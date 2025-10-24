Сюрприз для гурманов: где в мире еда не просто вкусная, а незабываемая

Tripadvisor, гигант путешествий и отзывов, ежегодно анализирует миллионы оценок ресторанов по всему миру. В 2025 году он снова попытался ответить на вопрос, в каком городе на Земле еда действительно лучшая.
Результаты удивили даже самых стойких гурманов: на вершине рейтинга — Рим, столица Италии, и в каком-то смысле — столица вкуса.
Но дальше начинается сюрприз.
На втором месте — Лондон, город, который итальянцы ещё недавно считали синонимом слова "отварное". Сегодня же британская столица стала мировым перекрёстком кухонь — от карри до мисо, от уличных бургеров до ресторанов со звёздами Michelin.
Третье место досталось Марракешу, городу, где специи заменяют солнце, а каждый базар пахнет корицей, мятой и шафраном.
Tripadvisor анализировал не только оценки ресторанов, но и комментарии туристов — частоту слов "authentic", "memorable", "fresh", а также повторяющиеся упоминания блюд.
Рим лидировал благодаря триаде, знакомой каждому итальянцу: паста, вино и традиция.
От carbonara и cacio e pepe до supplì на Трастевере — кухня Вечного города убедительно доказала, что простота всё ещё может побеждать моду.
"Рим — это гастрономический компромисс между прошлым и настоящим, — отмечает кулинарный критик Лоренцо Касалини. — Это кухня, где ты можешь есть блюдо пастуха в ресторане с мраморными колоннами — и оно будет божественным".
Если прокрутить рейтинг дальше, на четвёртой позиции окажется Париж, вечный конкурент Италии не только в моде, но и на кухне.
На пятом — Неаполь, второй и последний итальянский город в топ-10.
Дальше следуют Барселона, Лима, Новый Орлеан, Буэнос-Айрес и Афины.
Неаполь, конечно, не мог не попасть в десятку: ведь именно здесь родилась пицца, и именно здесь mozzarella di bufala считается национальным достоянием.
Но если задуматься, итальянское присутствие в рейтинге кажется скромным.
Ведь это страна, где гастрономия — не индустрия, а наследие. Почему же только два города?
Ответ прост: вкус стал глобальным.
Мир путешествует, смешивает ингредиенты и вдохновляется другими культурами.
Рим может гордиться традицией, но в Бангкоке, Стамбуле или Мехико вкус рождается на улице, у огня, без официантов и броней.
Путешественники стали искать не просто блюда, а опыт - запахи, эмоции, контраст культур. И именно это объясняет, почему в рейтинге соседствуют Неаполь и Киото, Марракеш и Пенанг.
Для Италии подобные исследования — не повод для тревоги, а напоминание: нужно не только готовить, но и рассказывать.
Пицца, паста, тирамису — это уже международный язык. Но за ними стоит бесконечное множество локальных диалектов: тосканская ribollita, пьемонтская bagna cauda, сицилийская pasta con le sarde.
"Наше преимущество не в том, что мы готовим лучше всех, а в том, что у нас нет одинаковой кухни, — говорит шеф Массимо Боттура. — Каждый километр Италии — это новая идея о том, что такое вкус".
Вечный город удерживает первенство не случайно.
Он не боится быть собой. Его кухня не украшает тарелки цветами, не боится соли и перца, не стесняется быть жирной, насыщенной и громкой.
Она говорит тем же языком, что и сам город — языком удовольствия без извинений.
Почему Рим стал №1 по версии Tripadvisor?
Путешественники чаще всего упоминали в отзывах качество традиционных блюд, доступность ресторанов и атмосферу.
Почему Лондон на втором месте?
Из-за огромного разнообразия кухонь и высокого качества сервисов. Лондон стал лабораторией мировой гастрономии.
Какие итальянские города ещё в рейтинге?
Только Неаполь — на пятом месте. Милан, Флоренция и Болонья остались за пределами десятки.
Как составляется рейтинг?
Алгоритм Tripadvisor анализирует миллионы отзывов и оценок, выделяя города с наилучшим средним уровнем гастрономического опыта.
Что удивило больше всего?
Отсутствие в десятке азиатских мегаполисов вроде Токио или Сеула, обычно считающихся лидерами уличной еды.
