Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неочевидный предвестник: этот сигнал организма предупреждает о проблемах с суставами
Автомобильный апокалипсис: Европу ждёт дефицит полупроводников после конфликта вокруг Nexperia
Взорвите осень 2025: эти куртки и пальто изменят ваш стиль навсегда — откройте для себя тренды
Евросоюз толкает Бельгию на грань: кому достанется счёт за замороженные российские миллиарды
Молчаливые свидетели древности: в Адыгее нашли меотские таблички с неизвестными знаками
Земля больше не одна: в космическом соседстве обнаружена планета с признаками обитаемости
Он тянется к солнцу, а ломается под урожаем: вот как спасти абрикос от самого себя
Выбор, от которого зависит будущее: как одна операция превращает заботу в долгую жизнь
Этот орех коварен, а мы едим его килограммами: он признан самым опасным растением 2025 года

Белоруссия обошла Европу: куда россияне бегут встречать Новый год без виз и переплат

6:18
Туризм

По данным туроператоров, бронирования в Белоруссию на праздничный период увеличились на десятки процентов по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями стали Минск, Гродно, Брест, Витебск и Могилёв. Путешественники едут как на экскурсии, так и на санаторное лечение.

Мирский замок
Фото: commons.wikimedia.org by Rave, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мирский замок

Сервис бронирования "Островок" отмечает, что спрос на отели в Белоруссии вырос на 36%. Страна вышла на первое место среди всех зарубежных направлений, заняв 35% всех бронирований россиян. Особенно выделяются Гродно (+52%), Брест (+38%) и Минск (+27%). В пятёрку лидеров также вошёл Могилёв — город с богатым архитектурным наследием и уютной атмосферой.

Компания Ozon Travel подтверждает тренд: за год интерес к белорусским отелям вырос в 2,2 раза — это прирост более чем на 120%. Туристы бронируют заранее, и многие объекты уже стоят на стоп-продажах.

Где отдыхают россияне: от апартаментов до глэмпингов

Выбор размещения у российских туристов разнообразен.
• 45% гостей предпочитают апартаменты — удобные, с домашней атмосферой и кухней.
• 17% выбирают недорогие отели без звёзд,
• по 13% занимают гостиницы категорий 3* и 5*,
• 4% — 4*,
• хостелы и гостевые дома делят оставшиеся проценты.
Даже кемпинги и глэмпинги пользуются спросом — в зимнем формате они становятся уютными домиками с каминами и горячим глинтвейном.

Санатории и экскурсии: хит сезона

В компании "Мультитур" отмечают, что основным спросом пользуются санатории и отели в крупных городах, но растёт интерес к экскурсионным турам.

"Из тенденций отмечу отсутствие выраженной сезонности: не только лето, но и ноябрь, и декабрь пользуются высоким спросом", — отметили эксперты туроператора.

Цены в межсезонье выросли на 5-10%, а на Новый год — до 15%. Одно из самых популярных предложений — поездка "В гости к белорусскому Деду Морозу" в Беловежскую пущу: трёхдневный тур стоит около 23,7 тысяч рублей на человека. При необходимости компании добавляют новые составы, чтобы все желающие смогли попасть в праздничный поезд.

В туроператоре "Алеан" рассказали, что зимние продажи выросли на 55%. Экскурсионные туры стали популярнее втрое, а санаторные продажи выросли на 46%.

"Некоторые санатории среднего и высокого уровня уже на стопах, но часть предложений всё ещё доступна", — пояснили специалисты компании.

На праздники действуют программы от 60 тысяч рублей на двоих за 4-5 дней, включая экскурсии по Минску, замкам Мира и Несвижа, посещение Беловежской пущи и Лидского замка. Особой популярностью пользуются поездки к белорусскому Деду Морозу и его "коллеге" Зюзе из Припятского парка.

Почему Белоруссия стала альтернативой Европе

Эксперты отмечают, что многие туристы рассматривают Белоруссию как доступную и комфортную замену европейским направлениям.

"Спрос на Белоруссию высокий, железнодорожные билеты уже заканчиваются", — сообщили в компании "Русь".

Если раньше билеты на новогодние туры раскупали к концу ноября, то теперь группы загружаются уже в октябре. Туристы всё чаще бронируют заранее, а программы с посещением замков и гастрономическими акцентами стали лидерами продаж. Стоимость экскурсионных туров выросла примерно на 35%, но компании стараются сдерживать рост, предлагая часть экскурсий оплачивать отдельно — по желанию.

А что если поехать весной

Весна в Белоруссии не менее интересна: распускаются сады Несвижского замка, открываются фестивали в Витебске, а цены на проживание снижаются. Для тех, кто не любит толпу, март и апрель — лучшее время, чтобы познакомиться со страной в спокойной обстановке.

FAQ

Как выбрать тур?
Определитесь с целями поездки: если хотите расслабиться — санаторий; если ищете приключения — экскурсионный маршрут с замками и парками.

Сколько стоит отдых?
От 23 тысяч рублей на человека за 3-5 дней. Цена зависит от уровня отеля, включённого питания и экскурсий.

Что лучше: самостоятельная поездка или тур?
Тур удобнее — включены транспорт, гид и билеты. Но для опытных путешественников самостоятельный формат даёт больше гибкости.

Нужен ли загранпаспорт?
Нет, россиянам достаточно внутреннего паспорта.

Можно ли ехать с детьми?
Да, особенно интересны поездки в Беловежскую пущу к Деду Морозу — это настоящий праздник для всей семьи.

Мифы и правда

  • Миф: В Белоруссии нечего смотреть зимой.
    Правда: Замки, ярмарки и пущи зимой выглядят особенно сказочно.

  • Миф: Санаторный отдых — только для пожилых.
    Правда: Современные здравницы предлагают СПА, фитнес и программы для всей семьи.

  • Миф: Белорусская кухня скучная.
    Правда: Драники, мачанка и крамбамбуля никого не оставляют равнодушным.

Интересные факты

  1. Резиденция белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще — крупнейшая в Восточной Европе.

  2. Несвижский замок считается первым барочным дворцом на территории Восточной Европы.

Исторический контекст

Туризм в Белоруссии активно развивался ещё в советское время: страна славилась своими санаториями, чистой природой и архитектурой. Сегодня она возвращает себе статус центра культурного и оздоровительного туризма, объединяя старинные традиции и современный комфорт.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Мечта об идеальном авто превращается в кошмар: антирейтинг японских неудачников Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Бюджетная альтернатива: эти средства для борьбы с воспалениями на лице уже есть у вас дома
Мир или санкции: что выберет Япония в отношениях с Россией
Скандал в шоу-бизнесе: как поклонники Пугачёвой довели продюсера Дзюника до больницы
Путин поставил ультиматум ударным системам — что стоит за словами "пусть они об этом подумают"
Лилия мира превращается в болотное чудовище: растение мстит за ваш полив
Сексуальная энергия без аптек: чем питается мужчина, который не знает усталости и всегда в форме
Под Антарктидой открылось дыхание планеты: океан выпускает газ, способный разогреть Землю
Минус 5 сантиметров без фитнеса: японский метод с обычным полотенцем покоряет мир здоровьем и осанкой
Один неверный жест — и чужое авто уже с вмятиной: простой приём спасает от неприятностей на парковке
Диплом или навыки: кого на самом деле выбирают работодатели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.