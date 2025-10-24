Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важные перемены: как пенсионерам гарантированно получить положенные выплаты
Живот болит без причины? Скрытая болезнь, которой страдает каждый третий ребёнок
Мёртвый город оживает: что найдено в библейских Колоссах
Секрет экономии: стирайте вещи правильно, и счета за свет вас приятно удивят
Картошка снова в моде: старые хитрости, которые дают урожай, будто из рекламы удобрений
Россияне спешат в автосалоны: пока реформы не вступили в силу, машины разбирают как горячие пирожки
37 лет без старости: у самой некрасивой крысы мира нашли ключ к долголетию человека
Не просто украшение: странный символ на шее Преснякова озадачил поклонников
Убить оказалось проще: почему приютам и стерилизации предпочли эвтаназию

Сюрприз для гурманов: где в мире еда не просто вкусная, а незабываемая

4:49
Туризм

Tripadvisor, гигант путешествий и отзывов, ежегодно анализирует миллионы оценок ресторанов по всему миру. В 2025 году он снова попытался ответить на вопрос, в каком городе на Земле еда действительно лучшая.

ресторан женщина еда
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
ресторан женщина еда

Результаты удивили даже самых стойких гурманов: на вершине рейтингаРим, столица Италии, и в каком-то смысле — столица вкуса.
Но дальше начинается сюрприз.

На втором месте — Лондон, город, который итальянцы ещё недавно считали синонимом слова "отварное". Сегодня же британская столица стала мировым перекрёстком кухонь — от карри до мисо, от уличных бургеров до ресторанов со звёздами Michelin.

Третье место досталось Марракешу, городу, где специи заменяют солнце, а каждый базар пахнет корицей, мятой и шафраном.

Подиум вкусов

Tripadvisor анализировал не только оценки ресторанов, но и комментарии туристов — частоту слов "authentic", "memorable", "fresh", а также повторяющиеся упоминания блюд.
Рим лидировал благодаря триаде, знакомой каждому итальянцу: паста, вино и традиция.

От carbonara и cacio e pepe до supplì на Трастевере — кухня Вечного города убедительно доказала, что простота всё ещё может побеждать моду.

"Рим — это гастрономический компромисс между прошлым и настоящим, — отмечает кулинарный критик Лоренцо Касалини. — Это кухня, где ты можешь есть блюдо пастуха в ресторане с мраморными колоннами — и оно будет божественным".

Европа против мира

Если прокрутить рейтинг дальше, на четвёртой позиции окажется Париж, вечный конкурент Италии не только в моде, но и на кухне.
На пятом — Неаполь, второй и последний итальянский город в топ-10.
Дальше следуют Барселона, Лима, Новый Орлеан, Буэнос-Айрес и Афины.

Неаполь, конечно, не мог не попасть в десятку: ведь именно здесь родилась пицца, и именно здесь mozzarella di bufala считается национальным достоянием.

Но если задуматься, итальянское присутствие в рейтинге кажется скромным.
Ведь это страна, где гастрономия — не индустрия, а наследие. Почему же только два города?

Мир, полный вкусов

Ответ прост: вкус стал глобальным.
Мир путешествует, смешивает ингредиенты и вдохновляется другими культурами.
Рим может гордиться традицией, но в Бангкоке, Стамбуле или Мехико вкус рождается на улице, у огня, без официантов и броней.

Путешественники стали искать не просто блюда, а опыт - запахи, эмоции, контраст культур. И именно это объясняет, почему в рейтинге соседствуют Неаполь и Киото, Марракеш и Пенанг.

Гастрономическая дипломатия

Для Италии подобные исследования — не повод для тревоги, а напоминание: нужно не только готовить, но и рассказывать.
Пицца, паста, тирамису — это уже международный язык. Но за ними стоит бесконечное множество локальных диалектов: тосканская ribollita, пьемонтская bagna cauda, сицилийская pasta con le sarde.

"Наше преимущество не в том, что мы готовим лучше всех, а в том, что у нас нет одинаковой кухни, — говорит шеф Массимо Боттура. — Каждый километр Италии — это новая идея о том, что такое вкус".

И всё же — Рим

Вечный город удерживает первенство не случайно.
Он не боится быть собой. Его кухня не украшает тарелки цветами, не боится соли и перца, не стесняется быть жирной, насыщенной и громкой.
Она говорит тем же языком, что и сам город — языком удовольствия без извинений.

FAQ

Почему Рим стал №1 по версии Tripadvisor?
Путешественники чаще всего упоминали в отзывах качество традиционных блюд, доступность ресторанов и атмосферу.

Почему Лондон на втором месте?
Из-за огромного разнообразия кухонь и высокого качества сервисов. Лондон стал лабораторией мировой гастрономии.

Какие итальянские города ещё в рейтинге?
Только Неаполь — на пятом месте. Милан, Флоренция и Болонья остались за пределами десятки.

Как составляется рейтинг?
Алгоритм Tripadvisor анализирует миллионы отзывов и оценок, выделяя города с наилучшим средним уровнем гастрономического опыта.

Что удивило больше всего?
Отсутствие в десятке азиатских мегаполисов вроде Токио или Сеула, обычно считающихся лидерами уличной еды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Нежнее облака, легче вздоха: как сделать идеальный сливочный крем за 10 минут
Еда и рецепты
Нежнее облака, легче вздоха: как сделать идеальный сливочный крем за 10 минут
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Бесплодие и усыновлённый ребёнок: почему Ольга Бузова в слезах обратилась к подписчикам
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
Последние материалы
Она спасена, но всё ещё боится: как помочь бывшей уличной кошке поверить человеку
Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы наконец начали расти — ответ удивит
Глобальная перестройка началась: мир прощается с машинами, на которых выросло поколение
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Сад, видимый из спальни: что посадить под окном, чтобы начать день с вдохновения
Тонкая грань между бодростью и болью: как чай натощак разрушает слизистую желудка
Шоколадный взрыв в яблочном пироге: попробуйте этот рецепт, и вы забудете о классике
За один вечер — как за квартиру в Москве: почему Лепс и Шаман ценят себя так дорого
Кошелёк плачет: аренда квартир в Москве и Питере дорожает с космической скоростью
Удивительное дерево в Бразилии: как один кешью захватил почти футбольное поле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.