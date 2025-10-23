Бир-Биллинг: как азиатская мекка парапланеризма превратилась в смертельную ловушку

Высоко над зелёными склонами долины Кангра, в районе Бир-Биллинг, небо обычно расцвечено пятнами крыльев. Эти яркие купола — символ свободы, полёта и адреналина. Бир-Биллинг считался меккой парапланеризма в Азии, местом, где встречаются пилоты со всего мира — от Франции и Канады до Непала и Австралии.

Фото: commons.wikimedia.org by PanWoyteczek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Парапланы

Но в последнее десятилетие это небо потемнело. За шесть лет здесь погибло 30 человек, включая девять иностранных туристов. Ещё десятки получили тяжёлые травмы.

Последняя трагедия произошла в октябре 2025 года — смерть 27-летней канадской парапланеристки Меган Элизабет вновь всколыхнула общественность. Её полёт закончился падением недалеко от храма Химани Чамунда. Несколькими днями ранее едва выжил австриец Якоб Краммер, потеряв управление на высоте более четырёх километров.

Как мечта о свободе стала смертельной ловушкой

Бир-Биллинг часто называют "долиной ветров". Здесь идеальные восходящие потоки и видимость, что делает её одной из лучших площадок для полётов на планете.

Но за популярностью последовал хаос.

Многие операторы работают без регистрации, лицензий и страхования. Нередко полёты совершаются в плохую погоду или в непредназначенных местах. Контроль за соблюдением правил — минимальный.

"Правительство должно нанять профессионалов, которые будут проверять лицензии и готовность пилотов перед каждым полётом", — говорит Анураг Шарма, президент Ассоциации парапланеристов Бир-Биллинга.

"Без таких проверок трагедии будут повторяться".

Туризм без тормозов

По данным департамента туризма Химачал-Прадеша, каждый год в Бир-Биллинге совершается более 20 000 полётов, из них до трети — с иностранными туристами.

Экономический эффект огромен: школы парапланеризма, отели, кафе и транспорт зависят от притока гостей.

Но в отличие от альпинизма или дайвинга, национальные стандарты безопасности в парапланеризме Индии фактически отсутствуют.

Правила различаются от штата к штату, лицензии выдаются без единой базы данных, а инспекторы зачастую не имеют опыта пилотирования.

Результат — система, в которой человеческий фактор решает всё.

Невидимая опасность

Опытный инструктор Гурприт Дхиндса, управляющий школой парапланеризма с 1997 года, говорит, что география Бир-Биллинга — как благословение, так и проклятие.

"Холмы Дхауладхара непредсказуемы. Погода может измениться за 10 минут. Для непрофессионала это смертельно. Даже небольшая ошибка в манёвре — и поток поднимает тебя в зону, где термики нестабильны", — отмечает он.

Он утверждает, что большинство несчастных случаев происходят на высоте менее 200 метров, где пилоты теряют управление при заходе на посадку.

Голоса отчаявшихся

Жители Бир-Биллинга признаются: после каждой трагедии власти обещают "новые проверки" и "временные запреты". Но спустя несколько недель всё возвращается на круги своя.

В прошлом году группа местных активистов обратилась в Высокий суд Химачал-Прадеша с требованием создать независимое управление авиационной безопасности для парапланеризма.

Петиция пока не рассмотрена.

Тем временем туристы продолжают приезжать. И многие не знают, что их пилот может быть самоучкой без страховки, а оборудование — непроверенным годами.

Что можно изменить

Эксперты называют три неотложные меры:

Создание национального регулятора с едиными правилами допуска, сертификации и ответственности. Обязательная страховая и медицинская проверка перед каждым сезоном. Погодный контроль и онлайн-регистрация полётов, чтобы предотвратить запуск в опасных условиях.

Некоторые школы уже начали применять международные стандарты FAI (Международной федерации аэронавтики), включая GPS-мониторинг, но без поддержки государства это капля в море.

Цена полёта

Бир-Биллинг остаётся прекрасным местом. В дни ясного неба сотни парапланов парят над долиной, отражаясь в озёрах и рисовых террасах.

Но за этой красотой скрывается тревожная реальность.

Каждая авария — это не просто ошибка пилота. Это симптом отсутствия культуры безопасности, в которой приключение ценится выше подготовки.

"Нам нужно перестать считать смерть частью экстрима, — говорит Дхиндса. -

Настоящее приключение — это когда ты возвращаешься домой живым".

FAQ

Что делает Бир-Биллинг уникальным?

Это одно из лучших мест в мире для парапланеризма благодаря стабильным термическим потокам, высоте старта (около 2400 м) и мягким долинам для посадки.

Почему здесь так много несчастных случаев?

Из-за отсутствия централизованного контроля, слабой подготовки пилотов, нелицензированных операторов и резких погодных изменений в горах.

Есть ли официальное регулирование?

Министерство гражданской авиации Индии лишь частично курирует парапланеризм. Штаты сами устанавливают правила, и их соблюдение редко проверяется.

Как можно летать безопасно?

Выбирать школы, аккредитованные FAI или APPI, проверять страховку, не летать в плохую погоду и избегать частных операторов без сертификатов.

Можно ли полностью запретить полёты?

Эксперты считают, что запрет невозможен — это разрушит туризм и экономику региона. Решение — в обучении и строгом контроле, а не в запретах.