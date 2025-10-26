Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только лицо, но и доверие: косметолог раскрыла свою правду о конфликте с Верой Сотниковой
Тёмная материя, FRB, мультивселенная: нерешенные вопросы науки
Этот жир удивил медиков: почему кардиологи теперь советуют есть сало
Кошка с интеллектом собаки: породы, которые ходят на поводке и следуют за хозяином по пятам
Прованс на шести сотках: как вырастить лаванду, которая цветёт даже после морозной зимы
Маникюр, который светится изнутри: новый тренд с эффектом драгоценного камня
Первый кусок торта — всегда позор: как минутная оплошность превращает праздник в провал
Привычный Хэллоуин отменяется: бархатные тыквы и готический гламур вытесняют оранжевый пластик
Самое долгое затмение XXI века: не пропустите важнейшее шоу вселенной в ближайшее время

Пустой чемодан — полное счастье: как освободить место и голову перед путешествием

Туризм

Чем ближе отпуск, тем длиннее список вещей, которые "точно пригодятся". В итоге чемодан не закрывается, а половина одежды так и возвращается домой нетронутой. Хорошая новость — можно научиться собираться легко. Четыре простых шага помогут освободить место, нервы и плечи.

Сбор вещей
Фото: flickr.com by Familydestinationsguide.com Images, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сбор вещей

1. Начните с чек-листа

Каждая поездка начинается не с чемодана, а со списка. Возьмите лист бумаги или заметки в телефоне и выпишите всё, что вам действительно нужно. Начните с самого важного:

  • документы (паспорт, билеты, страховка, брони отелей);
  • деньги и банковские карты;
  • зарядные устройства и техника.

Хороший приём — разделить чек-лист на категории: "Документы", "Одежда", "Гаджеты", "Косметика", "Аптечка". Так вы ничего не забудете и не возьмёте лишнего.

"Главное — составить список заранее, а потом дважды вычеркнуть то, без чего можно обойтись", — советует основатель туристической компании, Мария Романова.

Не стоит брать с собой всё, что лежит в косметичке или на рабочем столе. Если вы не блогер и не фотограф, оставьте дома тяжёлую камеру, штатив и объективы — смартфон справится не хуже. Электронную книгу тоже можно заменить приложением в телефоне. Чем меньше предметов — тем легче жить на чемодане.

2. Продумайте гардероб заранее

Главная ошибка — собирать вещи по принципу "а вдруг пригодится". На деле пригодится лишь малая часть. Секрет лёгкого чемодана — в продуманности.

Перед сбором составьте мини-капсулу: несколько вещей, которые легко сочетаются между собой. Например:

  • нейтральная рубашка;
  • брюки;
  • пара базовых футболок;
  • универсальная обувь.

Так вы сможешь комбинировать наряды, не перегружая багаж.

Совет от опытных путешественников: не берите джинсы. Они занимают слишком много места и долго сохнут. Лучше выбрать летние брюки или спортивные штаны.

Чтобы одежда занимала меньше места, используйте органайзеры или компрессионные чехлы. В них можно аккуратно сложить вещи, застегнуть и "сжать" лишний воздух. Это не просто экономит место, но и сохраняет порядок.

"Органайзеры позволяют поместить целый мини-гардероб в рюкзак — компактно и удобно", — отмечает филолог и заядлая путешественница Варвара Скобелева.

3. Упакуйте косметику и уход в контейнеры

Косметичка — ещё один чемоданный монстр. Кажется, что нужно взять всё: кремы, маски, сыворотки, шампуни. На деле хватит мини-набора.

Перелей уходовые средства в маленькие контейнеры или дорожные флаконы. Их легко найти в любой аптеке или на маркетплейсах.

Что точно стоит взять:

  • солнцезащитный крем;
  • шампунь и кондиционер;
  • зубную пасту;
  • средство для снятия макияжа.

А вот скрабы, маски и ароматные спреи оставь дома — в отпуске вы всё равно вряд ли ими воспользуетесь.

Бонус: маленькие флаконы проходят по авианормам — не более 100 мл, что позволяет брать их в ручную кладь.

"Контейнеры — лучший способ взять любимые средства в путешествие и не тащить полный тюбик крема на две недели", — говорит Мария Романова.

4. Минималистичная аптечка

  • Болеутоляющее и жаропонижающее.
  • Антигистаминное.
  • Пантенол или средство от ожогов.
  • Несколько пластырей.

Если вы принимаете лекарства на постоянной основе, они должны быть в приоритете. Остальное можно купить на месте: почти в любой стране есть аптеки, а при необходимости фармацевт поможет подобрать аналог. Для этого нужно показать название действующего вещества на латыни — универсальном языке медицины.

Бонус: лайфхаки опытных путешественников

  • Наденьте тяжёлое — летите налегке. Самые массивные вещи (кроссовки, толстовку, куртку) надевайте в день вылета.
  • "Один плюс один". Возьмите один основной комплект одежды и один запасной — больше не нужно.
  • Минимум обуви. Универсальные кроссовки подходят и для прогулок, и для города.
  • Откажитесь от вещей "на всякий случай”. Если не вспомнишь о предмете трижды при сборе, значит, он точно лишний.
  • Скручивайте, не складывайте. Скрученные вещи занимают меньше места и меньше мнутся.

Пример минимального набора на неделю

Категория Что взять
Документы и деньги Паспорт, билеты, страховка, наличные
Одежда 3 футболки, 2 пары брюк, лёгкий свитер, нижнее бельё, купальник
Обувь Универсальные кроссовки, шлёпки
Косметика Мини-набор в контейнерах, солнцезащитный крем
Аптечка Минимальный набор лекарств
Гаджеты Телефон, зарядка, наушники, пауэрбанк

Ошибки, из-за которых чемодан не закрывается

  1. Страх "а вдруг пригодится”. На деле 80% таких вещей останутся нетронутыми.
  2. Отсутствие системы. Без списка легко взять пять футболок одного цвета и забыть зарядку.
  3. Непродуманный гардероб. Несочетаемые вещи утяжеляют чемодан и настроение.
  4. Большие флаконы. Полноразмерная косметика — главный враг лёгкого путешествия.
  5. Переизбыток техники. В отпуске всё можно делать с телефона.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Последние материалы
Кошка с интеллектом собаки: породы, которые ходят на поводке и следуют за хозяином по пятам
Прованс на шести сотках: как вырастить лаванду, которая цветёт даже после морозной зимы
Маникюр, который светится изнутри: новый тренд с эффектом драгоценного камня
Первый кусок торта — всегда позор: как минутная оплошность превращает праздник в провал
Привычный Хэллоуин отменяется: бархатные тыквы и готический гламур вытесняют оранжевый пластик
Самое долгое затмение XXI века: не пропустите важнейшее шоу вселенной в ближайшее время
Когда дорога превращается в каток: приёмы зимнего вождения, которым не учат в автошколе
Минус вес без цифр и ограничений: как сбросить килограммы, не считая каждую крошку
Швабра тоже устает: одна таблетка вернёт ей свежесть и силы без лишних движений
Жмёшь не туда — главный секрет, почему вес работает против тебя, а не на тебя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.