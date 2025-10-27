Отпуск без боли и покраснений: как защитить кожу от солнца в жарких странах

Путешествия к морю, солнцу и песку всегда ассоциируются с отдыхом и здоровьем, но нередко заканчиваются красной, обожжённой кожей и испорченным настроением. Причина проста — большинство людей по-прежнему недооценивают силу солнечного излучения. О том, как правильно готовить кожу к солнцу и безопасно загорать, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Елена Богатова.
"Чтобы избежать солнечных ожогов, нужно готовить кожу к солнцу заранее, ещё за несколько недель до поездки", — пояснила дерматолог Елена Богатова.
По словам специалиста, постепенный загар до отпуска позволяет коже выработать меланин — естественный защитный барьер от ультрафиолетового излучения. А вот попытки "наверстать" всё за день нередко заканчиваются ожогами, сухостью и воспалением.
Механизм прост: ультрафиолет проникает в верхние слои кожи и повреждает клетки, отвечающие за её обновление. Организм реагирует воспалением — кожа краснеет, горячая на ощупь, позже шелушится. Даже лёгкое покраснение — это уже микротравма. Постоянные ожоги со временем увеличивают риск преждевременного старения и рака кожи.
Даже при лёгком загаре кожа нуждается в защите. Кремы и лосьоны с SPF — не просто косметика, а реальная защита от ожогов и фотостарения.
"Даже если у вас уже есть загар, кремы с SPF 30 и выше обязательны. Наносите их за 20-30 минут до выхода на солнце и обновляйте каждые два часа или после купания", — подчеркнула дерматолог Елена Богатова.
Обязательно защищайте не только лицо и тело, но и губы, где кожа особенно чувствительная. Используйте бальзамы с SPF-защитой, чтобы избежать трещин и шелушения.
Не забывайте наносить защиту даже в облачную погоду — ультрафиолет проникает сквозь облака и стекло.
"Избегайте прямых лучей в часы пиковой активности солнца — с 10 до 16 часов. Лучше в это время находиться в тени", — напомнила Елена Богатова.
Под палящим солнцем стоит выбирать лёгкую одежду из натуральных тканей — хлопка, льна, вискозы. Она должна закрывать плечи, руки и ноги. Головной убор обязателен: широкополая шляпа, панама или кепка защитят лицо и голову.
Солнечные очки с UV-фильтром помогут предотвратить фотостарение кожи вокруг глаз и снизят нагрузку на сетчатку.
Загар — это не только красивый цвет, но и сигнал о том, что кожа пережила стресс. После пребывания на солнце важно:
"Загар — это по сути реакция кожи на обезвоживание. При первых признаках сухости нужно нанести увлажняющее средство и выпить воды", — отметила врач Елена Богатова.
Если кожа всё же обгорела — используйте пантенол, алоэ-вера или гель с ромашкой. А вот сметана, масло и жирные кремы только усилят воспаление.
|Тип кожи
|Время безопасного пребывания на солнце
|Рекомендуемый SPF
|Светлая, с веснушками
|5-10 минут
|50+
|Светлая, без веснушек
|10-15 минут
|30-50
|Смуглая
|20-30 минут
|20-30
|Очень тёмная
|40 минут и более
|15-20
Если появилась боль, жжение или волдыри, не пытайтесь лечиться самостоятельно. Используйте аптечные средства с декспантенолом, принимайте прохладные ванны и избегайте солнца до полного восстановления. При сильных ожогах и повышении температуры обязательно обратитесь к врачу.
Нет. Косметика при нагревании создаёт плёнку, из-за чего кожа перегревается и может обгореть.
Даже водостойкий крем нужно обновлять после каждого выхода из воды или активных игр на пляже.
Да. Крем не блокирует синтез витамина D полностью, а защищает от избыточного излучения.
Безопасный загар — это не запрет на солнце, а осознанный уход. Постепенность, грамотная защита и увлажнение помогут сохранить ровный бронзовый оттенок без ожогов и шелушения. Следуя простым рекомендациям, можно насладиться отдыхом и вернуться домой с красивой, здоровой кожей, а не с ожогами и аптечными мазями.
