Внутренний туризм стремительно набирает обороты: куда теперь едут семьи с детьми

7:23
Туризм

Большинство россиян сегодня всё чаще предпочитают путешествовать внутри страны, выбирая живописные маршруты от Калининграда до Камчатки. Согласно исследованию Народного фронта, 58% опрошенных граждан решили провести отпуск в России, несмотря на то, что туристическая инфраструктура пока далека от идеала. Особенно активно путешествуют по стране семьи с детьми — именно они чаще видят в таких поездках возможность совместного отдыха и открытий.

Подготовка к отпуску
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подготовка к отпуску

Почему россияне остаются в России

Главный мотив — желание увидеть что-то новое. Более половины участников опроса (51%) указали именно этот фактор. При этом цена поездки играет меньшую роль — её назвали значимой только 35% респондентов. Развитость инфраструктуры важна лишь для каждого пятого. Путешествия по России дают ощущение разнообразия: от морских побережий и гор до древних городов и этнографических маршрутов.

Интересно, что многие выбирают поездки не по привычным маршрутам, а в новые регионы. Появляются тематические туры: гастрономические, экологические, этнические. Всё чаще востребованы "тихие" направления — малолюдные места, где можно насладиться природой без суеты.

Автотуризм как национальный тренд

Одним из символов внутреннего туризма стал автопутешественник. Каждый четвёртый россиянин предпочитает садиться за руль и отправляться в дорогу. Среди многодетных семей таких путешественников ещё больше — 34%. Автотуризм позволяет гибко планировать маршрут, выбирать остановки, брать с собой больше вещей и не зависеть от расписаний.

Однако в этом виде отдыха есть и сложности. Главная проблема, по мнению 56% опрошенных, — плохое качество дорог. В некоторых регионах ситуация сложнее: на Дальнем Востоке об этом заявили 75% участников, на Юге — 64%, в Приволжье — 60%. Второе место среди жалоб занимает нестабильная мобильная связь (53%), третье — высокие цены на услуги по пути (33%).

Региональные различия

Исследование показало, что оценка проблем сильно зависит от региона. Например, жители Дальнего Востока чаще жалуются на плохую связь — 61%, но при этом считают цены на маршрутах приемлемыми (28%). А вот на юге страны, где туристическая нагрузка выше, 34% опрошенных отметили подорожание услуг. В Центральной России чаще упоминают нехватку придорожной инфраструктуры — санитарных зон, парковок и кафе.

Граждане предлагают конкретные меры: обустраивать медицинские пункты на базе автозаправок и кафе, развивать систему отдыха для автопутешественников — кемпинги, зоны с душем и доступом к интернету.

"Владельцы отелей не всегда готовы инвестировать в развитие персонала и повышение квалификации, что напрямую влияет на качество отдыха при достаточно высоких ценах", — отметил эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Денис Полунчуков.

Сравнение: внутренний и зарубежный туризм

Критерий Внутренний туризм Зарубежный туризм
Стоимость поездки Ниже, особенно при автопутешествиях Выше, включает перелёты и страховку
Доступность Без виз и валютных ограничений Зависит от визовых режимов
Комфорт Менее развит сервис, но выше гибкость Стабильный уровень сервиса
Эмоции и опыт Возможность открыть Россию заново Знакомство с иными культурами
Экологичность Меньше выбросов при автопоездках Долгие перелёты увеличивают след

Как улучшить качество отдыха: советы пошагово

  • Планируйте маршрут заранее. Используйте приложения вроде "Яндекс.Путешествия" и "Турист.ру" для расчёта расстояний, ночлега и топлива.

  • Бронируйте жильё напрямую. Местные гостевые дома часто предлагают скидки при прямом бронировании.

  • Проверяйте дороги. На сайте "Росавтодор" можно узнать о ремонтах и закрытых участках.

  • Берите с собой аптечку и навигатор. Даже в крупных регионах связь может быть нестабильной.

  • Оценивайте сервис и делитесь отзывами. Это помогает формировать культуру гостеприимства и мотивирует бизнес улучшаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не уточнять уровень сервиса в частных гостиницах.
    Последствие: некомфортные условия при высокой цене.
    Альтернатива: пользоваться проверенными площадками вроде "Островок" или "Яндекс.Путешествия".

  • Ошибка: ехать по незнакомым маршрутам без подготовки.
    Последствие: риск поломки или нехватки топлива.
    Альтернатива: использовать карты с пометками заправок и станций техобслуживания.

  • Ошибка: полагаться на мобильную связь в дороге.
    Последствие: потеря навигации и связи.
    Альтернатива: загружать офлайн-карты и пользоваться рациями.

А что если путешествовать на электромобиле

С каждым годом по стране растёт число зарядных станций. Для владельцев электрокаров это возможность планировать экологичные маршруты. Однако пока инфраструктура развита неравномерно: в крупных городах зарядки есть, а в отдалённых регионах — редкость. Компании вроде "Россети" и "Яндекс.Электро" постепенно расширяют сеть, делая автопутешествия более устойчивыми.

Плюсы и минусы внутреннего туризма

Плюсы Минусы
Разнообразие природы и культур Недостаток сервиса в регионах
Нет необходимости оформлять визы Проблемы с дорогами и связью
Возможность путешествовать на авто Ограниченный выбор развлечений
Безопасность и контроль расходов Часто завышенные цены в курортных зонах
Рост патриотизма и поддержки регионов Неравномерное развитие инфраструктуры

FAQ

Как выбрать маршрут для семейного отдыха?
Выбирайте направления с короткими переездами, наличием музеев, парков и безопасных мест для детей.

Сколько стоит неделя путешествия по России?
В среднем — от 50 до 80 тысяч рублей на семью из трёх человек при проживании в гостиницах среднего класса.

Что лучше: поездка на авто или поездом?
Авто даёт свободу и мобильность, поезд — комфорт и отдых в пути. Всё зависит от цели путешествия.

Мифы и правда

Миф 1: путешествия по России дороже заграничных.
Правда: при раннем бронировании и самостоятельной организации поездки стоимость может быть вдвое ниже.

Миф 2: в регионах нет достойных отелей.
Правда: появляются современные бутик-отели и эко-гостиницы, особенно в Карелии, на Алтае и в Татарстане.

Миф 3: отдых в России скучный.
Правда: внутренний туризм охватывает экстрим, СПА, гастронаправления и этнофестивали.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
