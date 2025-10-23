Путешествия под запретом: ЕС ставит крест на туризме в Россию — кто в выигрыше

Европейский Союз утвердил 19-й пакет санкций против России, в который впервые включён запрет на предоставление туристических услуг, связанных с нашей страной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Самолёт в полёте

Решение направлено на то, чтобы ограничить въезд граждан ЕС в Россию и сократить возможные доходы от туризма. Однако, как отмечают эксперты, эффект от этой меры окажется скорее символическим, чем экономически ощутимым.

"Ограничение направлено именно на деятельность европейских туроператоров и не затрагивает напрямую российские туристические компании, которые продолжают работу в штатном режиме", — заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

Что именно запрещает ЕС

В новом пакете санкций прописан прямой запрет для туроператоров стран Евросоюза организовывать поездки в Россию для европейских граждан. Это означает, что компании из ЕС больше не смогут предлагать своим клиентам туры, экскурсии или комплексные пакеты, включающие перелёт и проживание в российских городах.

Ограничение, по словам представителей Евросоюза, имеет две цели: минимизировать доходы России от въездного туризма и снизить риски для самих граждан ЕС, которые якобы могут столкнуться с произвольными задержаниями на территории России, пишет Газета.Ru.

Последствия для России и Европы

По мнению Мосягина, влияние санкций на российских граждан будет незначительным. Внутренний рынок туризма продолжает развиваться, а компании работают в прежнем режиме. Основное последствие нововведений — сокращение потока туристов из Европы, который и без того оставался минимальным с 2022 года.

Эксперт подчеркнул, что российская экономика адаптировалась к жизни под санкциями и выработала своего рода иммунитет:

внутренние туристические направления показывают устойчивый рост;

россияне активнее путешествуют за рубеж через альтернативные маршруты;

международный интерес к России сохраняется, особенно среди туристов из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

"Каждое такое решение служит обоюдоострым оружием, нанося ущерб в первую очередь самим странам, его вводящим", — отметил Мосягин.

Мнение туроператоров: "запутанная и дорогая мера"

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что новая санкция вызывает множество юридических и практических вопросов. По его словам, неясно, что именно подразумевается под "туристическими услугами": электронная виза, бронирование гостиниц, покупка авиабилетов или весь пакет целиком.

"Идет ли речь об оформлении e-визы, покупке авиабилетов, бронировании отелей и апартаментов или о комплексном турпакете? Практика такова, что все эти операции уже давно оплачиваются не в адрес российских юрлиц, а через третьи юрисдикции", — подчеркнул Артур Мурадян.

Кроме того, подавляющее большинство европейских туристов бронируют поездки через международные онлайн-платформы, такие как Booking или Ostrovok, которые юридически не связаны с Россией. Это делает контроль за исполнением санкции почти невозможным.

Мурадян также отметил, что перевозчики из Турции, ОАЭ и других стран продолжают продавать билеты европейским туристам на рейсы в Россию, и запретить им это будет крайне сложно.

Реакция рынка и прогноз

По оценке экспертов, в краткосрочной перспективе поток туристов из ЕС может сократиться ещё сильнее, но глобальных изменений в российском туризме не произойдёт. Наоборот, растёт интерес к внутренним маршрутам — от Калининграда до Камчатки, а также к соседним странам, с которыми Россия поддерживает безвизовый режим.

В целом новый пакет ограничений выглядит как политический жест, а не как инструмент реального экономического давления. Россия уже давно развивает собственные туроператорские платформы и активно продвигает национальные направления отдыха.