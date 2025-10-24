Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная помада нервно курит в углу: осень принесла свой неожиданный оттенок
Скандал за рулём: Бритни Спирс чуть не сбила пешехода после вечеринки — подробности происшествия
Один вечер без сахара — и сон становится глубже: как работает этот эффект
Кекс, который пахнет счастьем: творожная нежность и вишнёвая кислинка в одном кусочке
Осенний лук живёт по своим правилам: как получить раннюю зелень без теплицы
Я еле живу: жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на невыносимые трудности
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Почему мышцы не растут, даже если вы тренируетесь регулярно — главные причины
Оформляем декларацию, чтобы защитить счёт: новая схема обмана, на которую попадаются даже опытные

Эти устройства спасают в походах, где нет сигнала — и стоят дешевле телефона

6:06
Туризм

Даже в XXI веке, когда связь кажется вездесущей, остаются места, где сотовый сигнал исчезает полностью. Именно в таких ситуациях рация становится не роскошью, а средством безопасности. Она незаменима в горных походах, альпинизме, сплаве, фрирайде или автопутешествии, когда нужно поддерживать контакт между участниками группы.

Турист с рацией в горах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Турист с рацией в горах

Зачем туристу рация

Если в походе больше трёх человек и уровень подготовки у всех разный, связь между участниками критична. Рации помогают координировать группу, особенно когда она растягивается по маршруту. Одно устройство стоит у проводника, другое — у замыкающего. Так никто не потеряется и не уйдёт слишком далеко от остальных.

Радиосвязь полезна даже в мини-группах: один участник может отправиться на разведку или подняться на обзорную точку, оставаясь на связи с базой. Это также важно при радиальных выходах — коротких маршрутах от основного лагеря.

Диапазоны частот: какие бывают и как выбрать

Радиосвязь работает в ограниченном диапазоне частот. Большая часть принадлежит государственным службам, но туристам доступны LPD и PMR диапазоны, входящие в ультракоротковолновой спектр (УКВ).

Диапазон Особенности Дальность связи Кол-во каналов
LPD (433 МГц) Разрешён в России, не требует лицензии до 3 км в лесу, до 10 км на открытой местности 69
PMR (446 МГц) Используется в Европе и РФ, стабильная связь до 5 км 8

Такие рации компактные, экономно расходуют заряд и не требуют регистрации. Однако дальность связи зависит от рельефа: в горах и лесу сигнал гаснет быстрее, чем на равнине.

Производители указывают дальность до 15 км, но реальные цифры в условиях природы — около 3 км.

Какую рацию выбрать для путешествий

Чтобы не оформлять лицензию, выбирайте LPD/PMR-устройства (UHF). Они компактные, лёгкие и работают на батарейках или аккумуляторах. Для многодневных походов важно учитывать ёмкость питания и возможность подзарядки от пауэрбанка.

Типы питания:

  • аккумулятор — подходит для коротких походов;

  • батарейки AA/AAA — оптимальны для длительных маршрутов без доступа к розетке;

  • комбинированные модели — универсальный вариант.

Популярные марки: Baofeng, Motorola, Midland, Kenwood, TTi.
Цены — от 1000 рублей за простую модель до 3000-4000 рублей за пару устройств с дисплеем и защитой от влаги.

Как пользоваться рацией

Перед стартом путешествия вся группа должна выбрать общий канал. Лучше обсудить и запасной — на случай, если основной окажется занят.

  • Настройте все устройства на один канал (например, PMR 3).

  • Проверьте громкость и дальность сигнала, пока группа в сборе.

  • Закрепите рацию удобно — на лямке рюкзака, ремне или в подсумке.

Чтобы говорить, нажмите и удерживайте кнопку PTT (push to talk). Пока вы держите её, остальные участники не смогут передавать сообщения. Отпустили кнопку — канал снова свободен.

Фразы "Приём-приём" и "Конец связи" — не формальность, а способ понять, когда фраза закончена. При этом стоит ждать 1-2 секунды после нажатия PTT, чтобы устройство успело активироваться и не "съело" начало сообщения.

Главная кнопка у большинства моделей расположена сбоку и достаточно крупная — ей удобно пользоваться даже в перчатках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка — говорить слишком близко к микрофону.
Последствие — собеседник услышит хрипы и шум.
Альтернатива — держите устройство на расстоянии 5-10 см от рта.

Ошибка — не проверить заряд перед выходом.
Последствие — связь пропадёт в самый ответственный момент.
Альтернатива — берите запасные батарейки или пауэрбанк.

Ошибка — использовать рацию в самолёте.
Последствие — нарушение правил авиаперевозчика и возможный штраф.
Альтернатива — сдавайте устройство в багаж и не включайте на борту.

А что если планируется поход за границу

Перед выездом уточните, какие частоты разрешены в стране назначения. В Европе гражданским пользователям часто запрещено использование LPD-диапазона, зато PMR остаётся общедоступным.

Для комфортной связи на маршрутах лучше брать рации с двойным диапазоном (dual band) — они могут работать и на LPD, и на PMR частотах.

Практические советы туристам

  • Носите рацию в гермомешке — это защитит её от дождя и конденсата.

  • Если руки заняты (например, при езде на велосипеде), используйте гарнитуру или вынесенную кнопку PTT.

  • При сильном ветре прикрывайте микрофон ладонью, чтобы собеседник вас понял.

  • Не держите рацию в кармане — антенна должна быть направлена вверх.

Плюсы и минусы раций в походе

Плюсы Минусы
Работают без сети и интернета Ограниченная дальность
Просты в использовании Мешают помехи и рельеф
Не требуют регистрации (LPD/PMR) Требуют внимательного выбора частоты
Компактные и лёгкие Не заменяют спутниковую связь в горах

Частые вопросы

Какой радиус связи в лесу?
Около 2-3 км, в зависимости от высоты антенны и рельефа.

Можно ли говорить одновременно?
Нет. Канал занят, пока один участник держит кнопку PTT.

Что выбрать для автопутешествия?
Рации УКВ-диапазона — устойчивый сигнал и возможность подключения внешней антенны.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля Любовь Степушова Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Почему мышцы не растут, даже если вы тренируетесь регулярно — главные причины
Эти устройства спасают в походах, где нет сигнала — и стоят дешевле телефона
Оформляем декларацию, чтобы защитить счёт: новая схема обмана, на которую попадаются даже опытные
Своя половина — но только на бумаге: как мужчина четыре года ждал ключ от собственного дома
Его называли каменной рыбой: что стало с гигантом, державшим под контролем древние воды Африки
Шарф, который говорит громче пальто: модный способ показать характер этой осенью
Курение оставило след на стёклах: спасёт средство, которое есть у каждого дома
Мурлыка не оценит заботу: что скрывается за вкусняшками, которыми мы портим питомцев
Через 40 часов после переговоров — Кабул в огне: как мирная риторика обернулась кровью
В Госдуме раскрыли условия получения выплат для студенческих семей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.