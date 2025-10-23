Пляжный сезон круглый год? Узнайте, как Новороссийск удивляет туристов

В Новороссийске официально открыты зимние пляжные зоны.
Согласно данным отдела курортов и туризма городской администрации, в центральной части города уже функционируют две пляжные территории, а к началу ноября планируется открытие еще одной на базе комплекса "Нептун".
В текущем месяце также ведутся подготовительные работы к осенне-зимнему периоду в рекреационных зонах "Дельфин", "Матрос" и на главном городском пляже. Там будет произведена установка шезлонгов, качелей, декоративной подсветки, а для комфорта купающихся предусмотрены утепленные кабинки для переодевания.
Более ста объектов размещения, от комфортных глэмпингов до фешенебельных пятизвездочных гостиниц, готовы приветствовать отдыхающих в межсезонье.
