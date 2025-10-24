Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мурлыка не оценит заботу: что скрывается за вкусняшками, которыми мы портим питомцев
В Госдуме раскрыли условия получения выплат для студенческих семей
Еда, от которой болеют чаще всего: почему именно эти продукты в чёрном списке
Судьба подала знак: букет невесты в руках Юлии Барановской стал поводом для обсуждений в Сети
Полезные соседи для урожая мечты: как растения лечат и защищают друг друга
Инди-коллектив Стихи на окнах подъезда №8 представит новые песни на концерте в Мумий Тролль MusicBar
В Госдуме объяснили выдвинутое Бельгией условие конфискации замороженных активов РФ
Секрет Вселенной раскрыт: найдено место, где зарождаются чёрные дыры — космические фабрики тьмы
Штраф за одуванчик: дачникам грозят тысячи за естественную красоту участка — новая угроза с грядки

Зима для нижегородцев станет теплее: аэропорт Стригино открывает путь от метели к солнцу

5:19
Туризм

С 26 октября аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде перешёл на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта. В этот период 14 авиакомпаний выполнят рейсы по 18 направлениям, включая популярные маршруты внутри России и за рубеж. Новое расписание даёт нижегородцам больше возможностей для путешествий — от коротких деловых перелётов до отдыха у моря.

Семья в аэропорту зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Семья в аэропорту зимой

Полёты по России

Зимой нижегородцы смогут летать по двенадцати российским направлениям. Среди них — классические маршруты в столицу и Санкт-Петербург, деловые рейсы в регионы и курортные перелёты на юг.

Направление Авиакомпания Цена от (₽)
Москва Аэрофлот 3 633
Санкт-Петербург Аэрофлот / Smartavia 6 143 / 7 156
Казань Ювт Аэро 4 309
Самара Red Wings 4 884
Екатеринбург Red Wings 7 722
Челябинск Ювт Аэро 6 595
Уфа Nordwind Airlines 7 000
Оренбург Ювт Аэро 8 682
Минеральные Воды Nordwind Airlines 8 623
Сочи Nordwind Airlines 9 577
Калининград Nordwind Airlines 6 400
Новосибирск S7 Airlines 16 330

Зимнее расписание ориентировано на удобство пассажиров и включает ключевые деловые и курортные направления.

Международные направления

Тем, кто планирует отдых за границей, доступно пять прямых направлений без пересадок, пишет newsnn.ru. Зимой можно улететь на побережья Турции и Египта или открыть для себя города ближнего зарубежья.

Страна / Город Авиакомпания Цена от (₽)
Турция — Анталья Pegasus Airlines 3 632
Грузия — Тбилиси Georgian Airways 10 865
Египет — Хургада Red Wings 14 414
Египет — Шарм-эль-Шейх Nordwind Airlines 15 544
Узбекистан — Ташкент Uzbekistan Airways 29 354

Самыми доступными остаются Турция и Грузия, а для любителей зимнего солнца подойдут египетские курорты с круглогодичным пляжным сезоном.

Как выбрать лучшее направление

Зимой 2024-2025 годов из Нижнего Новгорода удобно улететь как на отдых, так и по делам. Для путешествий по России подойдут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург — частые рейсы и невысокие цены делают их универсальными.

Любителям моря стоит обратить внимание на Сочи и Минеральные Воды, а также на Анталью и Египет — именно туда зимой отправляются чартеры и регулярные рейсы.

Для познавательных путешествий по Европе хорошим вариантом станет Калининград, где даже зимой царит особая атмосфера старого города.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать билет за несколько дней до вылета.
Последствие: цена может вырасти вдвое.
Альтернатива: бронируйте за 3-4 недели, особенно на новогодние праздники.

Ошибка: выбирать маршрут с пересадкой при наличии прямого.
Последствие: потери времени и риск задержки.
Альтернатива: проверяйте актуальные прямые рейсы на сайте аэропорта.

Ошибка: не учитывать сезонность направлений.
Последствие: отмена рейсов из-за низкого спроса.
Альтернатива: уточняйте частоту полётов перед покупкой.

А что если хочется тепла

Зимой нижегородцы чаще всего выбирают Египет, Турцию и Грузию - страны, где даже в январе можно гулять без куртки и наслаждаться солнцем. Для активных путешественников подойдут Минеральные Воды и Сочи — горнолыжные курорты, спа-отели и чистый горный воздух.

Тем, кто не планирует дальних перелётов, стоит рассмотреть Казань, Самару или Екатеринбург — города с интересной архитектурой, музеями и развитой гастрономической культурой.

Плюсы и минусы зимнего расписания

Плюсы Минусы
Расширенная география рейсов Некоторые направления сезонные
Прямые перелёты за границу Повышенные цены в праздничный период
Удобные стыковки через Москву и Санкт-Петербург Нерегулярность чартерных рейсов
Возможность путешествовать без пересадок Не все рейсы выполняются ежедневно

FAQ

Где посмотреть расписание и цены?
На сайте аэропорта Стригино и на страницах авиакомпаний.

Можно ли вернуть билет при изменении планов?
Да, но условия зависят от тарифа и перевозчика.

Будут ли новые направления зимой?
Аэропорт планирует увеличить число рейсов в южные регионы и страны СНГ при росте спроса.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Домашние животные
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля Любовь Степушова Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Зима для нижегородцев станет теплее: аэропорт Стригино открывает путь от метели к солнцу
Санкции против нефти: как США стремятся ослабить Россию и ошибаются в расчетах
Инди-коллектив Стихи на окнах подъезда №8 представит новые песни на концерте в Мумий Тролль MusicBar
В Госдуме объяснили выдвинутое Бельгией условие конфискации замороженных активов РФ
Секрет Вселенной раскрыт: найдено место, где зарождаются чёрные дыры — космические фабрики тьмы
Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля
Штраф за одуванчик: дачникам грозят тысячи за естественную красоту участка — новая угроза с грядки
Яркие краски без хаоса: как игра контрастов учит интерьер быть живым и спокойным одновременно
Антифриз, конденсат или паника: что на самом деле стоит за майонезом под крышкой двигателя
Вы вините маникюр, а виновато отопление: верните ногтям силу простыми действиями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.