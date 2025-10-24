Эти устройства спасают в походах, где нет сигнала — и стоят дешевле телефона

6:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Даже в XXI веке, когда связь кажется вездесущей, остаются места, где сотовый сигнал исчезает полностью. Именно в таких ситуациях рация становится не роскошью, а средством безопасности. Она незаменима в горных походах, альпинизме, сплаве, фрирайде или автопутешествии, когда нужно поддерживать контакт между участниками группы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Турист с рацией в горах

Зачем туристу рация

Если в походе больше трёх человек и уровень подготовки у всех разный, связь между участниками критична. Рации помогают координировать группу, особенно когда она растягивается по маршруту. Одно устройство стоит у проводника, другое — у замыкающего. Так никто не потеряется и не уйдёт слишком далеко от остальных.

Радиосвязь полезна даже в мини-группах: один участник может отправиться на разведку или подняться на обзорную точку, оставаясь на связи с базой. Это также важно при радиальных выходах — коротких маршрутах от основного лагеря.

Диапазоны частот: какие бывают и как выбрать

Радиосвязь работает в ограниченном диапазоне частот. Большая часть принадлежит государственным службам, но туристам доступны LPD и PMR диапазоны, входящие в ультракоротковолновой спектр (УКВ).

Диапазон Особенности Дальность связи Кол-во каналов LPD (433 МГц) Разрешён в России, не требует лицензии до 3 км в лесу, до 10 км на открытой местности 69 PMR (446 МГц) Используется в Европе и РФ, стабильная связь до 5 км 8

Такие рации компактные, экономно расходуют заряд и не требуют регистрации. Однако дальность связи зависит от рельефа: в горах и лесу сигнал гаснет быстрее, чем на равнине.

Производители указывают дальность до 15 км, но реальные цифры в условиях природы — около 3 км.

Какую рацию выбрать для путешествий

Чтобы не оформлять лицензию, выбирайте LPD/PMR-устройства (UHF). Они компактные, лёгкие и работают на батарейках или аккумуляторах. Для многодневных походов важно учитывать ёмкость питания и возможность подзарядки от пауэрбанка.

Типы питания:

аккумулятор — подходит для коротких походов;

батарейки AA/AAA — оптимальны для длительных маршрутов без доступа к розетке;

комбинированные модели — универсальный вариант.

Популярные марки: Baofeng, Motorola, Midland, Kenwood, TTi.

Цены — от 1000 рублей за простую модель до 3000-4000 рублей за пару устройств с дисплеем и защитой от влаги.

Как пользоваться рацией

Перед стартом путешествия вся группа должна выбрать общий канал. Лучше обсудить и запасной — на случай, если основной окажется занят.

Настройте все устройства на один канал (например, PMR 3).

Проверьте громкость и дальность сигнала, пока группа в сборе.

Закрепите рацию удобно — на лямке рюкзака, ремне или в подсумке.

Чтобы говорить, нажмите и удерживайте кнопку PTT (push to talk). Пока вы держите её, остальные участники не смогут передавать сообщения. Отпустили кнопку — канал снова свободен.

Фразы "Приём-приём" и "Конец связи" — не формальность, а способ понять, когда фраза закончена. При этом стоит ждать 1-2 секунды после нажатия PTT, чтобы устройство успело активироваться и не "съело" начало сообщения.

Главная кнопка у большинства моделей расположена сбоку и достаточно крупная — ей удобно пользоваться даже в перчатках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка — говорить слишком близко к микрофону.

Последствие — собеседник услышит хрипы и шум.

Альтернатива — держите устройство на расстоянии 5-10 см от рта.

Ошибка — не проверить заряд перед выходом.

Последствие — связь пропадёт в самый ответственный момент.

Альтернатива — берите запасные батарейки или пауэрбанк.

Ошибка — использовать рацию в самолёте.

Последствие — нарушение правил авиаперевозчика и возможный штраф.

Альтернатива — сдавайте устройство в багаж и не включайте на борту.

А что если планируется поход за границу

Перед выездом уточните, какие частоты разрешены в стране назначения. В Европе гражданским пользователям часто запрещено использование LPD-диапазона, зато PMR остаётся общедоступным.

Для комфортной связи на маршрутах лучше брать рации с двойным диапазоном (dual band) — они могут работать и на LPD, и на PMR частотах.

Практические советы туристам

Носите рацию в гермомешке — это защитит её от дождя и конденсата.

Если руки заняты (например, при езде на велосипеде), используйте гарнитуру или вынесенную кнопку PTT .

При сильном ветре прикрывайте микрофон ладонью, чтобы собеседник вас понял.

Не держите рацию в кармане — антенна должна быть направлена вверх.

Плюсы и минусы раций в походе

Плюсы Минусы Работают без сети и интернета Ограниченная дальность Просты в использовании Мешают помехи и рельеф Не требуют регистрации (LPD/PMR) Требуют внимательного выбора частоты Компактные и лёгкие Не заменяют спутниковую связь в горах

Частые вопросы

Какой радиус связи в лесу?

Около 2-3 км, в зависимости от высоты антенны и рельефа.

Можно ли говорить одновременно?

Нет. Канал занят, пока один участник держит кнопку PTT.

Что выбрать для автопутешествия?

Рации УКВ-диапазона — устойчивый сигнал и возможность подключения внешней антенны.