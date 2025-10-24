Эти устройства спасают в походах, где нет сигнала — и стоят дешевле телефона

Даже в XXI веке, когда связь кажется вездесущей, остаются места, где сотовый сигнал исчезает полностью. Именно в таких ситуациях рация становится не роскошью, а средством безопасности. Она незаменима в горных походах, альпинизме, сплаве, фрирайде или автопутешествии, когда нужно поддерживать контакт между участниками группы.
Если в походе больше трёх человек и уровень подготовки у всех разный, связь между участниками критична. Рации помогают координировать группу, особенно когда она растягивается по маршруту. Одно устройство стоит у проводника, другое — у замыкающего. Так никто не потеряется и не уйдёт слишком далеко от остальных.
Радиосвязь полезна даже в мини-группах: один участник может отправиться на разведку или подняться на обзорную точку, оставаясь на связи с базой. Это также важно при радиальных выходах — коротких маршрутах от основного лагеря.
Радиосвязь работает в ограниченном диапазоне частот. Большая часть принадлежит государственным службам, но туристам доступны LPD и PMR диапазоны, входящие в ультракоротковолновой спектр (УКВ).
|Диапазон
|Особенности
|Дальность связи
|Кол-во каналов
|LPD (433 МГц)
|Разрешён в России, не требует лицензии
|до 3 км в лесу, до 10 км на открытой местности
|69
|PMR (446 МГц)
|Используется в Европе и РФ, стабильная связь
|до 5 км
|8
Такие рации компактные, экономно расходуют заряд и не требуют регистрации. Однако дальность связи зависит от рельефа: в горах и лесу сигнал гаснет быстрее, чем на равнине.
Производители указывают дальность до 15 км, но реальные цифры в условиях природы — около 3 км.
Чтобы не оформлять лицензию, выбирайте LPD/PMR-устройства (UHF). Они компактные, лёгкие и работают на батарейках или аккумуляторах. Для многодневных походов важно учитывать ёмкость питания и возможность подзарядки от пауэрбанка.
Типы питания:
аккумулятор — подходит для коротких походов;
батарейки AA/AAA — оптимальны для длительных маршрутов без доступа к розетке;
комбинированные модели — универсальный вариант.
Популярные марки: Baofeng, Motorola, Midland, Kenwood, TTi.
Цены — от 1000 рублей за простую модель до 3000-4000 рублей за пару устройств с дисплеем и защитой от влаги.
Перед стартом путешествия вся группа должна выбрать общий канал. Лучше обсудить и запасной — на случай, если основной окажется занят.
Настройте все устройства на один канал (например, PMR 3).
Проверьте громкость и дальность сигнала, пока группа в сборе.
Закрепите рацию удобно — на лямке рюкзака, ремне или в подсумке.
Чтобы говорить, нажмите и удерживайте кнопку PTT (push to talk). Пока вы держите её, остальные участники не смогут передавать сообщения. Отпустили кнопку — канал снова свободен.
Фразы "Приём-приём" и "Конец связи" — не формальность, а способ понять, когда фраза закончена. При этом стоит ждать 1-2 секунды после нажатия PTT, чтобы устройство успело активироваться и не "съело" начало сообщения.
Главная кнопка у большинства моделей расположена сбоку и достаточно крупная — ей удобно пользоваться даже в перчатках.
Ошибка — говорить слишком близко к микрофону.
Последствие — собеседник услышит хрипы и шум.
Альтернатива — держите устройство на расстоянии 5-10 см от рта.
Ошибка — не проверить заряд перед выходом.
Последствие — связь пропадёт в самый ответственный момент.
Альтернатива — берите запасные батарейки или пауэрбанк.
Ошибка — использовать рацию в самолёте.
Последствие — нарушение правил авиаперевозчика и возможный штраф.
Альтернатива — сдавайте устройство в багаж и не включайте на борту.
Перед выездом уточните, какие частоты разрешены в стране назначения. В Европе гражданским пользователям часто запрещено использование LPD-диапазона, зато PMR остаётся общедоступным.
Для комфортной связи на маршрутах лучше брать рации с двойным диапазоном (dual band) — они могут работать и на LPD, и на PMR частотах.
Носите рацию в гермомешке — это защитит её от дождя и конденсата.
Если руки заняты (например, при езде на велосипеде), используйте гарнитуру или вынесенную кнопку PTT.
При сильном ветре прикрывайте микрофон ладонью, чтобы собеседник вас понял.
Не держите рацию в кармане — антенна должна быть направлена вверх.
|Плюсы
|Минусы
|Работают без сети и интернета
|Ограниченная дальность
|Просты в использовании
|Мешают помехи и рельеф
|Не требуют регистрации (LPD/PMR)
|Требуют внимательного выбора частоты
|Компактные и лёгкие
|Не заменяют спутниковую связь в горах
Какой радиус связи в лесу?
Около 2-3 км, в зависимости от высоты антенны и рельефа.
Можно ли говорить одновременно?
Нет. Канал занят, пока один участник держит кнопку PTT.
Что выбрать для автопутешествия?
Рации УКВ-диапазона — устойчивый сигнал и возможность подключения внешней антенны.
