает сквозь облака и стекло.

Как вести себя на солнце

"Избегайте прямых лучей в часы пиковой активности солнца — с 10 до 16 часов. Лучше в это время находиться в тени", — напомнила Елена Богатова.

Под палящим солнцем стоит выбирать лёгкую одежду из натуральных тканей — хлопка, льна, вискозы. Она должна закрывать плечи, руки и ноги. Головной убор обязателен: широкополая шляпа, панама или кепка защитят лицо и голову.

Солнечные очки с UV-фильтром помогут предотвратить фотостарение кожи вокруг глаз и снизят нагрузку на сетчатку.

После загара: как помочь коже восстановиться

Загар — это не только красивый цвет, но и сигнал о том, что кожа пережила стресс. После пребывания на солнце важно:

принять прохладный душ;

нанести увлажняющий крем или молочко после загара (After Sun);

избегать скрабов и жёстких мочалок несколько дней;

пить много воды;

не употреблять алкоголь, который усиливает обезвоживание.

"Загар — это по сути реакция кожи на обезвоживание. При первых признаках сухости нужно нанести увлажняющее средство и выпить воды", — отметила врач Елена Богатова.

Если кожа всё же обгорела — используйте пантенол, алоэ-вера или гель с ромашкой. А вот сметана, масло и жирные кремы только усилят воспаление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: загорать в полдень.

Последствие: ожоги, пигментация, тепловой удар.

Альтернатива: отдых в тени, солнце — до 10 утра и после 16.

Последствие: ожоги, пигментация, тепловой удар. Альтернатива: отдых в тени, солнце — до 10 утра и после 16. Ошибка: нанести крем один раз за день.

Последствие: защита исчезает после купания и пота.

Альтернатива: обновлять каждые 2 часа.

Последствие: защита исчезает после купания и пота. Альтернатива: обновлять каждые 2 часа. Ошибка: спиртосодержащие лосьоны после солнца.

Последствие: пересушивание и шелушение.

Альтернатива: использовать увлажняющие средства с алоэ, пантенолом, маслами.

Таблица: защита от солнца по типу кожи

Тип кожи Время безопасного пребывания на солнце Рекомендуемый SPF Светлая, с веснушками 5-10 минут 50+ Светлая, без веснушек 10-15 минут 30-50 Смуглая 20-30 минут 20-30 Очень тёмная 40 минут и более 15-20

А что если кожа уже обгорела?

Если появилась боль, жжение или волдыри, не пытайтесь лечиться самостоятельно. Используйте аптечные средства с декспантенолом, принимайте прохладные ванны и избегайте солнца до полного восстановления. При сильных ожогах и повышении температуры обязательно обратитесь к врачу.

FAQ

Можно ли загорать с макияжем?

Нет. Косметика при нагревании создаёт плёнку, из-за чего кожа перегревается и может обгореть.

Как часто наносить солнцезащитный крем в воде?

Даже водостойкий крем нужно обновлять после каждого выхода из воды или активных игр на пляже.

Солнцезащита и витамин D — совместимы?

Да. Крем не блокирует синтез витамина D полностью, а защищает от избыточного излучения.

Мифы и правда о загаре



Правда: он лишь свидетельствует о повреждении клеток кожи.

Миф: под зонтом можно не использовать крем.

Правда: отражённые лучи всё равно попадают на кожу.

Миф: кожа привыкает к солнцу.

Правда: каждая новая порция ультрафиолета вызывает стресс и старение.

Миф: солнцезащитные средства мешают загорать.

Правда: наоборот — помогают получить ровный, безопасный оттенок.

3 интересных факта о солнце и коже

До 80% ультрафиолета отражается от песка и воды — поэтому обгорают даже в тени. За 20 минут без защиты кожа получает дозу излучения, достаточную для микроповреждений. Люди, регулярно пользующиеся SPF, выглядят в среднем на 10 лет моложе сверстников.

Безопасный загар — это не запрет на солнце, а осознанный уход. Постепенность, грамотная защита и увлажнение помогут сохранить ровный бронзовый оттенок без ожогов и шелушения. Следуя простым рекомендациям, можно насладиться отдыхом и вернуться домой с красивой, здоровой кожей, а не с ожогами и аптечными мазями.