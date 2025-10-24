Белоруссия обошла Европу: куда россияне бегут встречать Новый год без виз и переплат

По данным туроператоров, бронирования в Белоруссию на праздничный период увеличились на десятки процентов по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями стали Минск, Гродно, Брест, Витебск и Могилёв. Путешественники едут как на экскурсии, так и на санаторное лечение.

Фото: commons.wikimedia.org by Rave, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мирский замок

Сервис бронирования "Островок" отмечает, что спрос на отели в Белоруссии вырос на 36%. Страна вышла на первое место среди всех зарубежных направлений, заняв 35% всех бронирований россиян. Особенно выделяются Гродно (+52%), Брест (+38%) и Минск (+27%). В пятёрку лидеров также вошёл Могилёв — город с богатым архитектурным наследием и уютной атмосферой.

Компания Ozon Travel подтверждает тренд: за год интерес к белорусским отелям вырос в 2,2 раза — это прирост более чем на 120%. Туристы бронируют заранее, и многие объекты уже стоят на стоп-продажах.

Где отдыхают россияне: от апартаментов до глэмпингов

Выбор размещения у российских туристов разнообразен.

• 45% гостей предпочитают апартаменты — удобные, с домашней атмосферой и кухней.

• 17% выбирают недорогие отели без звёзд,

• по 13% занимают гостиницы категорий 3* и 5*,

• 4% — 4*,

• хостелы и гостевые дома делят оставшиеся проценты.

Даже кемпинги и глэмпинги пользуются спросом — в зимнем формате они становятся уютными домиками с каминами и горячим глинтвейном.

Санатории и экскурсии: хит сезона

В компании "Мультитур" отмечают, что основным спросом пользуются санатории и отели в крупных городах, но растёт интерес к экскурсионным турам.

"Из тенденций отмечу отсутствие выраженной сезонности: не только лето, но и ноябрь, и декабрь пользуются высоким спросом", — отметили эксперты туроператора.

Цены в межсезонье выросли на 5-10%, а на Новый год — до 15%. Одно из самых популярных предложений — поездка "В гости к белорусскому Деду Морозу" в Беловежскую пущу: трёхдневный тур стоит около 23,7 тысяч рублей на человека. При необходимости компании добавляют новые составы, чтобы все желающие смогли попасть в праздничный поезд.

В туроператоре "Алеан" рассказали, что зимние продажи выросли на 55%. Экскурсионные туры стали популярнее втрое, а санаторные продажи выросли на 46%.

"Некоторые санатории среднего и высокого уровня уже на стопах, но часть предложений всё ещё доступна", — пояснили специалисты компании.

На праздники действуют программы от 60 тысяч рублей на двоих за 4-5 дней, включая экскурсии по Минску, замкам Мира и Несвижа, посещение Беловежской пущи и Лидского замка. Особой популярностью пользуются поездки к белорусскому Деду Морозу и его "коллеге" Зюзе из Припятского парка.

Почему Белоруссия стала альтернативой Европе

Эксперты отмечают, что многие туристы рассматривают Белоруссию как доступную и комфортную замену европейским направлениям.

"Спрос на Белоруссию высокий, железнодорожные билеты уже заканчиваются", — сообщили в компании "Русь".

Если раньше билеты на новогодние туры раскупали к концу ноября, то теперь группы загружаются уже в октябре. Туристы всё чаще бронируют заранее, а программы с посещением замков и гастрономическими акцентами стали лидерами продаж. Стоимость экскурсионных туров выросла примерно на 35%, но компании стараются сдерживать рост, предлагая часть экскурсий оплачивать отдельно — по желанию.

А что если поехать весной

Весна в Белоруссии не менее интересна: распускаются сады Несвижского замка, открываются фестивали в Витебске, а цены на проживание снижаются. Для тех, кто не любит толпу, март и апрель — лучшее время, чтобы познакомиться со страной в спокойной обстановке.

FAQ

Как выбрать тур?

Определитесь с целями поездки: если хотите расслабиться — санаторий; если ищете приключения — экскурсионный маршрут с замками и парками.

Сколько стоит отдых?

От 23 тысяч рублей на человека за 3-5 дней. Цена зависит от уровня отеля, включённого питания и экскурсий.

Что лучше: самостоятельная поездка или тур?

Тур удобнее — включены транспорт, гид и билеты. Но для опытных путешественников самостоятельный формат даёт больше гибкости.

Нужен ли загранпаспорт?

Нет, россиянам достаточно внутреннего паспорта.

Можно ли ехать с детьми?

Да, особенно интересны поездки в Беловежскую пущу к Деду Морозу — это настоящий праздник для всей семьи.

Мифы и правда

Миф: В Белоруссии нечего смотреть зимой.

Правда: Замки, ярмарки и пущи зимой выглядят особенно сказочно.

Миф: Санаторный отдых — только для пожилых.

Правда: Современные здравницы предлагают СПА, фитнес и программы для всей семьи.

Миф: Белорусская кухня скучная.

Правда: Драники, мачанка и крамбамбуля никого не оставляют равнодушным.

Интересные факты

Резиденция белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще — крупнейшая в Восточной Европе. Несвижский замок считается первым барочным дворцом на территории Восточной Европы.

Исторический контекст

Туризм в Белоруссии активно развивался ещё в советское время: страна славилась своими санаториями, чистой природой и архитектурой. Сегодня она возвращает себе статус центра культурного и оздоровительного туризма, объединяя старинные традиции и современный комфорт.