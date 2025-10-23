Отдых у моря меняется на глазах — какой неожиданный формат выбирают туристы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:07
Туризм

Несмотря на сложный летний сезон и последствия экологической аварии на побережье, яхтенный туризм в Краснодарском крае не только удержал позиции, но и показал рост. По данным Российского союза туриндустрии, интерес к путешествиям под парусом в регионе увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом.

Парусная прогулка у Сочи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Парусная прогулка у Сочи

Восстановление на волне интереса к морю

Инцидент с разливом нефтепродуктов не оказал серьёзного влияния на яхтинг в акватории Чёрного моря.

"По нашим наблюдениям, катастрофа в целом повлияла на туристический сезон 2025 г., так как пляжи в Краснодарском крае нельзя использовать как минимум один курортный сезон, однако по отношению к яхтенному туризму можно сказать, что вопрос локальный, туристы выбирают альтернативные марины, в том числе за рубежом", — пояснил эксперт Российского союза туриндустрии Константин Попов.

Несмотря на временные ограничения на пляжах, яхтинг остаётся для туристов удобным способом отдыхать у моря, избегая переполненных курортов. Путешествия под парусом позволяют сохранить ощущение свободы и при этом открывать новые прибрежные маршруты.

Общероссийский тренд на яхтинг

Эксперты отмечают, что рост спроса на яхтенные туры характерен не только для Кубани. По итогам 2024 года популярность яхтинга в России в целом увеличилась на 30% для внутреннего туризма и на 20% — для зарубежных направлений.

Тенденция отражает изменения в стиле путешествий россиян: всё больше людей предпочитают частные форматы отдыха, где можно сочетать уединение и комфорт. Яхты становятся альтернативой традиционным отелям и пляжным курортам.

Почему яхтинг выигрывает у классического пляжного отдыха

  • Гибкость маршрута. Туристы могут выбирать марины и стоянки, не завися от закрытых пляжей.

  • Приватность. На яхте можно отдыхать вдали от людных мест, что особенно актуально после ограничений сезона.

  • Формат путешествия. Современные яхты предлагают уровень комфорта, сравнимый с отелями 4-5★.

  • Популярность среди семей и компаний. Всё больше групп арендуют яхты для коротких круизов вдоль побережья.

География яхтинга: от Сочи до Анапы

Основными точками притяжения остаются Сочи, Геленджик и Анапа, пишет издание "Ведомости Юг". Однако часть туристов предпочитает перемещаться в соседние регионы или за границу — например, в Турцию или Черногорию. Популярность набирают внутренние маршруты: из Сочи вдоль Кавказского побережья до Новороссийска, а также парусные экспедиции с образовательной программой.

"Продажи на сезон 2026-2027 годов показывают положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона", — отметил Попов.

Это говорит о том, что яхтинг перестаёт быть нишевым развлечением и превращается в устойчивый сегмент внутреннего туризма.

Сравнение: яхтинг vs классический отдых

Критерий Яхтинг Классический отдых
Формат Активное путешествие с элементами приключения Пляжное пребывание и экскурсии
Стоимость Средняя, зависит от аренды яхты Разнообразная, но часто выше при проживании в отелях
Комфорт Уровень 4-5★ на борту Зависит от инфраструктуры региона
Безопасность Контроль маршрута и изоляция от переполненных зон Зависимость от курортных условий
Впечатления Посещение уединённых бухт, купание в открытом море Стандартный пляжный формат

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать яхтинг как элитный отдых.
    Последствие: упущенные возможности для массового туризма.
    Альтернатива: использовать формат "яхта на день" или шеринговую аренду.

  • Ошибка: выбирать маршруты без учёта метеоусловий.
    Последствие: срыв планов и дискомфорт в пути.
    Альтернатива: работать с лицензированными чартерными компаниями.

  • Ошибка: недооценивать обучение экипажа.
    Последствие: риск при управлении яхтой.
    Альтернатива: пройти базовый курс шкипера или взять инструктора.

А что если яхтинг станет новым направлением внутреннего туризма

Спрос 2025 года показывает: у этого сегмента большой потенциал. Парусные туры могут стать частью комплексных программ отдыха на юге России — с гастрономическими остановками, винными маршрутами и фестивалями на берегу.

Плюсы и минусы яхтенного отдыха

Плюсы Минусы
Независимость от инфраструктуры Требуется опыт или инструктор
Возможность открывать новые маршруты Погодная зависимость
Приватность и комфорт Стоимость аренды яхты
Впечатления и активность Ограниченный доступ к пляжам

FAQ

Сколько стоит аренда яхты на день в Краснодарском крае?
Средняя стоимость — от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от класса судна и маршрута.

Нужна ли лицензия для аренды яхты?
Если вы не управляете судном самостоятельно — нет. В аренду включён экипаж или инструктор.

Когда лучшее время для яхтинга?
С апреля по октябрь: в это время море наиболее спокойное, а температура комфортная.

Мифы и правда

Миф 1: яхтинг — отдых только для богатых.
Правда: шеринговые программы делают аренду доступной даже для компаний из 4-6 человек.

Миф 2: после аварии на побережье яхты не выходят в море.
Правда: маршруты скорректированы, навигация безопасна.

Миф 3: яхта — это скучно.
Правда: парусные путешествия сочетают спорт, приключение и отдых.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
