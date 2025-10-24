Зима для нижегородцев станет теплее: аэропорт Стригино открывает путь от метели к солнцу

С 26 октября аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде перешёл на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта. В этот период 14 авиакомпаний выполнят рейсы по 18 направлениям, включая популярные маршруты внутри России и за рубеж. Новое расписание даёт нижегородцам больше возможностей для путешествий — от коротких деловых перелётов до отдыха у моря.

Полёты по России

Зимой нижегородцы смогут летать по двенадцати российским направлениям. Среди них — классические маршруты в столицу и Санкт-Петербург, деловые рейсы в регионы и курортные перелёты на юг.

Направление Авиакомпания Цена от (₽) Москва Аэрофлот 3 633 Санкт-Петербург Аэрофлот / Smartavia 6 143 / 7 156 Казань Ювт Аэро 4 309 Самара Red Wings 4 884 Екатеринбург Red Wings 7 722 Челябинск Ювт Аэро 6 595 Уфа Nordwind Airlines 7 000 Оренбург Ювт Аэро 8 682 Минеральные Воды Nordwind Airlines 8 623 Сочи Nordwind Airlines 9 577 Калининград Nordwind Airlines 6 400 Новосибирск S7 Airlines 16 330

Зимнее расписание ориентировано на удобство пассажиров и включает ключевые деловые и курортные направления.

Международные направления

Тем, кто планирует отдых за границей, доступно пять прямых направлений без пересадок, пишет newsnn.ru. Зимой можно улететь на побережья Турции и Египта или открыть для себя города ближнего зарубежья.

Страна / Город Авиакомпания Цена от (₽) Турция — Анталья Pegasus Airlines 3 632 Грузия — Тбилиси Georgian Airways 10 865 Египет — Хургада Red Wings 14 414 Египет — Шарм-эль-Шейх Nordwind Airlines 15 544 Узбекистан — Ташкент Uzbekistan Airways 29 354

Самыми доступными остаются Турция и Грузия, а для любителей зимнего солнца подойдут египетские курорты с круглогодичным пляжным сезоном.

Как выбрать лучшее направление

Зимой 2024-2025 годов из Нижнего Новгорода удобно улететь как на отдых, так и по делам. Для путешествий по России подойдут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург — частые рейсы и невысокие цены делают их универсальными.

Любителям моря стоит обратить внимание на Сочи и Минеральные Воды, а также на Анталью и Египет — именно туда зимой отправляются чартеры и регулярные рейсы.

Для познавательных путешествий по Европе хорошим вариантом станет Калининград, где даже зимой царит особая атмосфера старого города.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать билет за несколько дней до вылета.

Последствие: цена может вырасти вдвое.

Альтернатива: бронируйте за 3-4 недели, особенно на новогодние праздники.

Ошибка: выбирать маршрут с пересадкой при наличии прямого.

Последствие: потери времени и риск задержки.

Альтернатива: проверяйте актуальные прямые рейсы на сайте аэропорта.

Ошибка: не учитывать сезонность направлений.

Последствие: отмена рейсов из-за низкого спроса.

Альтернатива: уточняйте частоту полётов перед покупкой.

А что если хочется тепла

Зимой нижегородцы чаще всего выбирают Египет, Турцию и Грузию - страны, где даже в январе можно гулять без куртки и наслаждаться солнцем. Для активных путешественников подойдут Минеральные Воды и Сочи — горнолыжные курорты, спа-отели и чистый горный воздух.

Тем, кто не планирует дальних перелётов, стоит рассмотреть Казань, Самару или Екатеринбург — города с интересной архитектурой, музеями и развитой гастрономической культурой.

Плюсы и минусы зимнего расписания

Плюсы Минусы Расширенная география рейсов Некоторые направления сезонные Прямые перелёты за границу Повышенные цены в праздничный период Удобные стыковки через Москву и Санкт-Петербург Нерегулярность чартерных рейсов Возможность путешествовать без пересадок Не все рейсы выполняются ежедневно

FAQ

Где посмотреть расписание и цены?

На сайте аэропорта Стригино и на страницах авиакомпаний.

Можно ли вернуть билет при изменении планов?

Да, но условия зависят от тарифа и перевозчика.

Будут ли новые направления зимой?

Аэропорт планирует увеличить число рейсов в южные регионы и страны СНГ при росте спроса.