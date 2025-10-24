Сюрприз для гурманов: где в мире еда не просто вкусная, а незабываемая

Tripadvisor, гигант путешествий и отзывов, ежегодно анализирует миллионы оценок ресторанов по всему миру. В 2025 году он снова попытался ответить на вопрос, в каком городе на Земле еда действительно лучшая.

Результаты удивили даже самых стойких гурманов: на вершине рейтинга — Рим, столица Италии, и в каком-то смысле — столица вкуса.

Но дальше начинается сюрприз.

На втором месте — Лондон, город, который итальянцы ещё недавно считали синонимом слова "отварное". Сегодня же британская столица стала мировым перекрёстком кухонь — от карри до мисо, от уличных бургеров до ресторанов со звёздами Michelin.

Третье место досталось Марракешу, городу, где специи заменяют солнце, а каждый базар пахнет корицей, мятой и шафраном.

Подиум вкусов

Tripadvisor анализировал не только оценки ресторанов, но и комментарии туристов — частоту слов "authentic", "memorable", "fresh", а также повторяющиеся упоминания блюд.

Рим лидировал благодаря триаде, знакомой каждому итальянцу: паста, вино и традиция.

От carbonara и cacio e pepe до supplì на Трастевере — кухня Вечного города убедительно доказала, что простота всё ещё может побеждать моду.

"Рим — это гастрономический компромисс между прошлым и настоящим, — отмечает кулинарный критик Лоренцо Касалини. — Это кухня, где ты можешь есть блюдо пастуха в ресторане с мраморными колоннами — и оно будет божественным".

Европа против мира

Если прокрутить рейтинг дальше, на четвёртой позиции окажется Париж, вечный конкурент Италии не только в моде, но и на кухне.

На пятом — Неаполь, второй и последний итальянский город в топ-10.

Дальше следуют Барселона, Лима, Новый Орлеан, Буэнос-Айрес и Афины.

Неаполь, конечно, не мог не попасть в десятку: ведь именно здесь родилась пицца, и именно здесь mozzarella di bufala считается национальным достоянием.

Но если задуматься, итальянское присутствие в рейтинге кажется скромным.

Ведь это страна, где гастрономия — не индустрия, а наследие. Почему же только два города?

Мир, полный вкусов

Ответ прост: вкус стал глобальным.

Мир путешествует, смешивает ингредиенты и вдохновляется другими культурами.

Рим может гордиться традицией, но в Бангкоке, Стамбуле или Мехико вкус рождается на улице, у огня, без официантов и броней.

Путешественники стали искать не просто блюда, а опыт - запахи, эмоции, контраст культур. И именно это объясняет, почему в рейтинге соседствуют Неаполь и Киото, Марракеш и Пенанг.

Гастрономическая дипломатия

Для Италии подобные исследования — не повод для тревоги, а напоминание: нужно не только готовить, но и рассказывать.

Пицца, паста, тирамису — это уже международный язык. Но за ними стоит бесконечное множество локальных диалектов: тосканская ribollita, пьемонтская bagna cauda, сицилийская pasta con le sarde.

"Наше преимущество не в том, что мы готовим лучше всех, а в том, что у нас нет одинаковой кухни, — говорит шеф Массимо Боттура. — Каждый километр Италии — это новая идея о том, что такое вкус".

И всё же — Рим

Вечный город удерживает первенство не случайно.

Он не боится быть собой. Его кухня не украшает тарелки цветами, не боится соли и перца, не стесняется быть жирной, насыщенной и громкой.

Она говорит тем же языком, что и сам город — языком удовольствия без извинений.

FAQ

Почему Рим стал №1 по версии Tripadvisor?

Путешественники чаще всего упоминали в отзывах качество традиционных блюд, доступность ресторанов и атмосферу.

Почему Лондон на втором месте?

Из-за огромного разнообразия кухонь и высокого качества сервисов. Лондон стал лабораторией мировой гастрономии.

Какие итальянские города ещё в рейтинге?

Только Неаполь — на пятом месте. Милан, Флоренция и Болонья остались за пределами десятки.

Как составляется рейтинг?

Алгоритм Tripadvisor анализирует миллионы отзывов и оценок, выделяя города с наилучшим средним уровнем гастрономического опыта.

Что удивило больше всего?

Отсутствие в десятке азиатских мегаполисов вроде Токио или Сеула, обычно считающихся лидерами уличной еды.