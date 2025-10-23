Эти библиотеки впечатляют не меньше дворцов — новое направление для путешествий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Современные технологии подарили нам электронные книги, но ничто не может заменить аромат типографской краски, шелест страниц бумажного тома в руках. Для настоящих библиофилов книга — это не просто источник знаний, а ритуал, эстетика и тактильное удовольствие. Именно поэтому по всему миру сохраняются уникальные книжные пространства, которые сами по себе являются произведениями искусства.

Книжный Livraria Lello
Фото: commons.wikimedia.org by Sanshiro KUBOTA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Книжный Livraria Lello

Рассмотрим самые красивые и атмосферные книжные места планеты — от Порту до Буэнос-Айреса.

Livraria Lello — дворец книг в Порту

В португальском городе Порту находится одно из самых известных книжных мест Европы — Livraria Lello. Этот магазин открылся в 1906 году, когда братья Леллу построили для него отдельное здание в стиле неомануэлино. Снаружи оно напоминает сказочный дворец, а внутри поражает роскошью: красная лестница, витражные потолки, деревянная резьба и витрины с инкрустацией.

Туристов не пугает даже платный вход (3-5 евро), ведь при покупке книги эту сумму вычитают из чека. Фото и впечатления отсюда заполняют соцсети, а легенда гласит, что именно здесь Джоан Роулинг вдохновлялась при создании лавки "Флориш и Блоттс" из вселенной Гарри Поттера.

Сегодня "Леллу" совмещает книжную лавку, кафе и сувенирный отдел.

Shakespeare and Company — сердце литературного Парижа

Противоположность роскоши Леллу — домашняя атмосфера Shakespeare and Company, книжного магазина в Париже с видом на Нотр-Дам. Его история началась в 1919 году: тогда лавка располагалась на улице Дюпюитрен, а через два года переехала на Одеон.

Здесь собирались Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Гертруда Стайн — легенды "потерянного поколения". В годы оккупации магазин закрыли, но в 1951 году он возродился на улице Бюшери и с тех пор стал символом литературного Парижа.

Полки ломятся от изданий на английском, а уютные комнаты украшены портретами писателей и старыми печатными машинками. Книги можно не только купить, но и просто почитать, устроившись на диване с чашкой кофе. Регулярно проходят чтения, лекции и вечерние чаепития.

Национальная библиотека Чехии — храм знания в сердце Праги

Главная библиотека страны — Национальная библиотека Чехии, расположенная в Клементинуме, бывшем иезуитском коллегиуме. Основана в 1722 году, она хранит около семи миллионов книг и считается одной из самых красивых библиотек Европы.

Главный читальный зал — это барочный шедевр: фрески на потолке, позолота, лепнина, купола и старинные глобусы. Каждый сантиметр пространства пропитан духом эпохи Просвещения.

Сегодня в Клементинуме проходят концерты, выставки и лекции, а также работают Математический музей, Зеркальная капелла и обсерватория.

Португальская королевская библиотека — жемчужина Рио-де-Жанейро

Название вводит в заблуждение: Португальская королевская библиотека находится вовсе не в Португалии, а в Рио-де-Жанейро. Основана в 1837 году эмигрантами из Лиссабона, открылась для публики только в 1900-м.

Фасад, выполненный в стиле нового мануэлино, похож на миниатюрный готический дворец. Его украшает светлый камень, доставленный из Португалии, а на барельефах — фигуры Васко да Гамы и Генриха Мореплавателя.

Внутри посетителей встречает величественный зал с витражным потолком, резными полками из тёмного дерева и люстрами под потолок. Колонны напоминают канаты — символ морских открытий.

Коллекция библиотеки насчитывает около девяти миллионов единиц хранения, включая 350 тысяч изданий на португальском и редкие фотографии XIX века.

El Ateneo Grand Splendid — театр, ставший храмом книги

Буэнос-Айрес по праву называют одним из самых читающих городов мира, а его El Ateneo Grand Splendid — одной из самых эффектных книжных площадок. Магазин занимает здание бывшего театра, где когда-то звучали оперы и показывали первые фильмы.

В 1920-е театр переоборудовали под кино, а позже — под книжный магазин. Красный занавес, фрески на потолке, балконы и ложи сохранились до сих пор, создавая неповторимую атмосферу.

На месте сцены — уютное кафе, где можно читать и слушать живую музыку. Между этажами установлены эскалаторы, а в ложах стоят диваны для отдыха.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посещать такие места только ради фото.
    Последствие: пропускается их культурная ценность.
    Альтернатива: задержитесь подольше, полистайте книгу, вдохните атмосферу.

  • Ошибка: сравнивать их по масштабу.
    Последствие: теряется индивидуальность каждого места.
    Альтернатива: воспринимайте каждое как отдельную историю.

  • Ошибка: считать их музеями.
    Последствие: вы упускаете шанс общения и событий.
    Альтернатива: участвуйте в чтениях, чаепитиях и литературных вечерах.

А что если объединить путешествия и чтение

Многие туристы строят маршруты по "литературным картам мира". Можно отправиться из Парижа в Порту, затем в Прагу, Рио и Буэнос-Айрес, открывая не только новые страны, но и места, где книги живут своей жизнью.

Плюсы и минусы книжных путешествий

Плюсы Минусы
Уникальные впечатления Большая загруженность туристами
Возможность вдохновения Платный вход в некоторых местах
Эстетика и фотографичность Дефицит тишины для чтения
Культурное обогащение Труднодоступность некоторых объектов

FAQ

Можно ли читать книги в этих магазинах?
Да, большинство мест позволяют читать на месте, а в некоторых есть читальные зоны и кафе.

Сколько стоит вход в Livraria Lello?
Около 3–5 евро, но стоимость вычитается при покупке книги.

Какое место выбрать для первого визита?
Если вы любите атмосферу старины — Прага и Рио; если вдохновляет дух писателей — Париж и Порту; если хочется магии — Буэнос-Айрес.

Мифы и правда

Миф 1: красивые книжные магазины — только в Европе.
Правда: одни из самых впечатляющих находятся в Южной Америке.

Миф 2: в таких местах не разрешают фотографировать.
Правда: большинство магазинов разрешают фото без вспышки.

Миф 3: книги там стоят дороже.
Правда: цены часто сопоставимы с обычными магазинами, а атмосфера — бесценна.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
