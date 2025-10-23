Внутренний туризм стремительно набирает обороты: куда теперь едут семьи с детьми

Большинство россиян сегодня всё чаще предпочитают путешествовать внутри страны, выбирая живописные маршруты от Калининграда до Камчатки. Согласно исследованию Народного фронта, 58% опрошенных граждан решили провести отпуск в России, несмотря на то, что туристическая инфраструктура пока далека от идеала. Особенно активно путешествуют по стране семьи с детьми — именно они чаще видят в таких поездках возможность совместного отдыха и открытий.
Главный мотив — желание увидеть что-то новое. Более половины участников опроса (51%) указали именно этот фактор. При этом цена поездки играет меньшую роль — её назвали значимой только 35% респондентов. Развитость инфраструктуры важна лишь для каждого пятого. Путешествия по России дают ощущение разнообразия: от морских побережий и гор до древних городов и этнографических маршрутов.
Интересно, что многие выбирают поездки не по привычным маршрутам, а в новые регионы. Появляются тематические туры: гастрономические, экологические, этнические. Всё чаще востребованы "тихие" направления — малолюдные места, где можно насладиться природой без суеты.
Одним из символов внутреннего туризма стал автопутешественник. Каждый четвёртый россиянин предпочитает садиться за руль и отправляться в дорогу. Среди многодетных семей таких путешественников ещё больше — 34%. Автотуризм позволяет гибко планировать маршрут, выбирать остановки, брать с собой больше вещей и не зависеть от расписаний.
Однако в этом виде отдыха есть и сложности. Главная проблема, по мнению 56% опрошенных, — плохое качество дорог. В некоторых регионах ситуация сложнее: на Дальнем Востоке об этом заявили 75% участников, на Юге — 64%, в Приволжье — 60%. Второе место среди жалоб занимает нестабильная мобильная связь (53%), третье — высокие цены на услуги по пути (33%).
Исследование показало, что оценка проблем сильно зависит от региона. Например, жители Дальнего Востока чаще жалуются на плохую связь — 61%, но при этом считают цены на маршрутах приемлемыми (28%). А вот на юге страны, где туристическая нагрузка выше, 34% опрошенных отметили подорожание услуг. В Центральной России чаще упоминают нехватку придорожной инфраструктуры — санитарных зон, парковок и кафе.
Граждане предлагают конкретные меры: обустраивать медицинские пункты на базе автозаправок и кафе, развивать систему отдыха для автопутешественников — кемпинги, зоны с душем и доступом к интернету.
"Владельцы отелей не всегда готовы инвестировать в развитие персонала и повышение квалификации, что напрямую влияет на качество отдыха при достаточно высоких ценах", — отметил эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Денис Полунчуков.
|Критерий
|Внутренний туризм
|Зарубежный туризм
|Стоимость поездки
|Ниже, особенно при автопутешествиях
|Выше, включает перелёты и страховку
|Доступность
|Без виз и валютных ограничений
|Зависит от визовых режимов
|Комфорт
|Менее развит сервис, но выше гибкость
|Стабильный уровень сервиса
|Эмоции и опыт
|Возможность открыть Россию заново
|Знакомство с иными культурами
|Экологичность
|Меньше выбросов при автопоездках
|Долгие перелёты увеличивают след
Планируйте маршрут заранее. Используйте приложения вроде "Яндекс.Путешествия" и "Турист.ру" для расчёта расстояний, ночлега и топлива.
Бронируйте жильё напрямую. Местные гостевые дома часто предлагают скидки при прямом бронировании.
Проверяйте дороги. На сайте "Росавтодор" можно узнать о ремонтах и закрытых участках.
Берите с собой аптечку и навигатор. Даже в крупных регионах связь может быть нестабильной.
Оценивайте сервис и делитесь отзывами. Это помогает формировать культуру гостеприимства и мотивирует бизнес улучшаться.
Ошибка: не уточнять уровень сервиса в частных гостиницах.
Последствие: некомфортные условия при высокой цене.
Альтернатива: пользоваться проверенными площадками вроде "Островок" или "Яндекс.Путешествия".
Ошибка: ехать по незнакомым маршрутам без подготовки.
Последствие: риск поломки или нехватки топлива.
Альтернатива: использовать карты с пометками заправок и станций техобслуживания.
Ошибка: полагаться на мобильную связь в дороге.
Последствие: потеря навигации и связи.
Альтернатива: загружать офлайн-карты и пользоваться рациями.
С каждым годом по стране растёт число зарядных станций. Для владельцев электрокаров это возможность планировать экологичные маршруты. Однако пока инфраструктура развита неравномерно: в крупных городах зарядки есть, а в отдалённых регионах — редкость. Компании вроде "Россети" и "Яндекс.Электро" постепенно расширяют сеть, делая автопутешествия более устойчивыми.
|Плюсы
|Минусы
|Разнообразие природы и культур
|Недостаток сервиса в регионах
|Нет необходимости оформлять визы
|Проблемы с дорогами и связью
|Возможность путешествовать на авто
|Ограниченный выбор развлечений
|Безопасность и контроль расходов
|Часто завышенные цены в курортных зонах
|Рост патриотизма и поддержки регионов
|Неравномерное развитие инфраструктуры
Как выбрать маршрут для семейного отдыха?
Выбирайте направления с короткими переездами, наличием музеев, парков и безопасных мест для детей.
Сколько стоит неделя путешествия по России?
В среднем — от 50 до 80 тысяч рублей на семью из трёх человек при проживании в гостиницах среднего класса.
Что лучше: поездка на авто или поездом?
Авто даёт свободу и мобильность, поезд — комфорт и отдых в пути. Всё зависит от цели путешествия.
Миф 1: путешествия по России дороже заграничных.
Правда: при раннем бронировании и самостоятельной организации поездки стоимость может быть вдвое ниже.
Миф 2: в регионах нет достойных отелей.
Правда: появляются современные бутик-отели и эко-гостиницы, особенно в Карелии, на Алтае и в Татарстане.
Миф 3: отдых в России скучный.
Правда: внутренний туризм охватывает экстрим, СПА, гастронаправления и этнофестивали.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?