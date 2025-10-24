Зима для нижегородцев станет теплее: аэропорт Стригино открывает путь от метели к солнцу

С 26 октября аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде перешёл на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта. В этот период 14 авиакомпаний выполнят рейсы по 18 направлениям, включая популярные маршруты внутри России и за рубеж. Новое расписание даёт нижегородцам больше возможностей для путешествий — от коротких деловых перелётов до отдыха у моря.
Зимой нижегородцы смогут летать по двенадцати российским направлениям. Среди них — классические маршруты в столицу и Санкт-Петербург, деловые рейсы в регионы и курортные перелёты на юг.
|Направление
|Авиакомпания
|Цена от (₽)
|Москва
|Аэрофлот
|3 633
|Санкт-Петербург
|Аэрофлот / Smartavia
|6 143 / 7 156
|Казань
|Ювт Аэро
|4 309
|Самара
|Red Wings
|4 884
|Екатеринбург
|Red Wings
|7 722
|Челябинск
|Ювт Аэро
|6 595
|Уфа
|Nordwind Airlines
|7 000
|Оренбург
|Ювт Аэро
|8 682
|Минеральные Воды
|Nordwind Airlines
|8 623
|Сочи
|Nordwind Airlines
|9 577
|Калининград
|Nordwind Airlines
|6 400
|Новосибирск
|S7 Airlines
|16 330
Зимнее расписание ориентировано на удобство пассажиров и включает ключевые деловые и курортные направления.
Тем, кто планирует отдых за границей, доступно пять прямых направлений без пересадок, пишет newsnn.ru. Зимой можно улететь на побережья Турции и Египта или открыть для себя города ближнего зарубежья.
|Страна / Город
|Авиакомпания
|Цена от (₽)
|Турция — Анталья
|Pegasus Airlines
|3 632
|Грузия — Тбилиси
|Georgian Airways
|10 865
|Египет — Хургада
|Red Wings
|14 414
|Египет — Шарм-эль-Шейх
|Nordwind Airlines
|15 544
|Узбекистан — Ташкент
|Uzbekistan Airways
|29 354
Самыми доступными остаются Турция и Грузия, а для любителей зимнего солнца подойдут египетские курорты с круглогодичным пляжным сезоном.
Зимой 2024-2025 годов из Нижнего Новгорода удобно улететь как на отдых, так и по делам. Для путешествий по России подойдут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург — частые рейсы и невысокие цены делают их универсальными.
Любителям моря стоит обратить внимание на Сочи и Минеральные Воды, а также на Анталью и Египет — именно туда зимой отправляются чартеры и регулярные рейсы.
Для познавательных путешествий по Европе хорошим вариантом станет Калининград, где даже зимой царит особая атмосфера старого города.
Ошибка: покупать билет за несколько дней до вылета.
Последствие: цена может вырасти вдвое.
Альтернатива: бронируйте за 3-4 недели, особенно на новогодние праздники.
Ошибка: выбирать маршрут с пересадкой при наличии прямого.
Последствие: потери времени и риск задержки.
Альтернатива: проверяйте актуальные прямые рейсы на сайте аэропорта.
Ошибка: не учитывать сезонность направлений.
Последствие: отмена рейсов из-за низкого спроса.
Альтернатива: уточняйте частоту полётов перед покупкой.
Зимой нижегородцы чаще всего выбирают Египет, Турцию и Грузию - страны, где даже в январе можно гулять без куртки и наслаждаться солнцем. Для активных путешественников подойдут Минеральные Воды и Сочи — горнолыжные курорты, спа-отели и чистый горный воздух.
Тем, кто не планирует дальних перелётов, стоит рассмотреть Казань, Самару или Екатеринбург — города с интересной архитектурой, музеями и развитой гастрономической культурой.
|Плюсы
|Минусы
|Расширенная география рейсов
|Некоторые направления сезонные
|Прямые перелёты за границу
|Повышенные цены в праздничный период
|Удобные стыковки через Москву и Санкт-Петербург
|Нерегулярность чартерных рейсов
|Возможность путешествовать без пересадок
|Не все рейсы выполняются ежедневно
Где посмотреть расписание и цены?
На сайте аэропорта Стригино и на страницах авиакомпаний.
Можно ли вернуть билет при изменении планов?
Да, но условия зависят от тарифа и перевозчика.
Будут ли новые направления зимой?
Аэропорт планирует увеличить число рейсов в южные регионы и страны СНГ при росте спроса.
